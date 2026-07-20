IMA SVE! FOTO Multitalentirana bomba: Ova DJ-ica iz Londona zaludjela je cijeli internet izgledom

Atraktivna 24-godišnja DJ-ica, glazbena producentica i digitalna kreatorica sve više privlači pozornost javnosti. Talitha Balinska izgradila je veliku publiku na društvenim mrežama, nastupa za DJ pultom, putuje svijetom i surađuje s poznatim brendovima. Spoj glazbe, mode i upečatljivog stila donio joj je stotine tisuća pratitelja i sve veću prepoznatljivost

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