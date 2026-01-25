Znate li znakove 'tihog ubojice'? 10 signala visokog krvnog tlaka

Povišeni krvni tlak često napreduje tiho i bez očitih simptoma, zbog čega se naziva i 'tihim ubojicom'. Iako mnogi smatraju da se hipertenzija javlja samo zbog previše soli, uzrok može biti kombinacija stresa, genetike, životnog stila i drugih faktora
Prepoznavanje ranih znakova može pomoći u prevenciji ozbiljnih komplikacija poput srčanog udara, moždanog udara ili oštećenja bubrega
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Prepoznavanje ranih znakova može pomoći u prevenciji ozbiljnih komplikacija poput srčanog udara, moždanog udara ili oštećenja bubrega |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Prepoznavanje ranih znakova može pomoći u prevenciji ozbiljnih komplikacija poput srčanog udara, moždanog udara ili oštećenja bubrega
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. GLAVOBOLJA, OSOBITO UJUTRO -
Povišeni tlak često uzrokuje pritisak u glavi, posebno u području čela i stražnjeg dijela vrata. Ako primijetite česte jutarnje glavobolje, to može biti znak da je vaš tlak visok.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
2. VRTOGLAVICA ILI OSJEĆAJ NESTABILNOSTI -
Osobe s hipertenzijom mogu osjećati blagu vrtoglavicu ili nesigurnost pri hodu, čak i bez drugih simptoma. To je posljedica utjecaja visokog tlaka na cirkulaciju krvi u mozgu.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3 ZUJANJE U UŠIMA (tinitus) -
Osobe s hipertenzijom ponekad čuju neobične zvukove u ušima, poput zujanja ili šuštanja, što je povezano s pritiskom na krvne žile u ušnom kanalu.
| Foto: Dreamstime
4. ZAMUĆEN ILI PROMIJENJEN VID -
Visok krvni tlak može oštetiti krvne žile u očima, što rezultira zamagljenim vidom, “letećim točkicama” ili privremenim gubitkom vida.
| Foto: DREAMSTIME
5. PROBLEMI S KONCENTRACIJOM -
Povišeni tlak može smanjiti dotok krvi u mozak, što utječe na pažnju, pamćenje i sposobnost koncentracije.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
6. OSJEĆAJ STALNOG UMORA ILI SLABOSTI -
Kronični umor i opća slabost mogu ukazivati na hipertenziju jer srce i krvne žile rade pod povećanim opterećenjem.
| Foto: PROFIMEDIA
7. KRV IZ NOSA -
Iako nije čest simptom, naglo krvarenje iz nosa može se pojaviti zbog oštećenih kapilara izazvanih visokim tlakom.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
8. PULSIRANJE U PRSIMA ILI U VRATU -
Osjećaj “pucketanja” ili ubrzanog pulsa u prsima, vratu ili glavi može biti znak da srce radi jače kako bi se nosilo s povišenim tlakom.
| Foto: Liubomyr Vorona
9. KRATKOĆA DAHA PRI FIZIČKOM NAPORU -
Ako primijetite da se brzo umarate ili teško dišete pri laganoj aktivnosti, to može biti posljedica povišenog tlaka koji opterećuje srce i pluća.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
10. OSJEĆAJ TJESKOBE ILI NERVOZE -
Stres i napetost često prate visok krvni tlak, a osjećaj stalne nervoze ili napetosti može biti jedan od ranih znakova problema s tlakom.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija