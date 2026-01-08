FOTO Lejla Filipović zablistala u modnom editorijalu za miss7
Lejla Filipović jedna je od onih žena koje zimu ne doživljavaju kao sivu pauzu između dva godišnja doba nego kao najnježniji filter kroz koji život izgleda mekše, toplije i sporije. U njenoj verziji vuneni puloveri imaju karakter, a kaputi nose priče. U ovom editorijalu Lejla nas vodi kroz sezonu mirnih jutara, šetnji po hladnom zraku i večeri u toplini doma, te podsjeća da pravi luksuz nije u savršenstvu već u osjećaju
Snimanje modnog editorijala za miss7 okupilo je vrhunski kreativni tim, a u glavnoj ulozi zablistala je Lejla Filipović. U nastavku pogledajte najbolje fotografije s ovog snimanja. | Foto: Karlo Pavlić