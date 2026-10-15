FOTO 'Književni grafiti' na Dolcu privukli znatiželjne prolaznike
Neobična umjetnička instalacija privukla je pozornost prolaznika na zagrebačkom Dolcu. Na stubama postavljeni su 'Književni grafiti', rad vizualnih umjetnika Ede Hrženjaka i Franciske Topolovec, nastao u sklopu četvrtog Malog gornjogradskog festivala
Instalacija, koja je zainteresirala prolaznike u četvrtak, 15. listopada, sastoji se od knjiga postavljenih na površinu u prolazu uz stube Dolca. Riječ je o jednom od umjetničkih sadržaja kojima festival nastoji približiti kulturu građanima izvan uobičajenih izložbenih i kazališnih prostora.
| Foto: Patrik Macek/PIXSELL