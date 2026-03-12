FOTO Magnolija stara 60 godina ponos je Daria iz Pule, a ovakve ljepotice cvatu diljem Hrvatske

- Prije listanja naša magnolija pusti raskošne samo cvjetove. I kako latice počnu padati, priroda je tako napravila da počnu bujati zeleni listovi tako da je do jeseni zelena. Kad je u punom cvatu kao sad, meni ne treba nikakva televizija. Uživam u njezinu očaravajućem pogledu. A uživaju i svi prolaznici. Nebrojeno puta su mi, baš dok cvjeta, pokucali na dvorišna vrata mnogi turisti, ali i slučajni prolaznici koji su je htjeli fotografirati. Za uspomenu. I svaki put svima otvorim vrata. Jer naša magnolija zaslužila je da je se ovjekovječi ponekom fotografijom. Inače, ima više od 200 vrsta, a naša je najvjerojatnije 'tulipan magnolija'. Jedna žena iz Rovinja svake godine dolazi kako bi je fotografirala jer joj je fascinantna - govori Dario. | Foto: Sasa Miljevic