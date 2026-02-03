FOTO Ludnica zbog izgubljenih paketa, ovaj put u Rijeci: Neki su potrošili više stotina eura!

Riječki Tower centar je ovih dana u znaku iznenađenja: redovi, deset tona misterioznih paketa i kupci koji do posljednjeg trenutka ne znaju što su zapravo platili
Dugačak red znatiželjnih kupaca protezao se u ponedjeljak četvrtim katom riječkog Tower Centra, gdje je svoja vrata otvorila jedinstvena pop-up trgovina s neobičnim inventarom. Nakon iznimno uspješnih gostovanja u Zagrebu i Splitu, u Rijeku je stigao King Colis - koncept koji shopping pretvara u svojevrsni lov na blago.
Od ponedjeljka, 2. veljače, pa sve do subote, 7. veljače, posjetitelje ondje očekuje nesvakidašnje iskustvo kupovine: čak deset tona misterioznih paketa čiji je sadržaj potpuna nepoznanica sve do trenutka otvaranja – i to tek nakon kupnje.
Izgubljeni paketi dijele se u dvije kategorije, standard i premium, a cijena se određuje prema težini. Standard paketi stoje 2,29 eura za 100 grama, dok premium iznose 2,99 eura za istu gramažu. Kupci imaju deset minuta za odabir paketa, no ključni dio koncepta je zabrana otvaranja prije plaćanja, što cijelom iskustvu daje dodatnu dozu napetosti i uzbuđenja. U trgovinu istovremeno ulazi desetak ljudi, svaki sa svojim kratkim vremenskim prozorom za odluku.
U paketima se, uz malo sreće, mogu pronaći dizajnerska odjeća i obuća, modni dodaci, kozmetika, high-tech uređaji, kolekcionarski predmeti, ali i sasvim neočekivane sitnice.
- Baš sam bila uzbuđena pri dolasku. Kupila sam pakete u vrijednosti 50 eura i dobila miris za kupaonicu, dvije majice i dječje igračke koje ću pokloniti unucima. Sviđa mi se ovaj koncept jer ima element iznenađenja i sve je jako zabavno – kaže Marija, koja je, kako bi izbjegla čekanje u redu, unaprijed rezervirala fast pass putem službene web stranice.
Kupac do nje iz svog je paketa izvukao stariji mobitel.
– Pretpostavljam da ga je netko slao kao zamjenu ili za dijelove, ali radi, pa ću vidjeti što ću s njim – kaže uz smijeh.
Nešto dalje nailazimo na muškarca koji je potrošio nekoliko stotina eura i pakete trpao u velike kutije. Iako nije želio davati izjave, ostaje otvoreno pitanje koliko mu se ulaganje isplatilo.
Na izlazu iz trgovine susrećemo stariju gospođu koja zadovoljno drži dva manja paketića.
– Jedan sam već otvorila i dobila kućne papuče, nadam se da će mi odgovarati. Kupila bih i više, ali imam problema s rukom pa ne mogu nositi. Drugi paket otvorit ću sa suprugom kod kuće – kaže zagonetno.
Iako većina kupaca iz paketa izvuče kozmetiku, odjeću, knjige, pribor za pisanje ili alat, vrijedniji „ulovi“ nisu rijetkost, iako – kako ističu iz King Colisa – nikada nisu zajamčeni.
- Najveći ‘jackpot’ dosad zabilježen dogodio se u Francuskoj, kada je kupac u paketu pronašao malu zlatnu polugu. Nedavno je netko pronašao i iznimno rijetku Pokémon karticu vrijednu oko 3.000 eura. No isto tako možete završiti s personaliziranom šalicom za kavu s tuđim licem – upravo ta nepredvidivost čini cijelo iskustvo zabavnim - kaže Killian Denis, izvršni direktor i suosnivač King Colisa.
Posjetitelji mogu biti mirni jer paketi ne sadrže ništa opasno ili ilegalno, no jedno je sigurno – sadržaj svakog paketa nepoznanica je čak i samoj ekipi King Colisa.
– Jako smo uzbuđeni zbog dolaska u Rijeku, a velik broj predregistracija na našoj web stranici potvrđuje snažan interes kupaca. Bez obzira na grad, reakcije su slične – ljudi vole element iznenađenja i dobar lov na blago – dodaje Denis.
Pop-up trgovina King Colis u Rijeci ostaje otvorena od utorka do subote, od 9:30 do 20:30 sati.
