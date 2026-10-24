FOTO Masni i slasni čvarci zamirisali u Hlebinama! Evo kako se pripremala ova delicija

Na imanju Stari zanati u Hlebinama održana je ovogodišnja Hlebinska Čvarkijada, a središnji događaj bilo je natjecanje u pripremi čvaraka koje je okupilo rekordnu 21 ekipu
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Natjecatelji su čvarke pripremali prema vlastitim recepturama, a svaka je ekipa imala priliku pokazati svoje umijeće u pripremi ove omiljene zimske gastronomske poslastice.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Natjecatelji su čvarke pripremali prema vlastitim recepturama, a svaka je ekipa imala priliku pokazati svoje umijeće u pripremi ove omiljene zimske gastronomske poslastice. |
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Natjecatelji su čvarke pripremali prema vlastitim recepturama, a svaka je ekipa imala priliku pokazati svoje umijeće u pripremi ove omiljene zimske gastronomske poslastice.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Čvarci su nezaobilazan dio domaće kuhinje u hladnijim mjesecima, a ovakve manifestacije prilika su za očuvanje tradicije i druženje uz okuse koji podsjećaju na nekadašnje običaje.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Događaj je privukao brojne posjetitelje koji su mogli uživati u mirisima svježe pripremljenih čvaraka, domaćoj rakiji i bogatoj ponudi domaćih specijaliteta. No, gastronomska ponuda bila je samo dio programa koji je organiziran na imanju.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Jedna od glavnih atrakcija bila je utrka traktorskih kosilica, koja je donijela i dozu natjecateljskog uzbuđenja. Posjetitelje je zabavljao i poznati podravski stand-up komičar Aleksandar Lazić, a organizirana je i tombola s vrijednim nagradama.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Organizatori su pritom mislili i na udobnost posjetitelja. Događanje se održavalo u grijanom šatoru, a na raspolaganju je bilo čak 600 četvornih metara natkrivenog i zaštićenog prostora.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL