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FOTO Multitalentirana bomba: Ova DJ-ica iz Londona zaludjela je cijeli internet izgledom

Atraktivna 24-godišnja DJ-ica, glazbena producentica i digitalna kreatorica sve više privlači pozornost javnosti. Talitha Balinska izgradila je veliku publiku na društvenim mrežama, nastupa za DJ pultom, putuje svijetom i surađuje s poznatim brendovima. Spoj glazbe, mode i upečatljivog stila donio joj je stotine tisuća pratitelja i sve veću prepoznatljivost
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FOTO Multitalentirana bomba: Ova DJ-ica iz Londona zaludjela je cijeli internet izgledom
Talitha živi u Londonu, a karijeru je počela graditi na društvenim mrežama. Posebno se istaknula na TikToku, gdje je sadržajem vezanim uz ples, glazbu, modu i lifestyle privukla više od pola milijuna pratitelja. | Foto: Instagram/talitha.balinska
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Talitha živi u Londonu, a karijeru je počela graditi na društvenim mrežama. Posebno se istaknula na TikToku, gdje je sadržajem vezanim uz ples, glazbu, modu i lifestyle privukla više od pola milijuna pratitelja. | Foto: Instagram/talitha.balinska
Komentari 1

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