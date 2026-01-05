FOTO Kažu da im poboljšava cirkulaciju: U kineskom Harbinu se kupaju u zaleđenoj rijeci

Svake zime Harbin se pretvara u pravu zimsku čaroliju koja privlači posjetitelje iz cijelog svijeta. Grad je domaćin najvećeg Međunarodnog festivala leda i snijega, gdje se pod svjetlima stvaraju golemi ledeni dvorci, skulpture i umjetničke instalacije od ogromnih blokova leda. Osvijetljene kule, mostovi i figure podsjećaju na pravi leden i snijeg grad iz bajke, a parkovi poput Ice and Snow World i Sun Island Snow Sculpture Expo nude impresivne prizore i aktivnosti za sve uzraste. | Foto: GO NAKAMURA/REUTERS