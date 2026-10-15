FOTO 'Književni grafiti' na Dolcu privukli znatiželjne prolaznike

Instalacija, koja je zainteresirala prolaznike u četvrtak, 15. listopada, sastoji se od knjiga postavljenih na površinu u prolazu uz stube Dolca. Riječ je o jednom od umjetničkih sadržaja kojima festival nastoji približiti kulturu građanima izvan uobičajenih izložbenih i kazališnih prostora. | Foto: Patrik Macek/PIXSELL