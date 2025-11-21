FOTO Lisca svoju 70. obljetnicu proslavila spektakularnom revijom donjeg rublja

Lisca je u Ljubljani impresionirala međunarodnu publiku, poslovne partnere, medije, estradu i influencere modnom revijom i proslavila 70. godina kreativnosti, kvalitete i bezvremenske elegancije
Lisca je modnu reviju začinila umjetničkim nastupom poznatih glazbenika i plesača. Uz zvukove originalne glazbe, na pozornici su se izmjenjivale modne revije kojima je Lisca predstavila svoje proizvode u raznim pričama, od odabranih povijesnih komada, do suvremene kolekcije u nježnim bojama bijele i marelice, prelazeći kroz ružičastu, do magenta i senzualne crne, s modnim dodacima koji su naglašavali dramatični look priče.
Za styling se pobrinuo Zoran Mrvoš, frizuru Ivan Pervan, a make up potpisuje Sanja Agić.
Direktor Lisce, Luka Južna, je povodom obljetnice naglasio: "Postoji posebno samopouzdanje koje proizlazi iz osjećaja da nosite nešto izvanredno - ta tiha moć koju nitko ne vidi, ali svi osjećaju. To je bit življenja po vlastitim pravilima, s vlastitom snagom. Zato stvaramo donje rublje za svaki dio života žene: za jutra kada nitko ne gleda, za večeri kada svi gledaju, za samopouzdanje koje dolazi iznutra, za istinsku moć u njezinom životu. Lisca je obećanje slobode, kvalitete, ljepote, uspjeha - i mi ga ostvarujemo."
Južna se je ujedno zahvalio svim poslovnim partnerima, zaposlenicima i onima koji su svoj rad utkali u prošlo nasljeđe i novu viziju brenda Lisca.
Slavnim osobama koje su prošetale uz modele u novim kreacijama, Lisca je poslala poruku ženama da sve možemo biti Lisca, baš kao Iris, Ula, Nina, Tijana, Vanja, Olja, Hana, sa sloganom »I am Lisca, Living my Life«.
Kolekcija Proljeće – Ljeto 26. izražava samopouzdanje, ženstvenost i spaja udobnost, stil i svestranost - od elegantnog donjeg rublja i lounge odjeće za opuštanje do raznolike ponude kupaćih kostima i sofisticiranih "resort" komada, dizajniranih za svaki trenutak života, kod kuće, na putovanjima ili u posebnim prilikama.
Osnovana 1955. u Sevnici, Lisca se danas smatra jednim od vodećih brendova ženskog donjeg rublja i kupaćih kostima. S inovativnim dizajnom, savršenim krojem i bezvremenskom ženstvenošću, Lisca spaja tradiciju sa suvremenošću i stvara kolekcije donjeg rublja, kupaćih kostima, spavaćica i odjeće za opuštanje koje izražavaju samopouzdanje i profinjeni stil.
Danas je Lisca prisutna u 40 zemalja svijeta. Povodom 70. obljetnice, brend je predstavio i obnovljeni vizualni imidž i ažurirani logotip motivom lisice, koji predstavlja spoj tradicije i suvremenosti.
