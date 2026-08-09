FOTO Ljetni dan u Maksimiru: Zagrepčani uživali u šetnji, vožnji biciklom i prirodi

Sunčana nedjelja izmamila je brojne Zagrepčane u park Maksimir, gdje se danas mogla vidjeti prava ljetna idila. Obitelji s djecom, biciklisti i šetači iskoristili su lijep dan za boravak na otvorenom, daleko od gradske vreve
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Dok su se jedni opušteno vozili biciklima kroz park, drugi su uživali u laganoj šetnji zelenim stazama i druženju u prirodi. Posebno veselo bilo je među najmlađima, koji su na svojim biciklima istraživali park u društvu roditelja.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Dok su se jedni opušteno vozili biciklima kroz park, drugi su uživali u laganoj šetnji zelenim stazama i druženju u prirodi. Posebno veselo bilo je među najmlađima, koji su na svojim biciklima istraživali park u društvu roditelja. |
Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Dok su se jedni opušteno vozili biciklima kroz park, drugi su uživali u laganoj šetnji zelenim stazama i druženju u prirodi. Posebno veselo bilo je među najmlađima, koji su na svojim biciklima istraživali park u društvu roditelja.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Maksimir je i ovog vikenda pokazao zašto je jedno od omiljenih mjesta Zagrepčana za bijeg od asfalta i ljetnih vrućina. Krošnje drveća pružale su ugodan hlad, a zelene površine bile su idealne za predah, druženje i obiteljski izlet bez napuštanja grada.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Brojni posjetitelji zastajali su uz jezera i prepoznatljive mostove koji parku daju posebnu romantičnu atmosferu. Upravo spoj zelenila, vode i šetnica čini Maksimir jednim od najljepših mjesta za provođenje sporijeg ljetnog dana u Zagrebu.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Na stazama su se izmjenjivali rekreativci, roditelji s djecom, parovi i oni koji su jednostavno odlučili uživati u prirodi.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Bicikli su bili jedan od najčešćih izbora, a posebno simpatičan prizor bila su djeca koja su zajedno s roditeljima prolazila kroz park.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Neki su dan iskoristili za malo rekreacije, drugi za obiteljsko druženje, a treći tek za predah u hladu. Bez posebnog plana i velikih priprema, jedan običan ljetni dan pretvorio se u pravi mali odmor u srcu grada.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Maksimir je tako i ove nedjelje bio mjesto susreta svih generacija, a prizori iz parka najbolje pokazuju da za uživanje u ljetu ponekad nisu potrebni ni more ni daleka putovanja – dovoljni su sunce, zelenilo i nekoliko slobodnih sati.
| Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL
Foto Mia Slafhauzer/PIXSELL