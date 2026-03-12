FOTO Magnolija stara 60 godina ponos je Daria iz Pule, a ovakve ljepotice cvatu diljem Hrvatske

Proljeće je vrijeme kada magnolije diljem Hrvatske pokazuju svu svoju raskoš. Među njima se ističe i ona u vrtu Daria iz Pule, stara čak 60 godina, a prekrasni primjerci mogu se vidjeti i u drugim dijelovima zemlje
Okupana prvim proljetnim suncem s raskošnim, purpurno bijelim cvjetovima koji mame svakog prolaznika, u dvorištu obiteljske kuće u Puli gordo stoji 60-godišnja ljepotica - magnolija. Upravo zbog bogatih cvjetova koje nesebično daje svim znatiželjnim pogledima slučajnih prolaznika u rano proljeće, s pravom je nazivaju kraljicom proljetnog cvijeća.
| Foto: Sasa Miljevic
Okupana prvim proljetnim suncem s raskošnim, purpurno bijelim cvjetovima koji mame svakog prolaznika, u dvorištu obiteljske kuće u Puli gordo stoji 60-godišnja ljepotica - magnolija. Upravo zbog bogatih cvjetova koje nesebično daje svim znatiželjnim pogledima slučajnih prolaznika u rano proljeće, s pravom je nazivaju kraljicom proljetnog cvijeća.
|
Foto: Sasa Miljevic
Okupana prvim proljetnim suncem s raskošnim, purpurno bijelim cvjetovima koji mame svakog prolaznika, u dvorištu obiteljske kuće u Puli gordo stoji 60-godišnja ljepotica - magnolija. Upravo zbog bogatih cvjetova koje nesebično daje svim znatiželjnim pogledima slučajnih prolaznika u rano proljeće, s pravom je nazivaju kraljicom proljetnog cvijeća.
| Foto: Sasa Miljevic
Procvjetala je bez ijednog lista. U tih 60 proljeća magnolija u vlasništvu obitelji Borščak brižljivo čuva povijest te obitelji. I ne samo te, jer su je Dario i Ester kupili s objektom koji je postao njihov dom.
| Foto: Sasa Miljevic
- Ovo je jedna od rijetkih magnolija u Puli. Naša je stara šezdesetak godina, a mi smo na ovoj adresi više od četrdeset godina i tad je već to bilo veliko stablo. Prije četrdesetak godina supruga i ja kupili smo stariju kuću uz koju je stajala magnolija. I već nas je tad očarala svojim predivnim cvjetovima koji bujno cvjetaju baš u rano proljeće. Kratko, ali slatko. Kasnije smo kuću obnovili, ali stablo se dirati nikad neće - priča Dario.
| Foto: Sasa Miljevic
Našalio se odmah nakon toga rekavši da je magnolija ipak zajednička. Stablo pripada supruzi Ester, a latice koje nemilosrdno padaju po dvorištu i koje često treba zbog toga čistiti grabljama su - njegove.
| Foto: Sasa Miljevic
- Magnolija je izuzetno osjetljiva i jako ju je teško razmnožiti kako bi se dobila nova sadnica. Probali smo. Uspjeli smo je uzgojiti i pokloniti dragim ljudima, ali na kraju ipak nije opstala. Uzme se jedna grana sa stabla i stavi u zemlju. I tako se je ostavi oko godinu dana kako bi pustila korijenje. Raste jako sporo. Izgleda fascinantno s tim predivnim cvjetovima u proljeće, ali iza nje ostaju 'vagoni' latica na zemlji, a na jesen sa stabla također padaju 'vagoni' lišća. Treba to stalno čistiti - priča Dario, koji priznaje da ipak uživa u pogledu na raskošnu kraljicu cvjetova.
| Foto: Sasa Miljevic
Smiruje ga dok ispija prvu jutarnju kavu u dvorištu. Vlasnik magnolije kaže da je njegova bjelogorična i kratko daje cvijet. Tek oko mjesec dana. Još jednom će procvjetati u lipnju, ali se veliki cvjetovi neće toliko primijetiti jer uz njih u tom periodu dolazi i puno zelenog lišća, što u proljeće nije slučaj.
| Foto: Sasa Miljevic
- Prije listanja naša magnolija pusti raskošne samo cvjetove. I kako latice počnu padati, priroda je tako napravila da počnu bujati zeleni listovi tako da je do jeseni zelena. Kad je u punom cvatu kao sad, meni ne treba nikakva televizija. Uživam u njezinu očaravajućem pogledu. A uživaju i svi prolaznici. Nebrojeno puta su mi, baš dok cvjeta, pokucali na dvorišna vrata mnogi turisti, ali i slučajni prolaznici koji su je htjeli fotografirati. Za uspomenu. I svaki put svima otvorim vrata. Jer naša magnolija zaslužila je da je se ovjekovječi ponekom fotografijom. Inače, ima više od 200 vrsta, a naša je najvjerojatnije 'tulipan magnolija'. Jedna žena iz Rovinja svake godine dolazi kako bi je fotografirala jer joj je fascinantna - govori Dario.
| Foto: Sasa Miljevic
Dodaje kako je njezin životni vijek stotinjak godina.
| Foto: Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
Foto Sasa Miljevic
U nastavku pogledajte prekrasnu magnolija u cvatu u Opuzenu.
| Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
Foto Grgo Jelavic/PIXSELL
I magnolija u Zagrebu očarava svojim predivnim cvjetovima.
| Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL
Foto Neva Zganec/PIXSELL