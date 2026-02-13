Obavijesti

FOTO Mirisi tradicije u Sinju: Tripicijada okupila majstore tripica i brojne posjetitelje

U Sinju je i ove godine održana tradicionalna Tripicijada, gastronomska manifestacija koja iz godine u godinu okuplja ljubitelje domaće kuhinje i dalmatinskih specijaliteta
Sinj: Održana tradicionalna Tripicijada 2026.
U središtu događanja bile su tripice – omiljeno jelo sinjskog kraja, pripremano prema starim receptima i uz natjecateljski duh sudionika. Brojni posjetitelji imali su priliku kušati različite varijacije ovog tradicionalnog jela, dok su se ekipe natjecale za titulu najboljeg majstora tripica. | Foto: Zvonimir Barisin
