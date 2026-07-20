FOTO Multitalentirana bomba: Ova DJ-ica iz Londona zaludjela je cijeli internet izgledom

Atraktivna 24-godišnja DJ-ica, glazbena producentica i digitalna kreatorica sve više privlači pozornost javnosti. Talitha Balinska izgradila je veliku publiku na društvenim mrežama, nastupa za DJ pultom, putuje svijetom i surađuje s poznatim brendovima. Spoj glazbe, mode i upečatljivog stila donio joj je stotine tisuća pratitelja i sve veću prepoznatljivost
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Talitha živi u Londonu, a karijeru je počela graditi na društvenim mrežama. Posebno se istaknula na TikToku, gdje je sadržajem vezanim uz ples, glazbu, modu i lifestyle privukla više od pola milijuna pratitelja.
| Foto: Instagram/talitha.balinska
Talitha živi u Londonu, a karijeru je počela graditi na društvenim mrežama. Posebno se istaknula na TikToku, gdje je sadržajem vezanim uz ples, glazbu, modu i lifestyle privukla više od pola milijuna pratitelja.
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Foto: Instagram/talitha.balinska
Talitha živi u Londonu, a karijeru je počela graditi na društvenim mrežama. Posebno se istaknula na TikToku, gdje je sadržajem vezanim uz ples, glazbu, modu i lifestyle privukla više od pola milijuna pratitelja.
| Foto: Instagram/talitha.balinska
Društvene mreže nisu ostale samo njezin hobi. Popularnost na internetu iskoristila je kao odskočnu dasku za razvoj karijere u glazbenoj industriji te se ozbiljnije posvetila DJ nastupima i glazbenoj produkciji.
| Foto: Instagram/talitha.balinska
Danas nastupa na različitim događanjima i lokacijama diljem svijeta, a elektronička glazba postala je važan dio njezina profesionalnog identiteta. Snimke iza DJ pulta, putovanja i atmosfera s nastupa redovito dijeli sa svojom publikom.
| Foto: Instagram/talitha.balinska
Veliku ulogu u njezinoj popularnosti ima i moda. Talitha je surađivala s različitim brendovima, pojavljivala se u kampanjama, a na društvenim mrežama često pokazuje odvažne modne kombinacije i beauty izdanja.
| Foto: Instagram/talitha.balinska
Njezin Instagram profil prati više od 240 tisuća ljudi, dok je na TikToku okupila još veću publiku. Fotografije s putovanja, luksuznih destinacija, glazbenih događanja i večernjih izlazaka redovito privlače pažnju pratitelja.
| Foto: Instagram/talitha.balinska
Iako je tek u srednjim dvadesetima, Talitha je izgradila karijeru koja spaja nekoliko različitih područja. Istodobno djeluje kao DJ-ica, producentica, model i digitalna kreatorica, čime pripada novoj generaciji javnih osoba koje svoju popularnost ne vežu samo uz jednu profesiju.
| Foto: Instagram/talitha.balinska
Prepoznatljiv izgled, interes za modu i sve veća prisutnost na glazbenoj sceni donijeli su joj rastuću publiku, a njezina karijera nastavlja privlačiti pozornost i izvan društvenih mreža.
| Foto: Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska
Foto Instagram/talitha.balinska