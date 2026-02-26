Obavijesti

LATHMAR HOLI SE NASTAVLJA

FOTO Na ovom festivalu u Indiji žene mlate muškarce štapovima - Riječ je o drevnoj tradiciji

Lathmar Holi je posebna verzija festivala Holi koja se održava u Barsana i Nandgaon. Prema legendi o Krishna i Radha, žene simbolično „udaraju“ muškarce štapovima, no sve se odvija u duhu šale, uz pjesmu, ples i boje
"Lathmar Holi" celebrations in Nandgaon village
Lathmar Holi je tradicionalni indijski festival koji se svake godine održava uoči glavnog Holija, najčešće krajem veljače ili početkom ožujka, ovisno o lunarnom kalendaru. Ova posebna verzija slavlja dio je šireg ciklusa proslava u regiji Braj, a poznata je po neobičnim i razigranim običajima koji joj prethode nekoliko dana. | Foto: ADNAN ABIDI/REUTERS
