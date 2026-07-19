FOTO Lijevo Tito, desno Majka Božja: Na Hreliću se prodaje baš sve, od kroksica do kormila

Zagrebački Hrelić i ovoga puta nudi ponudu koju je teško vidjeti bilo gdje drugdje. Na štandovima se može pronaći gotovo sve, od svakodnevnih predmeta do neobičnih komada koji odmah privlače pažnju. Između šalica, platna i starih radija smjestili su se akumulatori, bicikli, gume i razni dijelovi za automobile
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Ponuda je šarena, nepredvidiva i upravo zato Hrelić već godinama privlači brojne posjetitelje. U galeriji pogledajte što se sve ovoga puta našlo u prodaji.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Ponuda je šarena, nepredvidiva i upravo zato Hrelić već godinama privlači brojne posjetitelje. U galeriji pogledajte što se sve ovoga puta našlo u prodaji. |
Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Ponuda je šarena, nepredvidiva i upravo zato Hrelić već godinama privlači brojne posjetitelje. U galeriji pogledajte što se sve ovoga puta našlo u prodaji.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Ima raznih šalica, teško da si nećete moći odabrati neku koja nije po vašem ukusu.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Iako su streaming servisi posljednjih godina gotovo potpuno promijenili način gledanja filmova i serija, stari DVD playeri još uvijek mogu pronaći svoje kupce. Za neke su praktičan uređaj, za druge predmet nostalgije, a pojedincima zanimljiv dio kolekcije starije elektronike.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Upravo ta mješavina korisnih stvari, kolekcionarskih komada i neobičnih pronalazaka čini Hrelić posebnim. Posjetitelji mogu razgledavati, cjenkati se i pronaći predmete koje teško mogu vidjeti u običnim trgovinama.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Ponuda je šarena, nepredvidiva i upravo zato Hrelić već godinama privlači brojne posjetitelje.
| Foto: Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL
Foto Josip Regovic/PIXSELL