PREKRASNO PROLJETNO DRVO

FOTO Magnolija stara 60 godina ponos je Daria iz Pule, a ovakve ljepotice cvatu diljem Hrvatske

Proljeće je vrijeme kada magnolije diljem Hrvatske pokazuju svu svoju raskoš. Među njima se ističe i ona u vrtu Daria iz Pule, stara čak 60 godina, a prekrasni primjerci mogu se vidjeti i u drugim dijelovima zemlje
Okupana prvim proljetnim suncem s raskošnim, purpurno bijelim cvjetovima koji mame svakog prolaznika, u dvorištu obiteljske kuće u Puli gordo stoji 60-godišnja ljepotica - magnolija. Upravo zbog bogatih cvjetova koje nesebično daje svim znatiželjnim pogledima slučajnih prolaznika u rano proljeće, s pravom je nazivaju kraljicom proljetnog cvijeća. | Foto: Sasa Miljevic
