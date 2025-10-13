Obavijesti

Galerija

Komentari 0
GASTRO DOŽIVLJAJ

FOTO Luksuz na tanjuru - Dani Zigante tartufa kod Motovuna

U Livadama podno Motovuna održavaju se Dani Zigante tartufa, raj za gurmane i ljubitelje Istre. Vikendima se kušaju vina, maslinova ulja i jela s tartufima koja se pripremaju pred gostima. Miris tartufa ponovno je zavladao Istrom
Održani Dani Zigante tartufa u Livadama
U podnožju Motovuna, u mjestu Livade, od 4. listopada do 2. studenoga 2025. godine održavaju se poznati Dani Zigante tartufa. Manifestacija svake godine privlači brojne posjetitelje željne autentičnog istarskog doživljaja i mirisa dragocjenog bijelog tartufa. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
1/38
U podnožju Motovuna, u mjestu Livade, od 4. listopada do 2. studenoga 2025. godine održavaju se poznati Dani Zigante tartufa. Manifestacija svake godine privlači brojne posjetitelje željne autentičnog istarskog doživljaja i mirisa dragocjenog bijelog tartufa. | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025