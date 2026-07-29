Obavijesti

Galerija

Komentari 0
Kazališna zvijezda za Miss7

FOTO Lana Ujević-Telenta: Sve me vodilo da postanem glumica

Nova kazališna zvijezda i stalna suradnica Drame Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Lana Ujević-Telenta, posljednjih godina bilježi snažan umjetnički uspon, a sada je podijelila što je inspirira i pokreće
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Lana Ujević-Telenta: Sve me vodilo da postanem glumica
Lana je publiku osvojila ulogama na televiziji i kazališnim daskama, a posebno u HNK u Zagrebu, u koji je stigla na poziv intendantice Iva Hraste Sočo. | Foto: GORAN CIZMESIJA / Style:Seconds
1/15
Lana je publiku osvojila ulogama na televiziji i kazališnim daskama, a posebno u HNK u Zagrebu, u koji je stigla na poziv intendantice Iva Hraste Sočo. | Foto: GORAN CIZMESIJA / Style:Seconds
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026