FOTO Može se i bez OnlyFansa! Zavela je milijune savršenim tijelom koje pokazuje na plaži

Ako Instagram ima kraljicu plaža, sunčevih zraka i zanosnog osmijeha, ona bi se zvala Pauline Tantot, poznatija kao @popstantot. Ova francuska influencerica ne samo da zna kako pozirati pred kamerom, već stvara estetiku koja izgleda kao da svaka njezina objava izlazi iz modnog editorijala
Rođena u Bordeauxu 1994. godine, Pauline je svoju društvenu mrežu pretvorila u platformu koja spaja minimalizam, luksuz i doživljaj s plaža koje običnim smrtnicima izgledaju kao iz postera iz snova.
| Foto: Instagram
Rođena u Bordeauxu 1994. godine, Pauline je svoju društvenu mrežu pretvorila u platformu koja spaja minimalizam, luksuz i doživljaj s plaža koje običnim smrtnicima izgledaju kao iz postera iz snova. |
Foto: Instagram
Rođena u Bordeauxu 1994. godine, Pauline je svoju društvenu mrežu pretvorila u platformu koja spaja minimalizam, luksuz i doživljaj s plaža koje običnim smrtnicima izgledaju kao iz postera iz snova.
| Foto: Instagram
Najzanimljiviji dio njezine priče jest suradnja s blizankom i partnericom u stilu, s kojom je pokrenula brend Khassani Swimwear.
| Foto: Instagram
Njezin kupaći kostim nije samo odjevni predmet, nego simbol života pod palmama, savršenog selfieja na zalasku sunca i osjećaja da svaki dan može biti ljeto.
| Foto: Instagram
Pauline ne prodaje samo proizvode, ona prodaje ideju lifestylea u kojem se glamur i opuštenost stapaju u savršenu estetiku.
| Foto: Instagram
S gotovo pet milijuna pratitelja, njezin Instagram feed funkcionira poput moodboarda za minimalističke snove – moda, putovanja, lifestyle i plaže stalno se izmjenjuju u harmoničnom ritmu.
| Foto: Instagram
No, iza svih tih fotografija skriva se i promišljena strategija, objave su tempirane za maksimalni angažman, brendirani sadržaj se prirodno uklapa u njezin osobni stil, a rijetko kad izgleda forsirano ili neprirodno.
| Foto: Instagram
Pauline je majstorica balansa između autentičnosti i sponzoriranih objava, pa njezin feed nikad ne djeluje kao katalog proizvoda.
| Foto: Instagram
U digitalnoj eri gdje je sve instant i često površno, njezina prisutnost djeluje rijetko i osvježavajuće.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram