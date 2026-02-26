FOTO Na ovom festivalu u Indiji žene mlate muškarce štapovima - Riječ je o drevnoj tradiciji

Lathmar Holi je posebna verzija festivala Holi koja se održava u Barsana i Nandgaon. Prema legendi o Krishna i Radha, žene simbolično „udaraju“ muškarce štapovima, no sve se odvija u duhu šale, uz pjesmu, ples i boje
Lathmar Holi je tradicionalni indijski festival koji se svake godine održava uoči glavnog Holija, najčešće krajem veljače ili početkom ožujka, ovisno o lunarnom kalendaru. Ova posebna verzija slavlja dio je šireg ciklusa proslava u regiji Braj, a poznata je po neobičnim i razigranim običajima koji joj prethode nekoliko dana.
| Foto: ADNAN ABIDI/REUTERS
Foto: ADNAN ABIDI/REUTERS
| Foto: ADNAN ABIDI/REUTERS
Sljedećeg dana uloge se mijenjaju pa žene iz Barsane odlaze u Nandgaon, gdje se cijeli ritual ponavlja. Ova razmjena posjeta i uloga daje festivalu posebnu dinamiku i naglašava njegovu simboliku zajedništva i tradicije.
| Foto: STRINGER/REUTERS
Običaj je povezan s legendom o bogu Krishna i njegovoj voljenoj Radha. Prema predaji, Krishna je zadirkivao Radhu bojeći joj lice, a ona i njezine prijateljice otjerale su ga dugim štapovima, što je postalo temelj današnje tradicije.
| Foto: ADNAN ABIDI/REUTERS
Unatoč dojmu „borbe“, cilj manifestacije nije nasilje, već razigranost, humor i simbolično nadmetanje. Sudionici su svjesni ritualne naravi običaja, a sve se odvija u duhu šale i veselja.
| Foto: STRINGER/REUTERS
Proslavu prate tradicionalne pjesme, plesovi i glazba karakteristična za regiju Braj. Ulice se ispunjavaju bojama, smijehom i ritmovima narodnih napjeva koji dodatno pojačavaju svečanu atmosferu.
| Foto: ADNAN ABIDI/REUTERS
Tijekom godina Lathmar Holi prerastao je lokalni običaj i postao turistička atrakcija koja privlači posjetitelje iz cijele Indije i svijeta. Mnogi dolaze kako bi doživjeli autentičnu kombinaciju mitologije, folklora i živopisnog slavlja boja.
| Foto: ADNAN ABIDI/REUTERS
