FOTO Na Trgu Bana Jelačića kupite drvce i donesite osmijeh u domove obiteljima u potrebi

Hrvatski Caritas i Hrvatske šume i ove godine u sklopu humanitarne akcije 'Za tisuću radosti' u subotu, 13. prosinca organizirale su prodaju božićnih drvaca na Trgu bana Josipa Jelačića, a prikupljena sredstava namijenjena su za pomoć obiteljima u potrebi diljem Hrvatske
Hrvatske šume donirale su 200 živih božićnih drvaca u teglama, a građani će moći brati između obične smreke, Pančićeve omorike i srebrne smreke, visine od 100 do 150 centimetara.
- Nabavljajući drvca s korijenom građani skrbe za vlastitu obitelj, ali i pomažu siromašnim obiteljima diljem Hrvatske te ujedno podupiru očuvanje i obnovu zelenih resursa Hrvatske jer drvca mogu naknadno i sami posaditi - poručuju iz Hrvatskog Caritasa.
Volonteri Hrvatskog Caritasa, članovi Franjevačke mladeži, Franjevačkoga svjetovnog reda, Humanitarne udruge fra Ante Antić, studenti Hrvatskog katoličkog sveučilišta i drugi pomagat će građanima izabrati božićna drvca za njihove domove, odnijeti ga do prijevoznog sredstva, a za one kojima je nužno, omogućen je besplatan prijevoz do kućnih vrata.
Hrvatski Caritas će na prigodnom štandu ponuditi i svoje promotivne materijale: narukvice i olovke, kao i darovane rukotvorene božićne ukrase a dobrovoljni prilozi namijenjeni su također siromašnim obiteljima. Ondje će udruga "Jak kao Jakov", koja skrbi za djecu oboljelu od malignih bolesti, izložiti i svoje promotivne materijale.
Program "Za 1000 radosti" provodit će se do sredine studenoga 2026. uz slogan "Ostavi trag!" u suradnji s nad/biskupijskim i župnim Caritasima, uz uključenje svih sastavnica hrvatskog društva otvorenih ciljevima programa, navode iz Caritasa.
Korisnici su socijalno najugroženije siromašne obitelji u Hrvatskoj, kojima će prikupljena novčana sredstva biti distribuirana putem 16 nad/biskupijskih i mreže župnih Caritasa.
Najčešće su to višečlane obitelji, jednoroditeljske obitelji, samačke i, napose, staračke obitelji, obitelji u kojima netko boluje od kakve teške kronične bolesti, koje žive u stambenim uvjetima nedostojnima čovjeka te obitelji nezaposlenih ili za rad nesposobnih roditelja.
Zahvaljujući novčanim i materijalnim darovima hrvatskih građana, tvrtki, udruga, vrijednima gotovo 250.000 eura Hrvatski Caritas je tijekom 2025. dosegnuo gotovo dvije tisuće osoba u potrebi diljem Hrvatske.
Program "Za 1000 radosti" od njegova početka prije dvadesetak godina podupire Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a dragovoljnim simboličnim novčanim darom za njegove prigodne promotivne materijale u provedbu se uključuju učenici svih hrvatskih osnovnih i srednjih škola.
U program "Za 1000 radosti" - Ostavi trag! može se uključiti pozivom na donacijski telefon 0609010 (0,83 eura po pozivu; PDV uključen), online uplatom na www.caritas.hr/programi/za-1000-radosti/, uplatom na račun programa: IBAN HR4023400091510126452 te donacijom proizvoda i usluga dogovorom na 1000.radosti@caritas.hr
