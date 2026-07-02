FOTO Lijepa Chelsea očarala je milijune fantastičnim fotkama sa svojih putovanja

Chelsea Yamase odrasla je na Havajima, gdje je odmalena razvila ljubav prema oceanu, prirodi i aktivnom načinu života. Po struci je biologinja, a znanstveno obrazovanje kasnije je spojila sa strašću prema putovanjima i zaštiti okoliša
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Nakon što je počela dijeliti fotografije svojih avantura na društvenim mrežama, brzo je privukla pažnju publike iz cijelog svijeta.
| Foto: Instagram
Nakon što je počela dijeliti fotografije svojih avantura na društvenim mrežama, brzo je privukla pažnju publike iz cijelog svijeta. |
Foto: Instagram
Nakon što je počela dijeliti fotografije svojih avantura na društvenim mrežama, brzo je privukla pažnju publike iz cijelog svijeta.
| Foto: Instagram
Njezini prepoznatljivi prizori s tropskih plaža, vulkana i planinskih vrhova postali su zaštitni znak njezina profila.
| Foto: Instagram
Chelsea ne promovira luksuzna putovanja, već aktivni odmor – planinarenje, ronjenje, kampiranje i istraživanje prirode.
| Foto: Instagram
Posebno je posvećena zaštiti oceana te često govori o važnosti očuvanja morskih ekosustava i odgovornog ponašanja prema prirodi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezine fotografije odlikuju se minimalističkom estetikom, prirodnim svjetlom i spektakularnim krajolicima bez pretjerane obrade.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Tijekom karijere surađivala je s brojnim poznatim svjetskim brendovima, ali pritom naglašava da prihvaća projekte koji su u skladu s njezinim vrijednostima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Putovala je na brojne kontinente, no Havaji su i dalje njezina najveća inspiracija i mjesto kojem se uvijek vraća.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Osim putovanja, redovito promovira zdrav način života, boravak u prirodi i brigu o mentalnom zdravlju kroz kretanje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Danas je prati više od milijun ljudi koji u njezinim objavama traže inspiraciju za putovanja, avanture i održiviji način života.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Umjesto savršeno isplaniranih fotografija, Chelsea želi pokazati da su znatiželja, poštovanje prema prirodi i autentična iskustva najveća vrijednost svakog putovanja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram