FOTO Kravat pukovnija zauzela Trg bana Jelačića, kravate su osvanule čak i na spomenicima

Dan kravate obilježio se na glavnom zagrebačkom trgu svečanim postrojavanjem Kravat pukovnije, smjenom straže i simboličnim vezanjem kravate na spomenicima, u organizaciji ustanove Academia Cravatica
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U središtu Zagreba u nedjelju je obilježen Dan kravate, uz svečano postrojavanje Kravat pukovnije, smjenu straže i simbolično vezanje kravata na gradskim spomenicima. Program je organizirala Academia Cravatica pod pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
U središtu Zagreba u nedjelju je obilježen Dan kravate, uz svečano postrojavanje Kravat pukovnije, smjenu straže i simbolično vezanje kravata na gradskim spomenicima. Program je organizirala Academia Cravatica pod pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora. |
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
U središtu Zagreba u nedjelju je obilježen Dan kravate, uz svečano postrojavanje Kravat pukovnije, smjenu straže i simbolično vezanje kravata na gradskim spomenicima. Program je organizirala Academia Cravatica pod pokroviteljstvom Hrvatskoga sabora.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Svečanost je počela u podne na Trgu bana Josipa Jelačića, kamo su pripadnici Kravat pukovnije stigli s konjima i oružjem, a početak programa označio je Grički top.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Kravate su postavljene i na zagrebačke spomenike, među njima na spomenik banu Josipu Jelačiću i prvom hrvatskom predsjedniku Franji Tuđmanu. Smjena straže uključivala je i prolazak pješaka i konjanika gradskim središtem.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Kravata se povijesno povezuje s hrvatskim vojnicima koji su u 17. stoljeću služili u francuskoj vojsci i nosili široke vratne marame. Od naziva Cravates, odnosno Croates, nastala je francuska riječ cravate.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Tijekom stoljeća kravata je mijenjala oblik, a krajem 19. stoljeća približila se današnjem izgledu. Danas je jedan od najprepoznatljivijih modnih simbola povezanih s hrvatskom baštinom.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL
Foto Sanjin Strukic/PIXSELL