HUMANITARNA AKCIJA

FOTO Na Trgu Bana Jelačića kupite drvce i donesite osmijeh u domove obiteljima u potrebi

Hrvatski Caritas i Hrvatske šume i ove godine u sklopu humanitarne akcije 'Za tisuću radosti' u subotu, 13. prosinca organizirale su prodaju božićnih drvaca na Trgu bana Josipa Jelačića, a prikupljena sredstava namijenjena su za pomoć obiteljima u potrebi diljem Hrvatske
Zagreb: Humanitarna prodaja božićnih drvca čiji je iznos namijenjen obiteljima u potrebi
Hrvatske šume donirale su 200 živih božićnih drvaca u teglama, a građani će moći brati između obične smreke, Pančićeve omorike i srebrne smreke, visine od 100 do 150 centimetara. | Foto: Mia Slafhauzer/PIXSELL
