FOTO Može li bizarnije? Modeli na Pariškom tjednu mode su kao bića iz druge galaksije

Tjedan visoke mode u Parizu trebao bi biti mjesto na kojem dizajneri pokazuju ono najbolje, najskuplje i najmaštovitije što moda može ponuditi. No, Haute Couture Fall/Winter kolekcije ove su godine još jednom dokazale da između umjetničke vizije i pitanja 'tko bi ovo dobrovoljno odjenuo?' ponekad postoji vrlo tanka granica
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Bilo je tu svega. Elegancije, raskošnih materijala i savršeno krojenih haljina, ali i modnih trenutaka zbog kojih se čovjek zapita je li upravo pogledao reviju visoke mode ili kostimografsku probu za znanstvenofantastični film.
| Foto: Stephane Mahe
Bilo je tu svega. Elegancije, raskošnih materijala i savršeno krojenih haljina, ali i modnih trenutaka zbog kojih se čovjek zapita je li upravo pogledao reviju visoke mode ili kostimografsku probu za znanstvenofantastični film. |
Foto: Stephane Mahe
Bilo je tu svega. Elegancije, raskošnih materijala i savršeno krojenih haljina, ali i modnih trenutaka zbog kojih se čovjek zapita je li upravo pogledao reviju visoke mode ili kostimografsku probu za znanstvenofantastični film.
| Foto: Stephane Mahe
Posebnu pažnju privukle su ekstravagantne kreacije s predimenzioniranim konstrukcijama na glavi. Jedna od njih neodoljivo podsjeća na luksuzno dizajnirano ptičje gnijezdo koje je, sasvim slučajno, završilo na modnoj pisti.
| Foto: Stephane Mahe
Naravno, riječ je o visokoj modi, pa vjerojatno postoji vrlo ozbiljno umjetničko objašnjenje o dekonstrukciji forme, odnosu čovjeka i prirode ili propitivanju granica odjevnog predmeta. Nama ostaje samo priznati da bi takav modni dodatak mogao predstavljati ozbiljan logistički problem pri ulasku u automobil.
| Foto: Benoit Tessier
Ni futurističkih trenutaka nije nedostajalo. Pojedine kreacije djelovale su kao da su stigle iz modne redakcije neke vrlo elegantne galaksije u kojoj očito ne vrijede ista pravila odijevanja kao na Zemlji.
| Foto: Benoit Tessier
Jedan od primjera je dizajn Iris van Herpen koji nijeprošao bez čudnih kreacija koji podsjećaju na drugi svijet.
| Foto: Benoit Tessier
Neke haljine svijetle u mraku...
| Foto: Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Modna kuća od koje se tradicionalno očekuju elegancija, sofisticiranost i prepoznatljiva pariška lakoća ove je godine ostavila prilično mlak dojam.
Naravno, bilo je prepoznatljivih elemenata i nekoliko zanimljivih ideja, ali cjelokupna kolekcija teško je izazvala ono oduševljenje koje se očekuje od jednog od najvećih imena u povijesti mode.
| Foto: Stephane Mahe
Radi se o Chanelu. Umjesto želje da odmah proučimo svaki detalj kolekcije, pojedini modeli ostavili su nas s pitanjem jesmo li možda propustili dio objašnjenja.
| Foto: Stephane Mahe
S druge strane, Dior je ponudio znatno uvjerljiviju modnu priču.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Kolekcija je donijela niz sofisticiranih, elegantnih i nosivijih komada koji su pokazali da visoka moda može biti kreativna bez potrebe da svaki izlazak na pistu izgleda kao pokušaj rušenja zakona fizike.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Posebno su se istaknule profinjene siluete, pažljivo izrađeni detalji i kreacije koje su uspjele spojiti tradicionalnu eleganciju modne kuće s modernim pristupom.
| Foto: Stephane Mahe
Naravno, ni Diorova kolekcija nije bila bez trenutaka rezerviranih isključivo za modne entuzijaste s vrlo razvijenom maštom, ali u cjelini je ostavila dojam promišljene i
| Foto: Sarah Meyssonnier
Ovogodišnji Haute Couture Fall/Winter još je jednom pokazao da visoka moda nije samo odjeća. Ona je umjetnost, eksperiment, spektakl i, povremeno, vrlo skupa zagonetka.
| Foto: Sarah Meyssonnier
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Benoit Tessier
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Stephane Mahe
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Sarah Meyssonnier
Foto Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier
Foto Benoit Tessier