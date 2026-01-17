FOTO Ključ grada u rukama maškara: Rijeka je u znaku karnevala koji jedva čekamo

Paradom karnevalskih zastava na riječkom Korzu i ulaskom šarenih maškara u Gradsku vijećnicu danas je i službeno započeo ovogodišnji Riječki karneval, jedna od naših najprepoznatljivijih manifestacija...
Uz glazbu, ples i prepoznatljivu karnevalsku atmosferu, predstavnici brojnih karnevalskih grupa prodefilirali su središtem grada noseći zastave karnevalskih udruga, najavivši tjedne ispunjene smijehom, tradicijom i satiričnim duhom. Korzo je, unatoč zimskom vremenu, ispunila rijeka građana i posjetitelja koji su došli svjedočiti početku vladavine maškara.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Uz glazbu, ples i prepoznatljivu karnevalsku atmosferu, predstavnici brojnih karnevalskih grupa prodefilirali su središtem grada noseći zastave karnevalskih udruga, najavivši tjedne ispunjene smijehom, tradicijom i satiričnim duhom. Korzo je, unatoč zimskom vremenu, ispunila rijeka građana i posjetitelja koji su došli svjedočiti početku vladavine maškara.
|
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Uz glazbu, ples i prepoznatljivu karnevalsku atmosferu, predstavnici brojnih karnevalskih grupa prodefilirali su središtem grada noseći zastave karnevalskih udruga, najavivši tjedne ispunjene smijehom, tradicijom i satiričnim duhom. Korzo je, unatoč zimskom vremenu, ispunila rijeka građana i posjetitelja koji su došli svjedočiti početku vladavine maškara.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Vrhunac današnjeg događanja bio je svečani prijem u Gradskoj vijećnici, gdje je gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić simbolično predala „ključ grada“ meštru karnevala Sandiju, čime je vlast u gradu, barem na kratko, prešla u ruke karnevalskih likova. Time je, prema dugogodišnjoj tradiciji, započelo razdoblje u kojem humor, kritika i sloboda izražavanja preuzimaju primat nad svakodnevnim pravilima.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Gradonačelnica Rinčić tom je prigodom istaknula da je Riječki karneval neodvojivi dio identiteta grada te da Rijeka i ove godine širom otvara vrata maškarama i gostima iz Hrvatske i inozemstva. Meštar karnevala Sandi poručio je kako maškare preuzimaju vlast s ciljem dobre zabave, očuvanja običaja i širenja pozitivne energije, pozvavši građane da se uključe u brojna nadolazeća događanja.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Riječki karneval, koji ima višestoljetnu tradiciju, poznat je po spoju autohtonih običaja, suvremene satire i bogatog programa, a središnji događaj – velika međunarodna karnevalska povorka – i ove se godine očekuje uz sudjelovanje brojnih domaćih i stranih grupa.
| Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL
Foto Goran Kovacic/PIXSELL