FOTO Lana Ujević-Telenta: Sve me vodilo da postanem glumica

Nova kazališna zvijezda i stalna suradnica Drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Lana Ujević-Telenta, posljednjih godina bilježi snažan umjetnički uspon, a sada je podijelila što je inspirira i pokreće
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Lana je publiku osvojila ulogama na televiziji i kazališnim daskama, a posebno u HNK u Zagrebu, u koji je stigla na poziv intendantice Iva Hraste Sočo.
| Foto: GORAN CIZMESIJA / Style:Seconds
Lana je publiku osvojila ulogama na televiziji i kazališnim daskama, a posebno u HNK u Zagrebu, u koji je stigla na poziv intendantice Iva Hraste Sočo. |
Foto: GORAN CIZMESIJA / Style:Seconds
Lana je publiku osvojila ulogama na televiziji i kazališnim daskama, a posebno u HNK u Zagrebu, u koji je stigla na poziv intendantice Iva Hraste Sočo.
| Foto: GORAN CIZMESIJA / Style:Seconds
"Krenula sam na dramsku iz znatiželje jer nisam imala pojma kako tako nešto izgleda, a jako sam voljela filmove i bila sam opsjednuta svim materijalima koje sam mogla naći da malo provirim iza kulisa", kaže Lana.
| Foto: GORAN CIZMESIJA / Style:Seconds
Zvijezda je serije U dobru i u zlu, u seriji "Dnevnik velikog Perice" glumila je s Radom Šerbedžijom, kojeg iznimno cijeni.
| Foto: GORAN CIZMESIJA / Style:Seconds
Najveća podrška su joj suprug i obitelj. Često je u trenirci. "Ako se sređujem, volim se odjenuti ženstveno. Volim haljine, strukirane košulje, hlače ravnog kroja i visokog struka, crnu boju, bordo ili zemljane boje. Ugodan materijal na koži. Volim jednostavnost i kada kupujem odjeću, tražim bezvremenske komade", kaže nam Lana.
| Foto: GORAN CIZMESIJA / Style:Seconds
Make up: Seka Kožul, Kosa: Slađana Mišić, Snimio: Goran Čižmešija, Stilist: Ivan Friščić
| Foto: GORAN CIZMESIJA / Style:Seconds
Foto GORAN CIZMESIJA / Style:Seconds
Foto GORAN CIZMESIJA / Style:Seconds
Foto GORAN CIZMESIJA / Style:Seconds
Foto GORAN CIZMESIJA / Style:Seconds
Foto GORAN CIZMESIJA / Style:Seconds
Foto GORAN CIZMESIJA / Style:Seconds
Foto GORAN CIZMESIJA / Style:Seconds
Foto GORAN CIZMESIJA / Style:Seconds
Foto Josip Regovic/PIXSELL