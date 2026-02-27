FOTO Magični zalazak sa Žnjana: Čiovo u zlatnom sjaju dok djeca igraju košarku
Sunce je polako tonulo iza otoka Čiova, obasjavajući Žnjanski plato zlatnim nijansama koje su pretvorile večernju šetnicu u pravi mali prizor iz razglednice. Na igralištu, tik uz šum mora, djeca su neumorno igrala košarku, dok su duge sunčeve zrake bacale duge sjene njihovih pokreta po betonskom terenu
Zvuk lopte koja odskače i smijeh mališana miješao se sa šumom valova, stvarajući atmosferu koja spaja energiju igre i mir večernjeg mora. Svaki šut u koš, svaki sprint i okret bio je obasjan mekim svjetlom zalaska, dok su roditelji i prolaznici uživali promatrajući ovaj spoj svakodnevnog života i prirodne ljepote.
| Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL