FOTO Koncert s tisuću svijeća: Za sve koji to žele doživjeti, uskoro će biti i u Hrvatskoj

Iako je Instagram prikaz vrlo idiličan, dio korisnika izražava dvojbe. Neki komentatori na mrežama (posebno na Redditu) daju primjedbe: Navode da svijeće zapravo nisu prave, da su reklame vrlo “instagramske” i da su vizuali potencijalno uređeni da bi prizvali ljepotu, ali da iskustvo uživo nije uvijek potpuno onakav kao što se prikazuje na objavama. Drugi pak hvale izvedbe: Ističu da su glazbenici često vrlo talentirani, da su aranžmani dirljivi i da je sam ambijent vrlo poseban. | Foto: Instagram/candlelight.concerts