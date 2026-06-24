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FOTO Miješa cement, postavlja pločice i diže utege, a milijuni misle da joj je tijelo - savršeno

Cass Martin je građevinska radnica i fitness influencerica koja spaja fizički zahtjevan posao i trening snage. Dan počinje ranim treningom i visokoproteinskom prehranom, a nastavlja radom na gradilištu
FOTO Miješa cement, postavlja pločice i diže utege, a milijuni misle da joj je tijelo - savršeno
Cass Martin radi kao građevinska radnica u obiteljskom poslu zajedno sa suprugom, gdje se bave renovacijama kuća i preprodajom nekretnina. Taj posao je fizički vrlo zahtjevan i čini velik dio njezine svakodnevice, pa je stalno u pokretu i često koristi snagu i izdržljivost u radu. | Foto: Facebook
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Cass Martin radi kao građevinska radnica u obiteljskom poslu zajedno sa suprugom, gdje se bave renovacijama kuća i preprodajom nekretnina. Taj posao je fizički vrlo zahtjevan i čini velik dio njezine svakodnevice, pa je stalno u pokretu i često koristi snagu i izdržljivost u radu. | Foto: Facebook
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