FOTO Na ovom festivalu u Indiji žene mlate muškarce štapovima - Riječ je o drevnoj tradiciji

Lathmar Holi je tradicionalni indijski festival koji se svake godine održava uoči glavnog Holija, najčešće krajem veljače ili početkom ožujka, ovisno o lunarnom kalendaru. Ova posebna verzija slavlja dio je šireg ciklusa proslava u regiji Braj, a poznata je po neobičnim i razigranim običajima koji joj prethode nekoliko dana. | Foto: ADNAN ABIDI/REUTERS