FOTO Najbolje destinacije za solo putovanja u 2026. godini

Solo putovanja odavno više nisu rezervirana samo za najhrabrije avanturiste – sve više ljudi bira istraživati svijet potpuno samostalno. Upravo zato stručnjaci iz platforme Freetour otkrili su koje će destinacije biti najbolje za solo putnike u 2026. godini
Na listi su se našli gradovi i države koji nude sigurnost, lako snalaženje, bogatu lokalnu kulturu i prilike za upoznavanje novih ljudi. U nastavku pogledajte najbolje destinacije za solo putovanja.
LISABON, PORTUGAL.
Portugalska sunčana prijestolnica već je godinama među omiljenim solo destinacijama, a 2026. trebala bi biti još popularnija. Grad osvaja opuštenom atmosferom, odličnim kafićima, sigurnošću i lakim snalaženjem pješice ili tramvajem. Idealan je za putnike koji žele spoj kulture, mora i noćnog života.
PARIZ, FRANCUSKA.
Savršen je za solo putovanja jer omogućuje potpuno uživanje vlastitim tempom – od jutarnjih kava do večernjih šetnji uz Seinu. Grad nudi beskraj muzeja, malih kvartova i romantične atmosfere koja jednako dobro funkcionira i kad putuješ sam.
BEČ, AUSTRIJA.
Među najsigurnijim europskim gradovima i idealan za solo putnike koji vole kulturu i sporiji ritam. Poznat je po elegantnim kavama, vrhunskoj organizaciji i javnom prijevozu koji funkcionira gotovo savršeno.
BARCELONA, ŠPANJOLSKA.
Spaja plaže, umjetnost i energičan noćni život, zbog čega je omiljena među mlađim solo putnicima. Grad je pun kreativne energije, tapas barova i međunarodne atmosfere pa je lako upoznati nove ljude.
RIM, ITALIJA.
Destinacija je za one koji žele povijest, vrhunsku hranu i spontanost. Solo putovanje ovdje lako se pretvara u filmsko iskustvo – od lutanja uskim ulicama do večera u malim trattorijama.
COSTA RICA.
Za ljubitelje prirode i avanture, Costa Rica je jedan od najvećih hitova za 2026. Zemlja je poznata po džunglama, vulkanima, surfanju i opuštenom “pura vida” načinu života koji posebno privlači solo putnike.
NEW YORK, SAD.
Grad u kojem nitko ne primjećuje putuješ li sam, što ga čini savršenim za solo avanturu. Broadway, rooftop barovi, muzeji i energija grada omogućuju da svaki dan izgleda potpuno drugačije.
AUSTIN, TEKSAS.
Austin je postao jedno od najzanimljivijih mjesta za solo putovanja zahvaljujući glazbenoj sceni, opuštenoj atmosferi i kreativnoj zajednici. Grad je poznat po festivalima, odličnoj hrani i vrlo prijateljskoj atmosferi.
CHICAGO, SAD.
Nudi kombinaciju urbane energije i toplije, pristupačnije atmosfere od drugih velikih američkih gradova. Posebno privlači ljubitelje arhitekture, jazza i gastronomije.
ALJASKA, SAD.
Za potpuno drugačije solo iskustvo, Aljaska je među najuzbudljivijim izborima za 2026. Putnike privlače ledenjaci, divlja priroda i osjećaj potpune slobode daleko od gradske gužve.
TOKIO, JAPAN.
Tokio je jedan od najsigurnijih gradova na svijetu i savršen za solo putnike. Grad fascinira spojem futurističke tehnologije, tradicije, nevjerojatne hrane i kulture u kojoj je sasvim normalno jesti ili istraživati sam.
BALI, INDONEZIJA.
Ostaje klasik za solo putovanja zahvaljujući wellness sceni, jeftinijem smještaju i velikoj zajednici digitalnih nomada. Posebno je popularan među putnicima koji žele balans između odmora, duhovnosti i zabave.
BANGKOK, TAJLAND.
Bangkok je grad koji nikad ne miruje i idealan je za solo putnike željne uzbuđenja. Ulična hrana, hramovi, rooftop barovi i vrlo povoljne cijene čine ga jednim od najatraktivnijih gradova Azije.
CAPE TOWN, JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA.
Cape Town nudi spektakularne pejzaže, vinske regije i kombinaciju oceana i planina kakva se rijetko viđa. Sve više solo putnika bira ga zbog avanturističkog duha i odlične foodie scene.
MEDELLÍN, KOLUMBIJA.
Kolumbijski Medellín posljednjih je godina potpuno promijenio imidž i postao jedna od najzanimljivijih destinacija Južne Amerike. Grad privlači toplom klimom, živom kulturnom scenom i vrlo povoljnim životom za putnike.
