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FOTO Možda ste ju sreli... Bujna influencerica posjetila Jadran: 'Ja sam u Hrvatskoj, a vi niste'

Popularna influencerica i kreatorica sadržaja 'Misskenzieanne' ovog je ljeta posjetila Hrvatsku te svojim pratiteljima pokazala zašto se Jadran iz godine u godinu nalazi među najpoželjnijim europskim destinacijama. Tijekom dvotjednog putovanja istražila je jug i srednju Dalmaciju, a na društvenim mrežama podijelila je brojne fotografije i videozapise koji su privukli veliku pažnju njezinih fanova
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FOTO Možda ste ju sreli... Bujna influencerica posjetila Jadran: 'Ja sam u Hrvatskoj, a vi niste'
Posebno ju je oduševio Dubrovnik, gdje je snimila niz kadrova iz povijesne jezgre, uživala u pogledu na Jadransko more te se okušala u popularnim ljetnim aktivnostima poput skakanja u more s dubrovačkih stijena. Na društvenim mrežama objavila je i kratki video koji je nazvala "Virtualna razglednica iz Hrvatske", ističući ljepotu grada i njegovu jedinstvenu atmosferu. | Foto: Instagram/misskenzieanne
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Posebno ju je oduševio Dubrovnik, gdje je snimila niz kadrova iz povijesne jezgre, uživala u pogledu na Jadransko more te se okušala u popularnim ljetnim aktivnostima poput skakanja u more s dubrovačkih stijena. Na društvenim mrežama objavila je i kratki video koji je nazvala "Virtualna razglednica iz Hrvatske", ističući ljepotu grada i njegovu jedinstvenu atmosferu. | Foto: Instagram/misskenzieanne
Komentari 4

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