FOTO Lijepa Claudia iz Brazila nevjerojatno sliči Megan Fox, a prati je osam milijuna ljudi

Tamna kosa, prodorne oči, naglašene obrve i pune usne – dovoljno je nekoliko sekundi na profilu Claudije Alende da postane jasno zašto je godinama uspoređuju s Megan Fox. Brazilska manekenka i influencerica upravo je zbog nevjerojatne sličnosti s holivudskom glumicom svojedobno privukla veliku pažnju javnosti, a danas je na Instagramu prati više od osam milijuna ljudi
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Claudia dolazi iz Brazila, a osim modelingom bavila se glumom, glazbom i poduzetništvom. Na svojoj službenoj stranici opisuje se kao brazilsko-američka pjevačica, glumica, model i poduzetnica, a tijekom godina pojavila se i u brojnim svjetskim medijima.
| Foto: Instagram/claudiaalende
Claudia dolazi iz Brazila, a osim modelingom bavila se glumom, glazbom i poduzetništvom. Na svojoj službenoj stranici opisuje se kao brazilsko-američka pjevačica, glumica, model i poduzetnica, a tijekom godina pojavila se i u brojnim svjetskim medijima.
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Foto: Instagram/claudiaalende
Claudia dolazi iz Brazila, a osim modelingom bavila se glumom, glazbom i poduzetništvom. Na svojoj službenoj stranici opisuje se kao brazilsko-američka pjevačica, glumica, model i poduzetnica, a tijekom godina pojavila se i u brojnim svjetskim medijima.
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Šira publika upoznala ju je 2014. godine kada je sudjelovala na brazilskom natjecanju Miss BumBum. Završila je na drugom mjestu, ali joj je upravo tada velika fizička sličnost s Megan Fox donijela dodatnu medijsku pozornost i otvorila vrata svijeta modelinga i društvenih mreža.
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Posebno se ističu njihove oči, tamna kosa i izražene crte lica, zbog čega su Claudiju mediji često nazivali brazilskom dvojnicom slavne glumice. U pojedinim kadrovima sličnost je toliko izražena da fotografije na prvi pogled lako mogu zavarati.
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Ipak, Claudia je tijekom godina izgradila vlastiti identitet na društvenim mrežama. Na Instagramu objavljuje atraktivne portrete, fotografije u izazovnim modnim kombinacijama, ali i sadržaj inspiriran filmovima, videoigrama i cosplayem. U aktualnom opisu profila navodi upravo da snima zabavne videe te se umeće u svjetove filmova i igara.
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Njezine fotografije često u prvi plan stavljaju lice i upečatljive zelene oči, dok tamna kosa dodatno naglašava usporedbu s Megan Fox. No Claudia itekako zna privući pažnju i figurom, pa na profilu ne nedostaje atraktivnih i odvažnih izdanja.
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Danas je njezin Instagram svojevrsna mješavina glamura, mode i pop-kulture. Jednom pozira u elegantnom izdanju, drugi put bira opuštene selfieje, a zatim svoje pratitelje iznenadi potpunom transformacijom u neki filmski ili stripovski lik.
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Upravo joj je društvena mreža donijela globalnu publiku. Iako je usporedba s Megan Fox bila jedan od razloga zbog kojih je u početku postala viralna, Claudia je s vremenom izgradila zajednicu od nekoliko milijuna pratitelja i karijeru koja se proširila daleko izvan modelinga.
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A usporedbe sa slavnom glumicom očito neće tako brzo nestati. Dovoljno je pogledati nekoliko njezinih portreta – tamna kosa, svijetle oči i karakterističan pogled i dalje mnoge na prvu podsjećaju upravo na Megan Fox.
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