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FOTO Lijepa Chelsea očarala je milijune fantastičnim fotkama sa svojih putovanja

Chelsea Yamase odrasla je na Havajima, gdje je odmalena razvila ljubav prema oceanu, prirodi i aktivnom načinu života. Po struci je biologinja, a znanstveno obrazovanje kasnije je spojila sa strašću prema putovanjima i zaštiti okoliša
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FOTO Lijepa Chelsea očarala je milijune fantastičnim fotkama sa svojih putovanja
Nakon što je počela dijeliti fotografije svojih avantura na društvenim mrežama, brzo je privukla pažnju publike iz cijelog svijeta. | Foto: Instagram
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Nakon što je počela dijeliti fotografije svojih avantura na društvenim mrežama, brzo je privukla pažnju publike iz cijelog svijeta. | Foto: Instagram
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