FOTO Na što ste 'bacili' novac? Ove kupnje ljudi najčešće požale

Impulzivna kupnja u trenutku može izgledati kao odlična odluka, no oduševljenje nerijetko brzo splasne. Od odjeće i kućnih uređaja do skupih stvari koje na kraju gotovo ne koristimo, neke kupnje češće od drugih završe uz pitanje – zašto mi je ovo uopće trebalo?
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U nastavku pogledajte koje kupnje ljudi često požale i zašto prije vađenja novčanika vrijedi još jednom razmisliti.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje kupnje ljudi često požale i zašto prije vađenja novčanika vrijedi još jednom razmisliti.
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Foto: 123RF
U nastavku pogledajte koje kupnje ljudi često požale i zašto prije vađenja novčanika vrijedi još jednom razmisliti.
| Foto: 123RF
ODJEĆA KOJU NIKADA NE NOSIMO.
Sniženja i aktualni trendovi lako nas navedu da kupimo komad odjeće koji nam se u trgovini čini odličnim. Problem nastaje kada završi na dnu ormara s etiketom ili ga odjenemo samo jednom.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
NEUDOBNE CIPELE.
Izgled ponekad pobijedi praktičnost, osobito kada je riječ o cipelama. Tek nakon nekoliko nošenja kupci shvate da su obuću platili puno, a zbog neudobnosti je gotovo nikada ne nose.
| Foto: 123RF
SKUPE DIZAJNERSKE STVARI.
Veliko ime na etiketi može biti primamljivo, ali nakon početnog uzbuđenja neki shvate da su velik dio cijene platili upravo zbog brenda, a ne zato što im je predmet stvarno trebao.
| Foto: Hermes.com
NAMJEŠTAJ KUPLJEN ZBOG TRENDA.
Komadi koji izgledaju odlično na društvenim mrežama ne moraju se uvijek uklopiti u stvarni dom. Kupci mogu požaliti kada shvate da je namještaj nepraktičan, neudoban ili da im se brzo prestao sviđati.
| Foto: 123RF
SPRAVE ZA VJEŽBANJE.
Traka za trčanje, sobni bicikl ili druga oprema često se kupuju uz velike planove. Ako početni entuzijazam nestane, skupa sprava lako postane mjesto za odlaganje odjeće.
| Foto: Dreamstime
ČLANARINA U TERETANI.
Godišnja članarina djeluje kao motivacija za redovito vježbanje, ali može postati bačen novac ako teretanu posjećujemo tek nekoliko puta mjesečno ili je potpuno prestanemo koristiti.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
KUHINJSKI GADGETI.
Razni rezači, sjeckalice i uređaji za samo jednu vrlo specifičnu namjenu mogu izgledati genijalno dok ih kupujemo. U praksi mnogi zauzimaju prostor, a posao se jednako lako može napraviti običnim kuhinjskim priborom.
| Foto: 123RF
UREĐAJI KOJI SLUŽE SAMO JEDNOJ SVRSI.
Aparati za kokice, posebni uređaji za pripremu pojedinih jela ili slični gadgeti često su zabavni prvih nekoliko puta. Kasnije nerijetko završe spremljeni u ormariću.
| Foto: 123RF
NAJNOVIJA ELEKTRONIKA.
Novi televizor, laptop ili drugi uređaj lako privuče pažnju kada se pojavi novi model. No kupci katkad ubrzo shvate da je stari uređaj radio sasvim dobro i da poboljšanja nisu opravdala cijenu.
| Foto: Canva
NOVI MOBITEL SVAKIH GODINU DANA.
Novi modeli pametnih telefona stižu gotovo neprestano, ali razlike između generacija nisu uvijek velike. Zbog toga neki požale što su potrošili velik iznos samo kako bi imali najnoviju verziju.
| Foto: Canva
PRODUŽENA JAMSTVA.
Dodatno jamstvo može pružiti osjećaj sigurnosti, no kupci ponekad tek kasnije otkriju da određeni kvar nije pokriven ili da proizvod bez problema traje dulje od razdoblja za koje su dodatno platili.
| Foto: 123RF
PRETPLATE KOJE NE KORISTIMO.
Streaming servisi, aplikacije i druge mjesečne pretplate pojedinačno se mogu činiti jeftinima. Problem nastaje kada ih se nakupi mnogo, a neke od njih mjesecima ni ne otvorimo.
| Foto: 123RF
TIMESHARE.
Ideja o redovitom odmoru na omiljenoj lokaciji može zvučati primamljivo, no vlasništvo često dolazi s dodatnim naknadama i dugoročnim obvezama koje kupci možda nisu dovoljno uzeli u obzir.
| Foto: 123RF
PREVELIKA KUĆA.
Više prostora na prvi pogled može zvučati idealno. No s većom nekretninom dolaze i viši računi, održavanje, čišćenje i drugi troškovi koji s vremenom mogu postati opterećenje.
| Foto: 123RF
PRESKUP AUTOMOBIL.
