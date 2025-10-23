FOTO Lista najljepših država u Europi: Pogledajte na kojem se mjestu nalazi Hrvatska

Europa nudi iznimnu raznolikost krajolika, kultura i povijesti. Teško je izdvojiti samo nekoliko najljepših zemalja, jer svaka ima svoj poseban šarm. Ovdje su neka od najljepših mjesta koja vrijedi dodati na listu putovanja.
| Foto: Canva/123RF
Foto: Canva/123RF
| Foto: Canva/123RF
1. ČEŠKA
Češka je dom prekrasnih starih europskih gradova, nacionalnih parkova, bajkovitih dvoraca i mnogo više. Svaka destinacija odiše poviješću i šarmom.
| Foto: 123RF
ČESKÝ KRUMLOV ovaj južnobohemski grad je UNESCO-ova svjetska baština. Prepun renesansne arhitekture, grad je smješten oko zavoja rijeke Vltave i ima prekrasan dvorac iz 13. stoljeća. Šetnja starim ulicama pruža osjećaj putovanja kroz vrijeme.
| Foto: Canva
KARLOVY VARY REGIJA druga najmanja regija Češke poznata po vrućim i hladnim izvorima. Karlovy Vary, Mariánské Lázně i Františkovy Lázně nude slikovite lječilišne gradove i prekrasne parkove. Loket je posebno šarmantan s dvorcem iznad rijeke.
| Foto: Canva
KUTNÁ HORA UNESCO-ov grad poznat po rudarskoj prošlosti. Grad je mješavina gotike i renesanse, a katedrala sv. Barbare je arhitektonsko remek-djelo. Smješten samo 80 km od Praga, lako je dostupan.
| Foto: Canva
PRAG bez sumnje jedan od najljepših gradova u Europi. Stari grad s Astronomskim satom i povijesnim zgradama očarava posjetitelje. Karlov most, Trg Wenceslas i Praški dvorac ne smiju se propustiti.
| Foto: Canva
2. ITALIJA - Italija je zemlja bez premca u ljepoti krajolika i gradova. Hrana, vino i kava čine svaki pogled još ljepšim.
| Foto: 123RF
AMALFI OBALA vijugave ceste na liticama povezuju slikovite gradove poput Positana i Sorrenta. Pogledi na more i pastelne kuće oduzimaju dah. Svaki zavoj nudi novu fotografsku priliku.
| Foto: Canva
SICILIJA otok s vulkanom Etna i otocima Stromboli. Gradovi poput Taormine, Sirakuze i Noto odišu poviješću i šarmom. Sicilija je i dom poznatih cannola i lokalne kuhinje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
PUGLIA manje poznata, ali popularna među Talijanima. Prekrasne plaže, sela Trulli i zalasci sunca čine je idealnom za miran odmor. Turista je znatno manje nego u Toskani ili Rimu.
| Foto: Canva
TOSKANA poznata po brežuljcima, vinogradima i srednjovjekovnim gradovima. Sjena crkava u Sieni, tornjevi San Gimignana i vinske oaze Montepulciana očaravaju. Kultura i krajolik spojeni su u savršenu harmoniju.
| Foto: Canva
RIM grad s fontanama, mostovima i spomenicima na svakom koraku. Povijest je vidljiva na svakom uglu, a hrana i shopping dodaju dozu modernog užitka. Grad je poput muzeja na otvorenom.
| Foto: 123RF
3. ŠPANJOLSKA
Španjolska nudi bogatu povijest, slikovitu obalu i živahnu kulturu. Tapasi i Cava upotpunjuju doživljaj.
| Foto: Google
BARCELONA grad uz more s fenomenalnom Gaudijevom arhitekturom. La Rambla, Tibidabo i povijesni kvartovi očaravaju šetače. Svaki kutak otkriva novu atrakciju.
| Foto: Canva
SEVILLA južni grad poznat po flamencu i živopisnoj kulturi. Plaza de España i Plaza de toros de la Real Maestranza pružaju autentičan doživljaj. Uličice grada pune su povijesti i boja.
| Foto: Canva
ALHAMBRA dvorac izgrađen 889. godine i obnovljen u 16. stoljeću. Smješten na brdu, nudi zapanjujuće poglede na Grenadu. Arhitektura i vrtovi očaravaju posjetitelje.
| Foto: Canva
KANARSKI OTOCI bliže Africi nego Europi, s vulkanima i prirodnim ljepotama. Prekrasne plaže, pješčane dine i kaktus vrtovi privlače turiste. Otoci su mnogo više od klasičnog „sun and flop“ odmora.
