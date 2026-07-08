Obavijesti

Galerija

Komentari 1
Haute Couture Jesen/Zima

FOTO Može li bizarnije? Modeli na Pariškom tjednu mode su kao bića iz druge galaksije

Tjedan visoke mode u Parizu trebao bi biti mjesto na kojem dizajneri pokazuju ono najbolje, najskuplje i najmaštovitije što moda može ponuditi. No, Haute Couture Fall/Winter kolekcije ove su godine još jednom dokazale da između umjetničke vizije i pitanja 'tko bi ovo dobrovoljno odjenuo?' ponekad postoji vrlo tanka granica
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Chanel Haute Couture Fall/Winter 2026-2027 collection show
Bilo je tu svega. Elegancije, raskošnih materijala i savršeno krojenih haljina, ali i modnih trenutaka zbog kojih se čovjek zapita je li upravo pogledao reviju visoke mode ili kostimografsku probu za znanstvenofantastični film. | Foto: Stephane Mahe
1/67
Bilo je tu svega. Elegancije, raskošnih materijala i savršeno krojenih haljina, ali i modnih trenutaka zbog kojih se čovjek zapita je li upravo pogledao reviju visoke mode ili kostimografsku probu za znanstvenofantastični film. | Foto: Stephane Mahe
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026