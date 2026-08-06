FOTO Na Savi 365 dana: Jedina hrvatska ulica koja živi na vodi

Velika dubina ispod pojedinih splavova znači i više mogućnosti za dobar ulov. Zato ne čudi što se na njihovim stolovima često nalaze riblji paprikaš, prženi som, štuka i smuđ pripremljeni na različite načine. Hrana je važan dio splavarskih druženja, baš kao i razgovor, pjesma i čašica domaće rakije ili vina. Splavari se rado prisjećaju neobičnih događaja koje su doživjeli na rijeci. Vlatko je ispričao da je na jednom dijelu Save, nedaleko od njihovih splavova, voda toliko plitka da doseže tek do pojasa. Ondje su jedne godine postavili stol i stolice te usred rijeke pekli prase i uživali u jelu i piću. | Foto: Ivica Galovic/PIXSELL