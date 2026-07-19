SVE PO MALO FOTO Lijevo Tito, desno Majka Božja: Na Hreliću se prodaje baš sve, od kroksica do kormila

Zagrebački Hrelić i ovoga puta nudi ponudu koju je teško vidjeti bilo gdje drugdje. Na štandovima se može pronaći gotovo sve, od svakodnevnih predmeta do neobičnih komada koji odmah privlače pažnju. Između šalica, platna i starih radija smjestili su se akumulatori, bicikli, gume i razni dijelovi za automobile

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