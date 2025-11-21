FOTO Lisca svoju 70. obljetnicu proslavila spektakularnom revijom donjeg rublja

Direktor Lisce, Luka Južna, je povodom obljetnice naglasio: "Postoji posebno samopouzdanje koje proizlazi iz osjećaja da nosite nešto izvanredno - ta tiha moć koju nitko ne vidi, ali svi osjećaju. To je bit življenja po vlastitim pravilima, s vlastitom snagom. Zato stvaramo donje rublje za svaki dio života žene: za jutra kada nitko ne gleda, za večeri kada svi gledaju, za samopouzdanje koje dolazi iznutra, za istinsku moć u njezinom životu. Lisca je obećanje slobode, kvalitete, ljepote, uspjeha - i mi ga ostvarujemo." | Foto: Lisca