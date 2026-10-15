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'MALI GORNJOGRADSKI FESTIVAL'

FOTO 'Književni grafiti' na Dolcu privukli znatiželjne prolaznike

Neobična umjetnička instalacija privukla je pozornost prolaznika na zagrebačkom Dolcu. Na stubama postavljeni su 'Književni grafiti', rad vizualnih umjetnika Ede Hrženjaka i Franciske Topolovec, nastao u sklopu četvrtog Malog gornjogradskog festivala
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Zagreb: „Književni grafiti“ na Dolcu zainteresirali prolaznike
Instalacija, koja je zainteresirala prolaznike u četvrtak, 15. listopada, sastoji se od knjiga postavljenih na površinu u prolazu uz stube Dolca. Riječ je o jednom od umjetničkih sadržaja kojima festival nastoji približiti kulturu građanima izvan uobičajenih izložbenih i kazališnih prostora. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Instalacija, koja je zainteresirala prolaznike u četvrtak, 15. listopada, sastoji se od knjiga postavljenih na površinu u prolazu uz stube Dolca. Riječ je o jednom od umjetničkih sadržaja kojima festival nastoji približiti kulturu građanima izvan uobičajenih izložbenih i kazališnih prostora. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Komentari 0

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