FOTO Nabrana majica poljskog brenda postala je hit - a sada ju imamo i u domaćoj verziji!

Nabrana majica s čvorom nalik na ružu, zaštitni znak poljskog brenda Magda Butrym, posljednjih je sezona osvojila modne entuzijastice diljem svijeta. Popularnost ovog modela inspirirala je i domaće i regionalne brendove da u svojim kolekcijama predstave slične komade, ali po znatno pristupačnijim cijenama
Knotted majice postale su pravi modni hit posljednjih sezona, a najpoznatiji primjerak dolazi od poljskog brenda Magda Butrym.
Ovaj model prepoznaje se po rebrastoj tkanini, čvoru na prednjem dijelu koji podsjeća na cvijet te odvojivim ramenskim jastučićima koji dodaju strukturu i sofisticiranost.
Izrađena je od 95% pamuka i 5% elastana, što osigurava udobnost i elastičnost. Dostupna je u različitim bojama, uključujući crvenu, bež, krem i crnu.
Cijena se kreće oko 386,95 € na službenoj stranici brenda.
Sličan model nudi i hrvatski brend Bonbon Karla, koji je predstavio svoju verziju knotted majice s dugim rukavima u bordo boji.
Ovaj model također ima karakterističan čvor na prednjem dijelu, a izrađen je od visokokvalitetnog pamuka. Cijena ove majice iznosi 150 €, što je značajno povoljnije u odnosu na međunarodne brendove.
Bonbon Karla poznata je po modernim i elegantnim komadima, a ova majica nije iznimka.
Jedan od međunarodnih brendova koji je također uzeo inspiraciju od popularnog Magda Butrym modela je Coast, čija majica s naborima i ružicom na sredini osvaja domaće influencerice.
Pregledom Instagram profila primijetili smo da ju nose Meri Goldašić, Jelena Perić, Nikolina Knezović, Morena Pavić, Petra Bulić i mnoge druge, a svaka ju je stilizirala na svoj jedinstven i upečatljiv način.