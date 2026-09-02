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SEKSI MAMA!

FOTO Milijuni žena prate njezine savjete: 'Ja sam vratila liniju nakon dva poroda, možete i vi!'

Na Instagramu ima preko 3,2 milijuna obožavatelja, ali nije samo brojka ono što privlači pažnju, privlači energija, predanost i karizma žene koja je uspjela spojiti fitness, posao i obiteljski život u nešto jedinstveno i inspirativno
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FOTO Milijuni žena prate njezine savjete: 'Ja sam vratila liniju nakon dva poroda, možete i vi!'
Tianna Cook se predstavlja kao “Wifey & Mama”, supruga i majka koja zna kako se držati u vrhunskoj formi čak i nakon dvije trudnoće. | Foto: Canva/Instagram
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Tianna Cook se predstavlja kao “Wifey & Mama”, supruga i majka koja zna kako se držati u vrhunskoj formi čak i nakon dvije trudnoće. | Foto: Canva/Instagram
Komentari 5

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