| Foto: Canva
SANTIAGO DE COMPOSTELA kraj Camino de Santiago i dom veličanstvene katedrale. Grad je šarmantan, a Galicija nudi kulinarske delicije poput pulpa. Povijest i kultura se savršeno spajaju.
| Foto: Canva
4. GRČKA - Grčka je zemlja s tisućama otoka i bogatom poviješću. Svaki otok ima svoj jedinstveni šarm.
| Foto: Birgit Schmidt
SANTORINI najpoznatiji grčki otok poznat po spektakularnim zalascima sunca. Bijele kuće i plave kupole stvaraju bajkovitu atmosferu. Turisti dolaze iz cijelog svijeta uživati u pogledu.
| Foto: Canva
PAXOS manji, zeleni otok u Jonskom moru. Miran i opušten, idealan za bijeg od gužve. Plaže i šarm lokalnih sela očaravaju posjetitelje.
| Foto: Canva
ATENA glavni grad s nevjerojatnim povijesnim znamenitostima. Akropola i brojni muzeji otkrivaju bogatu prošlost Grčke. Grad kombinira staro i moderno.
| Foto: Canva
METEORA UNESCO-ov kompleks samostana iz 14. stoljeća na pješčanim stijenama. Pogledi su dramatični, a arhitektura impresivna. Posjetitelji se osjećaju kao da su u drugom svijetu.
| Foto: Canva
KEFALONIJA poznata po romanu Kapetan Corelli’s Mandolin. Otok nudi prekrasne plaže i tradicionalni način života. Kristalno plava voda dodatno naglašava ljepotu otoka.
| Foto: Canva
5. HRVATSKA - Hrvatska s tisućama otoka i čistim Jadranskim morem nudi spektakularne krajolike. Stari gradovi i priroda čine je jedinstvenom.
| Foto: 123RF
NACIONALNI PARK PLITVIČKA JEZERA pod zaštitom UNESCO-a, ovaj hrvatski nacionalni park poznat je po pjenušavim slapovima, kaskadama i obilju zelenila. Park obiluje pješačkim stazama, drvenim mostićima i raznolikim životinjskim svijetom.
| Foto: Luka Esenko
DUBROVNIK grad od bijelog mramora s crvenim krovovima i zelenim prozorima. Šetnja gradskim zidinama pruža panoramski pogled. Noću grad je posebno čaroban.
| Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
OTOK HVAR glamurozne luke, kristalno plavo more i polja lavande. Stjenovite plaže nude privatnost i prirodnu ljepotu. Grad Hvar poznat je po noćnom životu i povijesnoj arhitekturi.
| Foto: 123RF
PLAŽA ZLATNI RAT, BRAČ oblik plaže mijenja se prema struji mora. Bijeli pijesak i tirkizno more stvaraju idealan odmor. Plaža je poznata među surferima zbog vjetrovitih uvjeta.
| Foto: bing.com
ROVINJ slikoviti grad s talijanskim utjecajem. Uske uličice i venecijanske kuće čine staru jezgru posebnom. Luka i panoramski vidikovci privlače fotografe.
| Foto: 123RF
6. ISLAND - Island je prirodna čarolija s gejzirima, slapovima i ledenjacima. Krajolici izgledaju kao iz filma.
| Foto: 123RF
GULLFOSS spektakularni dvostruki slap na Zlatnom krugu. Moć vode i magloviti prizori ostavljaju bez daha.
| Foto: Canva
JOKULSARLON LAGUNA ledena laguna ispunjena plavim ledenjacima. Idealna za vožnju čamcem i fotografiranje. Atmosfera je filmska.
| Foto: Canva
GEYSIR geotermalno područje s vrućim izvorima i blatnim bazenima. Voda često izbacuje paru i vrelu vodu, što stvara impresivne prizore.
| Foto: Canva
EGILSSTADIR I LAGARFLJOT istočni Island s netaknutom prirodom i rijekama. Idealno za planinarenje i opuštanje u miru.
| Foto: Canva
SJEVERNO SVJETLO čarobni fenomen vidljiv po jasnom vremenu. Najbolje se promatraju iz udaljenih područja ili hotela s organiziranim pogledom.
| Foto: Canva
7. ŠKOTSKA - Škotska ima magičnu atmosferu i netaknutu prirodu. Brda, doline i dvorci ostavljaju bez daha.
| Foto: Micha Klootwijk
EDINBURGH CASTLE smješten na vrhu brda, vidljiv iz cijelog grada. Povijest i arhitektura čine ga nezaobilaznim. Svaki posjetitelj uživa u pogledu na Edinburgh.
