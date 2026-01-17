Obavijesti

TRADICIJA I UŽIVANCIJA

FOTO Ključ grada u rukama maškara: Rijeka je u znaku karnevala koji jedva čekamo

Paradom karnevalskih zastava na riječkom Korzu i ulaskom šarenih maškara u Gradsku vijećnicu danas je i službeno započeo ovogodišnji Riječki karneval, jedna od naših najprepoznatljivijih manifestacija...
Rijeka: Parada karnevalskih zastava i predaja gradskog ključa maškarama
Uz glazbu, ples i prepoznatljivu karnevalsku atmosferu, predstavnici brojnih karnevalskih grupa prodefilirali su središtem grada noseći zastave karnevalskih udruga, najavivši tjedne ispunjene smijehom, tradicijom i satiričnim duhom. Korzo je, unatoč zimskom vremenu, ispunila rijeka građana i posjetitelja koji su došli svjedočiti početku vladavine maškara. | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
