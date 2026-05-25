FOTO Mišićava bomba: Dana oduševljava formom i ruši predrasude o ženama i mišićima

Na društvenim mrežama dijeli vježbe i savjete kako postići mišićnu masu nakon što je završila s uspješno, karijerom u bodybuilding natjecanjima. Danas je jedna od najutjecajnijih žena u svijetu fitnessa, u kojem uspješno plovi zajedno sa suprugom bodybuillderom
Amerikanka Dana Linn Bailey (42) jedna je od najutjecajnijih žena u fitness industriji.
Samo 163 cm visoka, Dana oduševljava brojne pratitelje svojim mišićima i općenitom formom.
Pomogla je popularizirati mišićave žene u mainstream fitness kulturi i izgradila poslovno carstvo baveći se bodybuildingom unatoč kritikama da žene "ne bi trebale biti premišićave".
Transformirala se od redovne posjetiteljice teretane u jednu od prvih masovno populariziranih influencerica u bodybuildingu.
Dana je uvijek bila sportski tip. Kao dijete bila je u plivačkom timu, a igrala je i nogomet, košarku, hokej na travi, atletiku i softball. U srednjoj školi morala je suziti izbor pa je hokej na travi bio u jesen, košarka zimi, a zatim nogomet u proljeće.
Igrala je nogomet za Sveučilište West Chester, a nakon što je diplomirala, prešla je na dizanje utega, zajedno sa svojim tadašnjim dečkom, danas suprugom.
Na svoje prvo natjecanje prijavila se 2006. na prvenstvu Lehigh Valley i natjecala se u kategoriji Figure (Bodyfitness) do 2010. Predavala je tjelesni odgoj u srednjoj školi u Pennsylvaniji do 2007., kada se povukla kako bi se usredotočila na svoju karijeru u bodybuildingu.
2010. prvi put je sudjelovala na natjecanju u kategoriji Women's Physique (zahtijeva se veća mišićna masa od Figure) i pobijedila te postala prva profesionalka u ženskom Physiqueu u NPC/IFBB-u.
U sljedećih pet godina osvojila je brojne nagrade, a potom uzela pauzu od natjecanja kako bi se fokusirala na teretanu koju vodi sa svojim suprugom.
2017. i 2018. natjecala se u powerliftingu, a prijavljivala se i na razna drugs natjecanja u snazi, poput American Ninja Warriora.
Bailey je i danas posvećena treningu i rado dijeli svoje treninge na društvenim mrežama. Surađivala je i s brojnim sportašima.