FOTO Miješa cement, postavlja pločice i diže utege, a milijuni misle da joj je tijelo - savršeno

Cass Martin radi kao građevinska radnica u obiteljskom poslu zajedno sa suprugom, gdje se bave renovacijama kuća i preprodajom nekretnina. Taj posao je fizički vrlo zahtjevan i čini velik dio njezine svakodnevice, pa je stalno u pokretu i često koristi snagu i izdržljivost u radu. | Foto: Facebook