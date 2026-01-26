FOTO Loše vrijeme pokvarilo je ugođaj na buvljaku u Koprivnici

Unatoč svemu, buvljak nije ostao bez svoje vjerne publike. Posjetitelja je bilo u zadovoljavajućem broju, a među njima su se mogli vidjeti i redoviti kupci koji, kako kažu, „ne propuštaju buvljak ni po najgorem vremenu“. Topla odjeća, gumene čizme i termosice s toplim napitcima bili su nezaobilazni dio opreme. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL