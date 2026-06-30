FOTO Možda ste ju sreli... Bujna influencerica posjetila Jadran: 'Ja sam u Hrvatskoj, a vi niste'

Nakon putovanja poručila je da joj je Hrvatska pružila upravo ono što joj je bilo potrebno – odmor, predah i priliku za stvaranje nezaboravnih uspomena. Istaknula je kako su je posebno osvojili prirodne ljepote, gostoljubivost i opuštena atmosfera, zbog čega je Hrvatsku svrstala među svoja omiljena europska odredišta. | Foto: Instagram/misskenzieanne