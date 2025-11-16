FOTO Koncert s tisuću svijeća: Za sve koji to žele doživjeti, uskoro će biti i u Hrvatskoj

Instagram profil Candlelight.concerts, predstavlja koncerte koji se održavaju diljem svijeta. Koncert je poseban jer na njemu su jedina svjetlost - tisuće svijeća...
Profil je ispunjen fotografijama i kratkim videozapisima iz dvorana i s neobičnih lokacija koje "Candlelight" koristi za koncerte - od elegantnih kazališta do povijesnih zgrada i terasa. Dominira vizual tisuća svijeća koje stvaraju vrlo intimnu, gotovo mističnu atmosferu. Snimke gudačkih kvarteta, pijanista i manjih ansambala u polumraku svjetlosti pokazuju kako glazba i okruženje postaju jedno.
Foto: Instagram/candlelight.concerts
|
Foto: Instagram/candlelight.concerts
Foto: Instagram/candlelight.concerts
Tu su koncerti posvećeni klasičnim skladateljima poput Vivaldija, Mozarta i Morriconea, ali i modernim hitovima - od Coldplaya, Queena i Imagine Dragonsa do glazbe iz serija kao što je Bridgerton. Ova raznolikost publiku čini vrlo šarolikom, od ljubitelja klasične glazbe do onih koji žele moderne melodije u netipičnoj izvedbi.
Foto: Instagram/candlelight.concerts
Candlelight Concerts već su postali dio glazbene ponude u velikim hrvatskim gradovima. Na Instagramu se najavljuju koncerti u dvoranama u Lisinskom i Esplanadi, a lokalna publika sve više prepoznaje vrijednost tih intimnih glazbenih događaja. Koncerti će se održati u studenom i prosincu. U objavama su istaknuti i datumi s izvedbama klasične glazbe, filmskih tema i popularnih hitova, što privlači raznoliku publiku - od romantičara do obiteljske publike.
Foto: Instagram/candlelight.concerts
Iako je Instagram prikaz vrlo idiličan, dio korisnika izražava dvojbe. Neki komentatori na mrežama (posebno na Redditu) daju primjedbe: Navode da svijeće zapravo nisu prave, da su reklame vrlo “instagramske” i da su vizuali potencijalno uređeni da bi prizvali ljepotu, ali da iskustvo uživo nije uvijek potpuno onakav kao što se prikazuje na objavama. Drugi pak hvale izvedbe: Ističu da su glazbenici često vrlo talentirani, da su aranžmani dirljivi i da je sam ambijent vrlo poseban.
Foto: Instagram/candlelight.concerts
Njihov Instagram profil služi kao izvor prvih informacija o novim koncertnim događanjima, temama, repertoaru i lokacijama. Pratitelji tako mogu biti među prvima koji rezerviraju karte - pogotovo jer su mjesta na Candlelight koncertima često ograničena, a lokacije atraktivne i intimne.
Foto: Instagram/candlelight.concerts
