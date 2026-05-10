Danas je Majčin dan: Evo zašto se slavi i što se danas poklanja

Stari Rimljani i Grci imali su festivale na kojima su slavili majčinstvo. U Grčkoj je svako proljeće bio festival posvećen majki i božici Rhei, po grčkoj mitologiji majci bogova. Rimljani su također slavili proljetni festival, nazvan Hilaria, a bio je posvećen majki bogova.

Ponovna tradicija obilježavanja dana posvećenog majkama krenula je u Americi inicijativom hrabrih žena. Ann Reeves Jarvis je 1858. godine organizirala je Mother's Day Work Club, odnosno skupove majki kako bi poboljšale sanitarne uvjete i smanjile stopu smrtnosti kod dojenčadi. Naime, Ann je rodila 13 djece, a samo četvero je živjelo do odrasle dobi.

Potreba za slavljenjem majčinstva jačala je tijekom i nakon Američkog građanskog rata. One su se sakupljale, izmjenjivale ideje i zalagale se kako je rat zlo koje se može spriječiti. Jedna od njih, Julia Ward Howe predložila je obilježavanje dana kojeg je nazvala 'Mother's Peace Day'. Prvi put taj dan obilježen je 1873., a slavio se još nekoliko godina kasnije.

Začetnica ideje o slavljenju majčinstva, Ann Reeves Jarvis umire 1905. godine, a njezina kći Anna Jarvis nastavila je razvijanjem pokreta. Na drugu godišnjicu majčine smrti osnovala je Memorial Mothers Day Meeting. Kupila je 500 bijelih karanfila i dijelila ih u mjesnoj crkvi drugim majkama.

Njezina želja bila je da se Dan majki obilježava u cijeloj Americi, a kasnije i u svijetu. No, američki kongres prvo je odbio prijedlog da se taj dan službeno slavi.

- Najbolje da slavimo i dan svekrvi - komentirali su u kongresu. Ipak, Anna se uspjela izboriti za svoju ideju te se Majčin dan u Americi slavi od 1911. godine.

Tri godine kasnije, tadašnji predsjednik SAD-a Woodrow Wilson je odredio da se Majčin dan slavi druge nedjelje u svibnju.

Iako je bila presretna što je ideja njene majke napokon zaživjela, dvadesetih godina prošlog stoljeća Anna je doživjela veliko razočarenje. Naime, Majčin dan počeo se komercijalizirati. Trgovci su na njemu počeli zarađivati - pojavili su se razni skupi suveniri, a cvjećare su u svibnju podizale cijene bijelih karanfila.

- Od dana koji je trebao biti posvećen obiteljima, protjecati u intimnoj atmosferi uz cvijeće i darove koje su djeca izradila za svoje majke, stvorila sam čudovište. Pozivam sve da ne kupuju, nego da izrađuju poklone jer su oni znak pažnje, a ne platežne moći - rekla je i kasnije prijetila tužbama kompanijama koje su se htjele obogatiti prodajom skupih čestitki za taj dan.

Nakon SAD-a Majčin dan se počeo obilježavati u Engleskoj, Švicarskoj, Norveškoj, Švedskoj, Njemačkoj i Austriji. Običaj se proširio po cijelom svijetu, no u komunističkim zemljama poput SFRJ nije zaživio jer su ga smatrali 'tvorevinom zapadnog svijeta'.