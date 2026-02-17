Obavijesti

DJEČJI MASKENBAL

FOTO Mali fašnik u Bjelovaru oduševio okupljene: Pogledajte preslatke dječje maske

U organizaciji Društva 'Naša djeca' i uz podršku Grada Bjelovara, održan je još jedan šareni i veseli Dječji maskenbal. Mali fašnik još je jednom bio pun pogodak jer maskirana povorka s nešto manje od tisuću sudionika prštala je kreativnošću i razveselila je sve građane koji su se zatekli na korzu i okolnim ulicama kojima je prodefilirala fašnička povorka
Bjelovar: Gradski Mali fašnik okupio oko tisuću maskiranih sudionika
Danas je u srcu Bjelovar održan Mali fašnik. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Danas je u srcu Bjelovar održan Mali fašnik. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
