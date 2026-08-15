Obavijesti

Galerija

Komentari 0
PLIJENI POZORNOST

FOTO Lijepa Claudia iz Brazila nevjerojatno sliči Megan Fox, a prati je osam milijuna ljudi

Tamna kosa, prodorne oči, naglašene obrve i pune usne – dovoljno je nekoliko sekundi na profilu Claudije Alende da postane jasno zašto je godinama uspoređuju s Megan Fox. Brazilska manekenka i influencerica upravo je zbog nevjerojatne sličnosti s holivudskom glumicom svojedobno privukla veliku pažnju javnosti, a danas je na Instagramu prati više od osam milijuna ljudi
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
FOTO Lijepa Claudia iz Brazila nevjerojatno sliči Megan Fox, a prati je osam milijuna ljudi
Claudia dolazi iz Brazila, a osim modelingom bavila se glumom, glazbom i poduzetništvom. Na svojoj službenoj stranici opisuje se kao brazilsko-američka pjevačica, glumica, model i poduzetnica, a tijekom godina pojavila se i u brojnim svjetskim medijima. | Foto: Instagram/claudiaalende
1/90
Claudia dolazi iz Brazila, a osim modelingom bavila se glumom, glazbom i poduzetništvom. Na svojoj službenoj stranici opisuje se kao brazilsko-američka pjevačica, glumica, model i poduzetnica, a tijekom godina pojavila se i u brojnim svjetskim medijima. | Foto: Instagram/claudiaalende
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026