Novi automobil jedan je od većih životnih troškova. Kupnja modela iznad vlastitih financijskih mogućnosti može brzo izgubiti čar kada stignu rate, osiguranje, servis i drugi troškovi.
| Foto: 123RF
BROD.
Zamisao o vikendima na vodi mnogima zvuči idilično, ali kupnja broda znači i troškove veza, održavanja, goriva i popravaka. Ako se koristi samo nekoliko puta godišnje, vlasnik može brzo požaliti.
| Foto: villavieresidences.com
KAMPER ILI AUTODOM.
Ljudi ih često kupuju zamišljajući česta putovanja i slobodu na cesti. Ako za to ipak nemaju dovoljno vremena, skupo vozilo veći dio godine može samo stajati.
| Foto: Instagram/orijent
BAZEN.
Privatni bazen može biti san, ali uz njega dolaze redovito čišćenje, kemikalije, popravci i drugi troškovi. Početno oduševljenje može splasnuti kada održavanje postane obveza.
| Foto: 123RF
HIDROMASAŽNA KADA.
Slično vrijedi i za hidromasažne kade. Mnogi ih zamišljaju kao svakodnevni luksuz, a zatim shvate da ih koriste mnogo rjeđe nego što su očekivali.
| Foto: RossHelen
PRESKUPO VJENČANJE.
Želja za savršenim danom može lako povećati budžet. Nakon proslave neki parovi požale zbog velikih iznosa potrošenih na detalje koji su trajali samo nekoliko sati.
| Foto: 123RF
NAKIT KUPLJEN IMPULZIVNO.
Skupi nakit može izgledati kao predmet koji ćemo nositi godinama. Ipak, ako se ne uklapa u osobni stil, može dugo ostati zatvoren u kutiji.
| Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
KOLEKCIONARSKI PREDMETI.
Kupnja kolekcionarskih stvari uz očekivanje da će im vrijednost rasti nije uvijek sigurna. Tržište se može promijeniti, a predmet koji je bio hit može izgubiti popularnost.
| Foto: 123RF
LUTRIJSKI LISTIĆI I SLIČNE UPLATE.
Pojedinačna uplata možda djeluje bezazleno, ali redovito trošenje može se tijekom vremena pretvoriti u značajan iznos bez ikakva povrata.
| Foto: ilustracija/Canva
KOZMETIKA KUPLJENA ZBOG TRENDA.
Proizvodi koji postanu viralni na društvenim mrežama mogu izgledati kao nešto što jednostavno moramo isprobati. Nakon kupnje često se pokaže da nam nijansa, tekstura ili proizvod uopće ne odgovaraju.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
UKRASI ZA DOM.
Dekoracije se lako kupuju impulzivno, posebno tijekom sezonskih promjena. Kad se stil promijeni ili prostor zatrpa, mnogi shvate koliko su novca dali na predmete koji nemaju stvarnu funkciju.
| Foto: 123RF
PAMETNI KUĆNI GADGETI.
Tehnologija koja obećava da će pojednostaviti svakodnevicu ponekad napravi suprotno. Ako uređaj zahtijeva stalno punjenje, aplikaciju ili komplicirano postavljanje, ljudi ga mogu prestati koristiti.
| Foto: Samsung
SKUPE STVARI ZA BEBE.
Roditelji lako potroše mnogo novca na odjeću i opremu, no bebe vrlo brzo prerastu stvari. Zbog toga se neke skupe kupnje koriste samo nekoliko puta.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
VELIKE KOLIČINE HRANE.
Kupnja većih pakiranja djeluje kao način uštede, ali samo ako se sve potroši. Ako hrana završi pokvarena ili joj istekne rok trajanja, ušteda nestaje.
| Foto: 123RF
STVARI KUPLJENE SAMO ZATO ŠTO SU NA SNIŽENJU.
Popust ne znači automatski i dobru kupnju. Ako nešto ne bismo kupili po punoj cijeni i zapravo nam nije potrebno, čak i velika ušteda može završiti kao nepotreban trošak.
| Foto: Thinkstock
IMPULZIVNE ONLINE KUPNJE.
Kupnja jednim klikom znatno olakšava trošenje. Tek kada paket stigne, kupac ponekad shvati da predmet nije ni trebao, nije onakav kakav je očekivao ili ga zapravo neće koristiti.
| Foto: Bershka/Stradivarius/Zara
STVARI KOJE KUPUJEMO DA BISMO IMPRESIONIRALI DRUGE.
Među najlakšim putevima do žaljenja je kupnja nečega prvenstveno zbog dojma koji želimo ostaviti. Kada početni osjećaj prestiža prođe, ostaju predmet i iznos koji je za njega potrošen.
| Foto: Â© Beck Diefenbach/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL