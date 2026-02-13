FOTO Mirisi tradicije u Sinju: Tripicijada okupila majstore tripica i brojne posjetitelje

Kuhari su uz kuhanje neumorno razmjenjivali šale, zadirkivali jedni druge i s ponosom otkrivali male tajne svojih recepata, stvarajući opuštenu i prijateljsku atmosferu. Iz velikih lonaca širili su se mirisi koji su mamili prolaznike, dok su se oko štandova spontano okupljale skupine posjetitelja uz pjesmu i smijeh. Upravo to zajedništvo, natjecateljski duh bez rivalstva i dobra energija sudionika dali su ovogodišnjoj Tripicijadi poseban, topli pečat. | Foto: Zvonimir Barisin