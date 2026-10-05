FOTO Korčulom trčali u znak podrške oboljelima od raka dojke: Evo tko su pobjednici
Utrka 'Korčula Run' posvećena je podizanju svijesti o borbi protiv raka dojke. U sklopu obilježavanja ružičastog listopada, brojni su sudionici trčanjem poslali poruku podrške svim oboljelima i njihovim obiteljima
Listopad je mjesec tradicionalno obilježen ružičastom bojom i posvećen podizanju svijesti o prevenciji i borbi protiv raka dojke, najčešće maligne bolesti među ženama. Tim je povodom u Korčuli održana humanitarna utrka „Korčula Run“, kojom su organizatori i sudionici iskazali podršku svim oboljelima te podsjetili na važnost redovitih pregleda i ranog otkrivanja bolesti. | Foto: Nera_Simic