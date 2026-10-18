Obavijesti

Galerija

Komentari 0
dan kravate u zagrebu

FOTO Kravat pukovnija zauzela Trg bana Jelačića, kravate su osvanule čak i na spomenicima

Dan kravate obilježio se na glavnom zagrebačkom trgu svečanim postrojavanjem Kravat pukovnije, smjenom straže i simboličnim vezanjem kravate na spomenicima, u organizaciji ustanove Academia Cravatica
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Zagreb: Svečano obilježavanje Dana kravate uz vezanje kravate na spomenik banu Josipu Jelačiću
U središtu Zagreba u nedjelju je obilježen Dan kravate, uz svečano postrojavanje Kravat pukovnije, smjenu straže i simbolično vezanje kravata na gradskim spomenicima. Program je organizirala Academia Cravatica pod pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
1/56
U središtu Zagreba u nedjelju je obilježen Dan kravate, uz svečano postrojavanje Kravat pukovnije, smjenu straže i simbolično vezanje kravata na gradskim spomenicima. Program je organizirala Academia Cravatica pod pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora. | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026