| Foto: 123RF/Canva
GLEN COE poznata dolina vulkanskog podrijetla u Highlandsu. Ceste kroz dolinu pružaju dramatične poglede i fotografsku priliku. Planinarenje i priroda su nezaboravni.
| Foto: 123RF/Canva
MULL OF GALLOWAY najjužnija točka kopna Škotske. Svjetionik i pogledu na obalu pružaju mir i ljepotu. Netaknuta priroda rijetko je posjećena.
| Foto: 123RF/Canva
OTOK SKYE čaroban otok s Cuillin Hills i Old Man of Storr. Priroda i planine stvaraju mističnu atmosferu. Dvorac Eilean Donan dostupan je na putu do otoka.
| Foto: 123RF/Canva
SJEVERNA OBALA ŠKOTSKE od Durnessa do Thursa pruža prekrasne poglede, plaže i nebo. Dunnet Head je najsevernija točka kopna Velike Britanije.
| Foto: ANTON IVANOV
8. FRANCUSKA - Francuska nudi povijesne gradove, prirodu i dvorce. Svaki kutak odiše kulturom i elegancijom.
| Foto: 123RF
PARIZ najljepši veliki grad na svijetu, s brojnim znamenitostima. Eiffelov toranj, Seine i stari kvartovi očaravaju turiste. Grad je posebno čaroban u zoru.
| Foto: Carlos Sanchez Pereyra
MONT SAINT MICHEL plimski otok u Normandiji. Srednjovjekovni grad i opatija smješteni su na stijeni okruženoj morem. Fenomenalno iskustvo plime i oseke.
| Foto: 123RF
PROVENCE lavandin polja, vinogradi i sela na brežuljcima. Regija nudi prirodne ljepote i mirne panorame. Gordes, Baux-de-Provence i Avignon nezaobilazni su.
| Foto: Edler von Rabenstein
LOIRE VALLEY dolina s dvorcima i vinogradima. Priroda i povijest stvaraju bajkoviti ambijent. Posjet dvorcima je poput putovanja kroz stoljeća.
| Foto: 123RF
COLMAR polutimberirane kuće u raznobojnim bojama uz rijeku. Grad izgleda kao razglednica i idealan je za šetnju.
| Foto: 123RF
9. ŠVICARSKA - Švicarska kombinira prirodne ljepote, planine i kulturnu tradiciju. Svaki grad odiše urednošću i šarmom.
| Foto: Marko Bukorovic
CHATEAU DE CHILLON bajkoviti dvorac na obali Ženevskog jezera. Povijest i lokacija čine ga savršenim za posjet.
| Foto: 123RF
LUCERNE tipičan švicarski grad ispod planine Pilatus. Stari grad i jezero Lucerne stvaraju pitomi krajolik. Planine u pozadini dodaju dramatičan efekt.
| Foto: 123RF
ZERMATT poznato skijalište pored Matterhorna. Auto-free selo je slikovito i fotogenično. Pogled na Matterhorn je nezaboravan.
| Foto: 123RF
INTERLAKEN grad između dva alpska jezera. Planine, slapovi i zelene doline čine ga savršenim za sve vrste aktivnosti.
| Foto: 123RF
ZURICH veliki grad na jezeru s povijesnim starim gradom. Freske, cvjetni prozori i planine u pozadini daju posebnu ljepotu.
| Foto: Rudolf Balasko
10. NORVEŠKA - Norveška je poznata po fjordovima, planinama i prirodnim čudima. Krajolici su spektakularni i dramatični.
| Foto: 123RF
FJORDOVI fjordovi poput Sognefjorda i Geirangerfjorda očaravaju svojom dubinom i zelenilom. UNESCO ih je uvrstio na popis svjetske baštine.
| Foto: Iakov Kalinin
TROLLTUNGA poznata litica, zahtijeva četiri sata pješačenja. Pogled s vrha je spektakularan i vrijedan truda.
| Foto: Yuriy Brykaylo
BERGEN grad u luci s šarenim kućama. Pogledi s brda i šetnja funikularom oduzimaju dah.
| Foto: 123RF
LOFOTEN OTOCI arhipelag s šarenim kućama i dramatičnim krajolicima. Kitovi plivaju u vodama dok planine stvaraju pozadinu.
| Foto: 123RF
FLAM slikovito selo na fjordu, poznato po panoramskoj željezničkoj pruzi. Svaka vožnja vlakom nudi nezaboravne poglede.
