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KAD NAS ŠOPING 'PONESE'

FOTO Na što ste 'bacili' novac? Ove kupnje ljudi najčešće požale

Impulzivna kupnja u trenutku može izgledati kao odlična odluka, no oduševljenje nerijetko brzo splasne. Od odjeće i kućnih uređaja do skupih stvari koje na kraju gotovo ne koristimo, neke kupnje češće od drugih završe uz pitanje – zašto mi je ovo uopće trebalo?
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FOTO Na što ste 'bacili' novac? Ove kupnje ljudi najčešće požale
U nastavku pogledajte koje kupnje ljudi često požale i zašto prije vađenja novčanika vrijedi još jednom razmisliti. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte koje kupnje ljudi često požale i zašto prije vađenja novčanika vrijedi još jednom razmisliti. | Foto: 123RF
Komentari 1

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