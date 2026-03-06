KRALJICA PLAŽE FOTO Može se i bez OnlyFansa! Zavela je milijune savršenim tijelom koje pokazuje na plaži

Ako Instagram ima kraljicu plaža, sunčevih zraka i zanosnog osmijeha, ona bi se zvala Pauline Tantot, poznatija kao @popstantot. Ova francuska influencerica ne samo da zna kako pozirati pred kamerom, već stvara estetiku koja izgleda kao da svaka njezina objava izlazi iz modnog editorijala