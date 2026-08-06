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SPLAVARSKA ULICA

FOTO Na Savi 365 dana: Jedina hrvatska ulica koja živi na vodi

Na obali Save u Slavonskom Brodu nalazi se ulica kakvu nema nijedan drugi hrvatski grad. Umjesto klasičnih kuća i dvorišta, čini je stotinjak splavova poredanih uz rijeku, a svaki od njih ima vlastitu adresu i kućni broj
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Slavonski Brod: Splavarska ulica jedinstvena je u Hrvatskoj, uz Savu se niže stotinjak splavova
Splavarska ulica proteže se od Sportske dvorane Vijuš do Sportsko-rekreacijskog centra Poloj, a njezini stanovnici na vodi ne provode samo ljetne vikende – mnogi ondje borave tijekom cijele godine. Život uz Savu za njih nije prolazna razonoda, nego poseban način života ispunjen druženjem, ribolovom, dobrom hranom i prizorima koje, kako kažu, ne bi mijenjali ni za kakvo more. | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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Splavarska ulica proteže se od Sportske dvorane Vijuš do Sportsko-rekreacijskog centra Poloj, a njezini stanovnici na vodi ne provode samo ljetne vikende – mnogi ondje borave tijekom cijele godine. Život uz Savu za njih nije prolazna razonoda, nego poseban način života ispunjen druženjem, ribolovom, dobrom hranom i prizorima koje, kako kažu, ne bi mijenjali ni za kakvo more. | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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