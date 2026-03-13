Otkriveni seksualni priručnik zabranjen 250 godina: Ovi bizarni savjeti će vas šokirati

Pronašli su ilustrirani priručnik iz georgijanskog doba koji je zbog svojih eksplicitnih smjernica i aluzija na bestijalnost bio zabranjen gotovo dva i pol stoljeća. Knjiga, objavljena 1720. godine, ostala je zabranjena sve do šezdesetih godina prošlog stoljeća.

Prvo izdanje, pod nazivom "Aristotelovo remek-djelo dovršeno u dva dijela, prvi dio sadrži tajne stvaranja", pojavilo se u Londonu 1684. godine. Autori su bili toliko zaokupljeni idejom "neprirodnog odnosa žena sa zvijerima" da su u knjigu uvrstili nekoliko drvoreza koji prikazuju potomstvo navodno nastalo iz takvih susreta.

POGLEDAJTE VIDEO:

Bizarni savjeti za začeće i trudnoću

Dodatne smjernice koje se nude čitateljima sugeriraju da misli tijekom spolnog odnosa oblikuju izgled djeteta. Ženama se savjetuje da ozbiljno gledaju svoje muževe kako bi osigurale da im potomstvo nalikuje, jer u suprotnom riskiraju da im se djeca rode s velikim napućenim usnama ako im pažnja odluta.

Čak se i prehrana i astrologija analiziraju kako bi pomogle parovima u predviđanju hoće li imati sina ili kćer. Naravno, brak se smatra ključnim za sve partnerske odnose. U knjizi, koja se našla na aukciji 2018. godine, piše: "Bez sumnje, sjedinjenje srdaca u svetom braku najsretnije je od svih stanja, jer tada muškarac ima drugo ja kojemu može otkriti svoje misli, kao i slatkog suputnika u svom radu".

Foto: Profimedia

'Riječ savjeta za oba spola'

Knjiga također pruža "Riječ savjeta za oba spola u činu kopulacije": "Savjetujem, prije nego što započnu svoje bračne zagrljaje, da ojačaju svoje uzajamne želje i učine da njihovi plamenovi gore žešćim žarom onim umiljatim načinima koje ljubav može bolje naučiti nego što ja mogu napisati."

"A kada učine što priroda može zahtijevati, muškarac se mora pobrinuti da se ne odvoji prerano iz zagrljaja svoje žene."

Jim Spencer, procjenitelj knjiga i rukopisa u aukcijskoj kući Hansons Auctioneers u Etwallu, Derbyshire, objasnio je zašto je knjiga bila toliko dugo cenzurirana.

​- Prvo izdanje ove knjige objavljeno je 1684. godine i bilo je praktički zabranjeno sve do šezdesetih godina prošlog stoljeća. Bilo je nekoliko razloga za to.

​- Na primjer, uključuje drvoreze 'čudovišta' koja 'nastaju neprirodnim odnosom žena sa zvijerima', a jedan primjer je žena koja 'se oplođuje s psom'. Postoji nekoliko ilustracija bića nalik životinjama, uključujući čovjeka s dlakavim psećim repom i čudovište rođeno u Ravenni u Italiji 1512. godine - rekao je Spencer.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Moć mašte i utjecaj zvijezda

Ovakvi se događaji u knjizi pripisuju "prljavoj i pokvarenoj sklonosti".

​- Ali morate imati na umu da je ova knjiga napisana u vrijeme kada su ljude još uvijek spaljivali zbog vještičarenja u georgijanskoj Engleskoj. Knjiga čak tvrdi da mašta roditelja stvara djetetove crte lica i uključuje ilustraciju 'dlakave djeve i djeteta koje je rođeno crno zbog mašte roditelja'.

​- Zapravo, ako bi žene pogledale loše oblikovana tijela, 'snaga mašte' mogla bi stvoriti dijete s 'dlakavom usnom, iskrivljenim ustima ili velikim napućenim usnama'. Umjesto toga, tijekom seksa ženama se savjetovalo da 'ozbiljno gledaju muškarca i usredotoče svoj um na njega'. Tada će 'dijete nalikovati svom ocu' - objasnio je Spencer.

Foto: Profimedia

Stoljeće nakon što su žene u Velikoj Britaniji prvi put dobile pravo glasa, ova nas knjiga vraća u potpuno drugačija vremena. U njoj se govori o muškarcu kao o "čudu svijeta, kojemu su sve stvari podređene", dok se žene prikazuju kao sklone seksualnom ugađanju.

Prehranom do muškosti i potomstva

U knjizi stoji: "Sklonosti djevica u braku mogu se prepoznati po mnogim simptomima, jer kad dosegnu pubertet (što je otprilike u četrnaestoj ili petnaestoj godini), tada počinju teći njihova prirodna pročišćenja, a krv koja se više ne uzima za rast tijela, obiluje i pali njihove umove na blud."

Muškarcima se savjetuje da jedu meso kako bi "sjeme bilo obilno". Dugačak popis preporučenih namirnica za poboljšanje muške seksualne funkcije uključuje jaja, vrapce, kosove, gnjurce, drozdove, jarebice, pastrnjak, mlade golubove, đumbir i repu.

Nude se i savjeti za dobivanje dječaka ili djevojčice. Da bi dobila dječaka, žena bi trebala ležati na desnom boku nakon seksa; da bi dobila djevojčicu, na lijevom. U međuvremenu, "najpogodnije vrijeme za prokreaciju muške djece je kada je Sunce u Lavu, a Mjesec u Djevici, Škorpionu ili Strijelcu... da bi se začela djevojčica, najbolje je vrijeme kada je Mjesec u opadanju, u Vagi ili Vodenjaku".

Knjiga se čak dotiče i "pohlepnih žudnji" trudnica za stvarima koje su "suprotne hranjivim tvarima", poput "ugljena, smeća, krede, čavala, kože, ljudskog i konjskog mesa", piše Mirror.

