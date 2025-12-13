FOTO Na Trgu Bana Jelačića kupite drvce i donesite osmijeh u domove obiteljima u potrebi

Hrvatski Caritas će na prigodnom štandu ponuditi i svoje promotivne materijale: narukvice i olovke, kao i darovane rukotvorene božićne ukrase a dobrovoljni prilozi namijenjeni su također siromašnim obiteljima. Ondje će udruga "Jak kao Jakov", koja skrbi za djecu oboljelu od malignih bolesti, izložiti i svoje promotivne materijale. | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL