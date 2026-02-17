FOTO Mali fašnik u Bjelovaru oduševio okupljene: Pogledajte preslatke dječje maske

U organizaciji Društva 'Naša djeca' i uz podršku Grada Bjelovara, održan je još jedan šareni i veseli Dječji maskenbal. Mali fašnik još je jednom bio pun pogodak jer maskirana povorka s nešto manje od tisuću sudionika prštala je kreativnošću i razveselila je sve građane koji su se zatekli na korzu i okolnim ulicama kojima je prodefilirala fašnička povorka
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
U organizaciji Društva 'Naša djeca' Bjelovar i uz podršku Grada Bjelovara, program je započeo okupljanjem u središnjem gradskom parku kod Paviljona.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Raznolike maske pokazale su kako dječja kreativnost nema granica.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Mimohod ulicama grada počeo je u 10:30 sati.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Na čelu povorke bili su udaraljkaši Glazbene škole 'Vatroslava Lisinskog' Bjelovar.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Uz pratnju policije i pomoć vrijednih volontera, 869 prijavljenih sudionika sigurno je i veselo prošlo užim središtem grada.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Članovi Dječjeg vijeća podijelili su zahvalnice voditeljima skupina te nagradili najuspješnije maske u pojedinačnoj i skupnoj kategoriji.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
