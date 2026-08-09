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FOTO Ljetni dan u Maksimiru: Zagrepčani uživali u šetnji, vožnji biciklom i prirodi

Sunčana nedjelja izmamila je brojne Zagrepčane u park Maksimir, gdje se danas mogla vidjeti prava ljetna idila. Obitelji s djecom, biciklisti i šetači iskoristili su lijep dan za boravak na otvorenom, daleko od gradske vreve
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Zagreb: Ljetni dan u parku Maksimir
Dok su se jedni opušteno vozili biciklima kroz park, drugi su uživali u laganoj šetnji zelenim stazama i druženju u prirodi. Posebno veselo bilo je među najmlađima, koji su na svojim biciklima istraživali park u društvu roditelja. | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
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Dok su se jedni opušteno vozili biciklima kroz park, drugi su uživali u laganoj šetnji zelenim stazama i druženju u prirodi. Posebno veselo bilo je među najmlađima, koji su na svojim biciklima istraživali park u društvu roditelja. | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
Komentari 1

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