FOTO Nabrana majica poljskog brenda postala je hit - a sada ju imamo i u domaćoj verziji!

Nabrana majica s čvorom nalik na ružu, zaštitni znak poljskog brenda Magda Butrym, posljednjih je sezona osvojila modne entuzijastice diljem svijeta. Popularnost ovog modela inspirirala je i domaće i regionalne brendove da u svojim kolekcijama predstave slične komade, ali po znatno pristupačnijim cijenama
Knotted majice postale su pravi modni hit posljednjih sezona, a najpoznatiji primjerak dolazi od poljskog brenda Magda Butrym.
