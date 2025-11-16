Obavijesti

Galerija

Komentari 0
OVO JOŠ NISTE VIDJELI

FOTO Koncert s tisuću svijeća: Za sve koji to žele doživjeti, uskoro će biti i u Hrvatskoj

Instagram profil Candlelight.concerts, predstavlja koncerte koji se održavaju diljem svijeta. Koncert je poseban jer na njemu su jedina svjetlost - tisuće svijeća...
FOTO Koncert s tisuću svijeća: Za sve koji to žele doživjeti, uskoro će biti i u Hrvatskoj
Profil je ispunjen fotografijama i kratkim videozapisima iz dvorana i s neobičnih lokacija koje "Candlelight" koristi za koncerte - od elegantnih kazališta do povijesnih zgrada i terasa. Dominira vizual tisuća svijeća koje stvaraju vrlo intimnu, gotovo mističnu atmosferu. Snimke gudačkih kvarteta, pijanista i manjih ansambala u polumraku svjetlosti pokazuju kako glazba i okruženje postaju jedno. | Foto: Instagram/candlelight.concerts
1/48
Profil je ispunjen fotografijama i kratkim videozapisima iz dvorana i s neobičnih lokacija koje "Candlelight" koristi za koncerte - od elegantnih kazališta do povijesnih zgrada i terasa. Dominira vizual tisuća svijeća koje stvaraju vrlo intimnu, gotovo mističnu atmosferu. Snimke gudačkih kvarteta, pijanista i manjih ansambala u polumraku svjetlosti pokazuju kako glazba i okruženje postaju jedno. | Foto: Instagram/candlelight.concerts
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025