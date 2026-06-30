FOTO Možda ste ju sreli... Bujna influencerica posjetila Jadran: 'Ja sam u Hrvatskoj, a vi niste'

Popularna influencerica i kreatorica sadržaja 'Misskenzieanne' ovog je ljeta posjetila Hrvatsku te svojim pratiteljima pokazala zašto se Jadran iz godine u godinu nalazi među najpoželjnijim europskim destinacijama. Tijekom dvotjednog putovanja istražila je jug i srednju Dalmaciju, a na društvenim mrežama podijelila je brojne fotografije i videozapise koji su privukli veliku pažnju njezinih fanova
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Posebno ju je oduševio Dubrovnik, gdje je snimila niz kadrova iz povijesne jezgre, uživala u pogledu na Jadransko more te se okušala u popularnim ljetnim aktivnostima poput skakanja u more s dubrovačkih stijena. Na društvenim mrežama objavila je i kratki video koji je nazvala "Virtualna razglednica iz Hrvatske", ističući ljepotu grada i njegovu jedinstvenu atmosferu.
| Foto: Instagram/misskenzieanne
Posebno ju je oduševio Dubrovnik, gdje je snimila niz kadrova iz povijesne jezgre, uživala u pogledu na Jadransko more te se okušala u popularnim ljetnim aktivnostima poput skakanja u more s dubrovačkih stijena. Na društvenim mrežama objavila je i kratki video koji je nazvala "Virtualna razglednica iz Hrvatske", ističući ljepotu grada i njegovu jedinstvenu atmosferu.
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Foto: Instagram/misskenzieanne
Posebno ju je oduševio Dubrovnik, gdje je snimila niz kadrova iz povijesne jezgre, uživala u pogledu na Jadransko more te se okušala u popularnim ljetnim aktivnostima poput skakanja u more s dubrovačkih stijena. Na društvenim mrežama objavila je i kratki video koji je nazvala "Virtualna razglednica iz Hrvatske", ističući ljepotu grada i njegovu jedinstvenu atmosferu.
| Foto: Instagram/misskenzieanne
Na svom putovanju posjetila je i Hvar, jedan od najpoznatijih hrvatskih otoka, poznat po kristalno čistom moru, slikovitim uvalama i živopisnoj mediteranskoj atmosferi. Osim Hvara, obišla je i Split te otok Korčulu, gdje je uživala u kupanju, lokalnoj gastronomiji i opuštenom dalmatinskom načinu života.
| Foto: Instagram/misskenzieanne
Nakon putovanja poručila je da joj je Hrvatska pružila upravo ono što joj je bilo potrebno – odmor, predah i priliku za stvaranje nezaboravnih uspomena. Istaknula je kako su je posebno osvojili prirodne ljepote, gostoljubivost i opuštena atmosfera, zbog čega je Hrvatsku svrstala među svoja omiljena europska odredišta.
| Foto: Instagram/misskenzieanne
Kenzie Anne, poznatija je pod imenom Misskenzieanne, američka je kreatorica sadržaja, model i poduzetnica koja je veliku popularnost stekla zahvaljujući društvenim mrežama.
| Foto: Instagram/misskenzieanne
Osim što redovito dijeli sadržaj o putovanjima, modi i životnom stilu, poznata je i kao voditeljica podcasta "Women's Rights and Wrongs", u kojem s gostima razgovara o odnosima, mentalnom zdravlju, reproduktivnim pravima i drugim društvenim temama. Tijekom karijere ostvarila je suradnje s brojnim poznatim brendovima, a njezini profili na društvenim mrežama okupljaju stotine tisuća pratitelja koji prate njezine avanture i svakodnevni život.
| Foto: Instagram/misskenzieanne
Sudeći prema dojmovima koje je podijelila s pratiteljima, Hrvatska je na nju ostavila snažan dojam te će joj ovo putovanje zasigurno ostati među najljepšim uspomenama.
| Foto: Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne
Foto Instagram/misskenzieanne