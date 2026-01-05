FOTO Kažu da im poboljšava cirkulaciju: U kineskom Harbinu se kupaju u zaleđenoj rijeci
Svake zime u kineskom gradu Harbinu događa se prava ledena bajka. Posjetitelji šetaju kroz svjetleće dvorce od leda i dive se ogromnim skulpturama koje mogu doseći nekoliko katova visine. Hrabri se upuštaju i u tradicionalno zimsko kupanje u otvorima na zaleđenoj rijeci, a tu je i ledeni tobogan
Na zaleđenoj rijeci Songhua, koja protiče kroz Harbin, lokalni entuzijasti prakticiraju zimsku plivačku tradiciju – najprije se kroz debeli sloj leda iskopa mali otvor, a zatim se hrabri plivači kratko urone u ledenu vodu. Iako izgleda opasno, oni koji sudjeluju tvrde da ovakvo kupanje poboljšava cirkulaciju i daje jedinstveni osjećaj osvježenja, a mnogi posjetitelji znatiželjno promatraju ovaj zimski ritual. | Foto: GO NAKAMURA/REUTERS