| Foto: 123RF
11. SLOVENIJA - Slovenija je mala, ali prepuna prekrasnih mjesta i prirodnih ljepota.
| Foto: 123RF
LJUBLJANA glavni grad s kanalom, starim gradom i dvorcem na brdu. Grad je šarmantan i lagan za istraživanje pješice.
| Foto: 123RF
BLED jezero s otokom i dvorcem na vrhu brežuljka. Idilično i fotogenično mjesto u Julijskim Alpama.
| Foto: 123RF
BOHINJ veće jezero, smješteno u Triglavskom nacionalnom parku. Planinarenje i priroda stvaraju mirnu oazu.
| Foto: 123RF
VINTGAR KLANC 1,6 km dugačka staza uz rijeku Radovnu. Drvene staze i slapovi čine ga slikovitim.
| Foto: 123RF
MANGART SEDLO slikovita cesta kroz uske klance i oštre zavoje. Vožnja pruža adrenalinske i panoramske trenutke.
| Foto: 123RF
12. AUSTRIJA - Austrija ima planine, dvorce, povijesne gradove i izvrsnu kuhinju.
| Foto: 123RF
BEČ elegantan glavni grad s palačama i starim gradom. Parkovi i Dunav dodaju posebnu čar.
| Foto: 123RF
HALLSTATT slikovit gradić uz istoimeno jezero. Planinarenje, pogled na jezero i šetnja kroz selo pružaju mir.
| Foto: 123RF
GRAZ drugi najveći austrijski grad s rijekom i starim gradom. Ulice i trgovi odišu poviješću i arhitekturom.
| Foto: 123RF
SALZBURG rodno mjesto Mozarta i prekrasan stari grad. Povijest, dvorac i planine čine ga jedinstvenim.
| Foto: 123RF
INNSBRUCK grad s šarenim kućama i planinama u pozadini. Alpski šarm i povijesna arhitektura kombiniraju se savršeno.
| Foto: Ralph Hoppe
13. CRNA GORA - Crna Gora ima prekrasnu obalu i netaknutu prirodu.
| Foto: 123RF
KOTOR stari grad uz more, okružen planinama. Šetnja gradom i penjanje na zidine pružaju nevjerojatan pogled.
| Foto: 123RF
OSTROG MANASTIR smješten u stijeni, gotovo urezan u planinu. Vjerska i povijesna atrakcija s panoramskim pogledom.
| Foto: 123RF
SKADARSKO JEZERO najveće jezero Balkana. Okruženo je prirodom i pticama, idealno za promatranje i opuštanje.
| Foto: 123RF
CRNO JEZERO u Durmitorskom nacionalnom parku. Okruženo borovima i planinama, pruža mir i ljepotu.
| Foto: Melnychuk
SVETI STEFAN mala otočna zajednica spojena s kopnom. Luksuzni resort s prekrasnim pogledom na more.
| Foto: Jesse Kraft
14. NJEMAČKA - Njemačka kombinira moderne gradove i bajkovite sela.
| Foto: 123RF
ROMANTIČNA CESTA 350 km kroz Bavarsku i Baden-Württemberg. Rothenburg i povijesni trgovi očaravaju posjetitelje.
| Foto: EMI
RIJEČNA DOLINA RAJNE dvorci, vinogradi i slikoviti gradovi. Idealna za krstarenje i fotografiranje.
| Foto: 123RF
NEUSCHWANSTEIN DORAC inspiracija za Disneyjev dvorac. Nevjerojatna arhitektura i planinski pejzaž.
| Foto: 123RF
CRNA ŠUMA bajkoviti krajolik s kućama od drvenih greda. Spa grad Baden-Baden i Freiburg nude kulturna iskustva.
| Foto: Simon Dux
MOSLAJSKA DOLINA poznata vinska regija s dvorcima i tradicionalnim tavernama. Posjetitelji uživaju u kulturi i prirodi.
| Foto: 123RF
15. ŠVEDSKA - Švedska nudi fjordove, šume, jezera i kulturne gradove.
| Foto: 123RF
GAMLA STAN stari grad Stockholma, UNESCO-ova baština. Šetnja kroz uličice i šarene kuće očarava.
| Foto: 123RF
HIGH COAST UNESCO-ov krajolik s planinskim stazama i rijekama. Pogledi su spektakularni za planinare.
| Foto: Stefan Holm
VÄNERN JEZERO najveće jezero u Švedskoj i EU. Oko jezera nalaze se dvorci i slikoviti krajolici.
| Foto: 123RF
SMOGEN ribarsko selo na zapadnoj obali. Drvene kuće i ribarske kolibe na vodi pružaju autentičan doživljaj.
