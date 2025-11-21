Obavijesti

UISTINU IMPRESIVNO!

FOTO Lisca svoju 70. obljetnicu proslavila spektakularnom revijom donjeg rublja

Lisca je u Ljubljani impresionirala međunarodnu publiku, poslovne partnere, medije, estradu i influencere modnom revijom i proslavila 70. godina kreativnosti, kvalitete i bezvremenske elegancije
Lisca je modnu reviju začinila umjetničkim nastupom poznatih glazbenika i plesača. Uz zvukove originalne glazbe, na pozornici su se izmjenjivale modne revije kojima je Lisca predstavila svoje proizvode u raznim pričama, od odabranih povijesnih komada, do suvremene kolekcije u nježnim bojama bijele i marelice, prelazeći kroz ružičastu, do magenta i senzualne crne, s modnim dodacima koji su naglašavali dramatični look priče. | Foto: GORAN CIZMESIJA / Style:Seconds
