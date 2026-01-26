FOTO Loše vrijeme pokvarilo je ugođaj na buvljaku u Koprivnici
Nadaleko poznati i iznimno posjećeni koprivnički buvljak, najveći između Zagreba i Osijeka, ove je nedjelje održan u znatno drukčijim uvjetima nego inače. Nesvakidašnja kombinacija snijega, leda, vode i blata znatno je otežala održavanje sajma, zbog čega je više od polovice sajmišta ostalo neiskorišteno
Zbog loših vremenskih uvjeta broj prodavača bio je osjetno manji nego prethodnih tjedana. Mnogi su odlučili ostati kod kuće jer je dio terena bio teško prohodan, a na pojedinim mjestima i potpuno neprikladan za postavljanje štandova. Ledene plohe i blatnjave površine predstavljale su izazov i za one najupornije.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL