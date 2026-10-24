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Tradicionalna čvarkijada

FOTO Masni i slasni čvarci zamirisali u Hlebinama! Evo kako se pripremala ova delicija

Na imanju Stari zanati u Hlebinama održana je ovogodišnja Hlebinska Čvarkijada, a središnji događaj bilo je natjecanje u pripremi čvaraka koje je okupilo rekordnu 21 ekipu
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Održana tradicionalna Hlebinska čvarkijada
Natjecatelji su čvarke pripremali prema vlastitim recepturama, a svaka je ekipa imala priliku pokazati svoje umijeće u pripremi ove omiljene zimske gastronomske poslastice. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Natjecatelji su čvarke pripremali prema vlastitim recepturama, a svaka je ekipa imala priliku pokazati svoje umijeće u pripremi ove omiljene zimske gastronomske poslastice. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Komentari 1

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