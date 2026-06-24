FOTO Miješa cement, postavlja pločice i diže utege, a milijuni misle da joj je tijelo - savršeno

Cass Martin je građevinska radnica i fitness influencerica koja spaja fizički zahtjevan posao i trening snage. Dan počinje ranim treningom i visokoproteinskom prehranom, a nastavlja radom na gradilištu
Cass Martin radi kao građevinska radnica u obiteljskom poslu zajedno sa suprugom, gdje se bave renovacijama kuća i preprodajom nekretnina. Taj posao je fizički vrlo zahtjevan i čini velik dio njezine svakodnevice, pa je stalno u pokretu i često koristi snagu i izdržljivost u radu.
| Foto: Facebook
Cass Martin radi kao građevinska radnica u obiteljskom poslu zajedno sa suprugom, gdje se bave renovacijama kuća i preprodajom nekretnina. Taj posao je fizički vrlo zahtjevan i čini velik dio njezine svakodnevice, pa je stalno u pokretu i često koristi snagu i izdržljivost u radu. |
Foto: Facebook
Cass Martin radi kao građevinska radnica u obiteljskom poslu zajedno sa suprugom, gdje se bave renovacijama kuća i preprodajom nekretnina. Taj posao je fizički vrlo zahtjevan i čini velik dio njezine svakodnevice, pa je stalno u pokretu i često koristi snagu i izdržljivost u radu.
| Foto: Facebook
Uz građevinski posao, aktivna je i kao fitness influencerica te joj je trening jednako važan dio identiteta. Kombinira fizički rad i teretanu, što joj pomaže održavati visoku razinu snage, kondicije i discipline.
| Foto: Facebook
Njezin dan počinje vrlo rano, oko 5 ujutro, kada prvo provjerava poruke, društvene mreže i planira obaveze. Taj mirni jutarnji dio dana koristi kako bi se mentalno organizirala prije fizički zahtjevnih aktivnosti.
| Foto: Facebook
Prije treninga konzumira obrok bogat ugljikohidratima i proteinima, najčešće zobenu kašu, voće i proteinski shake. Taj obrok joj daje energiju za intenzivan jutarnji trening snage.
| Foto: Facebook
Trening odrađuje rano ujutro, prije odlaska na posao na gradilištu, a često koristi i suplemente poput pre-workouta. Fokus joj je na treningu snage koji direktno podupire njezinu izdržljivost u fizičkom radu.
| Foto: Facebook
Nakon teretane odlazi na gradilište gdje provodi veći dio dana u fizički zahtjevnom radu. Podiže teret, radi s alatima i sudjeluje u građevinskim projektima, što dodatno povećava njezinu dnevnu aktivnost.
| Foto: Facebook
Tijekom dana jede više manjih, visokoproteinskih obroka poput jaja, grčkog jogurta, mesa i proteinskih shakeova. Prehrana joj je strukturirana kako bi podržala oporavak mišića i održavanje energije.
| Foto: Facebook
Dan završava večerom bogatom proteinima i ugljikohidratima te organizacijom obaveza i odgovaranjem na poruke. Odlazi spavati rano, oko 22, kako bi se dovoljno oporavila za sljedeći dan fizičkog rada i treninga.
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook
Foto Facebook