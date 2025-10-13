FOTO Luksuz na tanjuru - Dani Zigante tartufa kod Motovuna

U Livadama podno Motovuna održavaju se Dani Zigante tartufa, raj za gurmane i ljubitelje Istre. Vikendima se kušaju vina, maslinova ulja i jela s tartufima koja se pripremaju pred gostima. Miris tartufa ponovno je zavladao Istrom
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Sajam je otvoren svake subote i nedjelje od 10:00 do 19:00 sati. Posjetitelji tijekom tih dana mogu razgledavati bogatu ponudu lokalnih proizvoda, sudjelovati u degustacijama te uživati u ugodnoj atmosferi istarskog krajolika.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Na sajmu se mogu kupiti brojni domaći proizvodi poput maslinovog ulja, vina i raznih specijaliteta s tartufima. Svaki izložbeni prostor odražava tradiciju i kvalitetu istarskih proizvođača, što dodatno naglašava jedinstvenost regije.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Uz kupovinu proizvoda, posjetitelji mogu pratiti pripremu jela uživo i kušati delicije na kojima se na kraju pripreme dodaju svježi tartufi. Ova gastronomska iskustva omogućuju gostima da dožive tartuf u njegovom najboljem izdanju – kao kralja istarske kuhinje.
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
