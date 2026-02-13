FOTO Mirisi tradicije u Sinju: Tripicijada okupila majstore tripica i brojne posjetitelje

U Sinju je i ove godine održana tradicionalna Tripicijada, gastronomska manifestacija koja iz godine u godinu okuplja ljubitelje domaće kuhinje i dalmatinskih specijaliteta
U središtu događanja bile su tripice – omiljeno jelo sinjskog kraja, pripremano prema starim receptima i uz natjecateljski duh sudionika. Brojni posjetitelji imali su priliku kušati različite varijacije ovog tradicionalnog jela, dok su se ekipe natjecale za titulu najboljeg majstora tripica.
| Foto: Zvonimir Barisin
Foto: Zvonimir Barisin
| Foto: Zvonimir Barisin
Tripicijada je i ove godine protekla u ugodnoj atmosferi, uz druženje, pjesmu i bogatu gastronomsku ponudu. Manifestacija nije samo kulinarsko natjecanje, već i prilika za očuvanje lokalne tradicije i promociju sinjske gastro baštine.
| Foto: Zvonimir Barisin
Kuhari su uz kuhanje neumorno razmjenjivali šale, zadirkivali jedni druge i s ponosom otkrivali male tajne svojih recepata, stvarajući opuštenu i prijateljsku atmosferu. Iz velikih lonaca širili su se mirisi koji su mamili prolaznike, dok su se oko štandova spontano okupljale skupine posjetitelja uz pjesmu i smijeh. Upravo to zajedništvo, natjecateljski duh bez rivalstva i dobra energija sudionika dali su ovogodišnjoj Tripicijadi poseban, topli pečat.
| Foto: Zvonimir Barisin