| Foto: 123RF
ICEHOTEL hotel izgrađen od leda u sjevernoj Švedskoj. Svake godine se ponovno gradi i privlači umjetnike i turiste.
| Foto: Israel Sautier
16. MALTA - Malta je mali otok s bogatom poviješću i prirodnim ljepotama.
| Foto: 123RF
GRAND HARBOUR prekrasna luka u Valletti s kristalno plavim morem. Pogled na tvrđavu i jahte ostavlja bez daha.
| Foto: Â© Leonid Tit
VALLETTA stari grad s uskim ulicama i povijesnim zgradama. Atmosfera je autentična i fotogenična.
| Foto: 123RF
GOZO manji otok, idealan za ronjenje i plaže. Kristalno plava voda i sunčani dani stvaraju raj.
| Foto: 123RF
MDINA tiha utvrda na brdu, s uličicama bez automobila. Povijest i arhitektura čine grad posebnom atrakcijom.
| Foto: Calin-Andrei Stan
BLUE LAGOON kristalno čista laguna između Comina i Cominotta. Idealno mjesto za kupanje i sunčanje.
| Foto: 123RF
17. ENGLESKA - Engleska nudi plaže, brežuljke i povijesne gradove.
| Foto: 123RF
ISLES OF SCILLY otoci s toplom klimom i prekrasnom florom. Plaže i priroda stvaraju rajsku atmosferu.
| Foto: 123RF
BATH poznat po rimskim kupkama i Jane Austen. Arhitektura i toplice privlače posjetitelje.
| Foto: 123RF
CORNWALL obalni kraj s plažama i šarenim brežuljcima. Idealno mjesto za odmor i šetnje.
| Foto: 123RF
COTSWOLDS slikovita sela i zelene doline. Ulice i kuće izgledaju poput čokoladnih kutija.
| Foto: 123RF
LAKES DISTRICT UNESCO-ova baština s jezerima i planinama. Povijesna sela i priroda čine ga čarobnim.
| Foto: 123RF
18. LATVIJA - Latvija kombinira prirodu i povijesne gradove.
| Foto: 123RF
RIGA glavni grad s art nouveau zgradama i starim gradom. Veliki tržište i kanali dodaju šarm.
| Foto: Boris Breytman
JURMALA plaže s bijelim pijeskom i slikovitim gradovima. Idealno mjesto za ljetni odmor.
| Foto: 123RF
KEMERI BOG drvena staza vodi kroz prekrasne močvare. Priroda je netaknuta i mirna.
| Foto: Photographer:Janis Smits; j.smits@inbox.lv
SIGULDA poznata kao Latvijska Švicarska. Povijesne utvrde, šume i rijeke čine krajolik slikovitim.
| Foto: 123RF
LIEPAJA luka i turistički grad uz Baltičko more. Plaže i zelene površine čine ga idealnim za odmor.
| Foto: 123RF
19. PORTUGAL - Portugal nudi povijest, obalu i vinske regije.
| Foto: 123RF
SINTRA I PENA brežuljkasti grad s dvorcem Pena. Boje i arhitektura čine ga romantičnim.
| Foto: 123RF
DURO VALLEY vinogradi i vinske kuće uz rijeku Douro. Idealno mjesto za vinsku degustaciju i panoramske poglede.
| Foto: 123RF
PORTO grad uz Douro i dom vina Porto. Povijesne uličice i trgovi čine grad slikovitim.
| Foto: 123RF
AVEIRO poznat kao portugalska Venecija. Kanali i šarene kuće stvaraju slikovitu atmosferu.
| Foto: 123RF
LISBON glavni grad s brdima i povijesnim ulicama. Tramvaji, katedrale i restorani čine grad živahnim.
| Foto: 123RF
20. IRSKA - Irska je zelena i slikovita, puna prirodnih ljepota.
| Foto: 123RF
RING OF KERRY slikovita ruta s obalom i planinama. Pogledi i priroda ostavljaju bez daha.
| Foto: Photographer: Markus Gann
CORK grad s obalom i šarenim kućama. Lako je posjetiti i popularne atrakcije poput Blarney Stonea.
| Foto: 123RF
THE DARK HEDGES ulica s visokim bukvama, poznata iz Game of Thrones. Nevjerojatno fotogenična lokacija.
| Foto: Logan Brown
GALWAY srednjovjekovni grad s živahnim starim dijelom. Povijest, kultura i rijeka dodaju šarm.
| Foto: 123RF
GIANT’S CAUSEWAY UNESCO-ova baština u Sjevernoj Irskoj. 40.000 prirodnih bazaltnih stupova stvoreno vulkanskom erupcijom.
| Foto: 123RF