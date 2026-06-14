FOTO Najboljih 13 vrsti sireva s visokim udjelom proteina koje možete dodati u svoj jelovnik

Sir je često kritiziran u dijetama zbog sadržaja masti, ali nemojte ga automatski odbaciti. Bogat kalcijem i prepun važnih hranjivih tvari, sir može igrati važnu ulogu u uravnoteženoj prehrani. Nasreću, izbor je zaista velik
Prehrana bogata proteinima može pomoći u postizanju ciljeva u fitnessu, oporavku mišića i općem zdravlju. Ovo su ukusne i zdrave opcije za one koje vole sireve više od mesa.
| Foto: 123RF
Prehrana bogata proteinima može pomoći u postizanju ciljeva u fitnessu, oporavku mišića i općem zdravlju. Ovo su ukusne i zdrave opcije za one koje vole sireve više od mesa. |
Foto: 123RF
Prehrana bogata proteinima može pomoći u postizanju ciljeva u fitnessu, oporavku mišića i općem zdravlju. Ovo su ukusne i zdrave opcije za one koje vole sireve više od mesa.
| Foto: 123RF
1. Parmezan: Jedan od najboljih sireva s visokim udjelom proteina. Tvrdi, odležani sir koji je savršen za ribanje preko tjestenine, salata ili čak pečenog povrća. Njegov snažan okus znači da je mala količina dovoljna, što ga čini ukusnim i učinkovitim izvorom proteina. Za one s intolerancijom na laktozu, dobra vijest je da, zahvaljujući dugom procesu odležavanja, parmezan sadrži minimalnu količinu laktoze, što ga čini lakše podnošljivim. Nutritivne vrijednosti (28 g): Kalorije: 110, proteini: 10 g, ugljikohidrati: 1 g, asti: 7 g, zasićene masti: 4 g
| Foto: 123RF
2. Svježi sir: Iako tehnički nije tvrdi sir, zaslužuje mjesto na ovom popisu zbog impresivnog omjera proteina i kalorija. Ovaj kremasti, blagi sir savršen je za zdjelice za doručak, smoothieje ili kao preljev za peciva. Mnoge marke svježeg sira nude varijante koje uključuju žive i aktivne kulture, slične onima koje se nalaze u jogurtu. Ovi probiotici mogu promovirati zdrav crijevni mikrobiom, poboljšavajući probavu i podržavajući cjelokupno zdravlje imunološkog sustava. Nutritivne vrijednosti (1/2 šalice, 4% mliječne masti): Kalorije: 110, proteini: 13 g, ugljikohidrati: 4 g, masti: 5 g, zasićene masti: 2 g
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3. Švicarski sir: Poznat po svojim prepoznatljivim rupicama i blagom, orašastom okusu, švicarski sir je fantastična opcija s visokim udjelom proteina. Izvrstan je u sendvičima, rastopljen u hamburgerima ili s krekerima od cjelovitih žitarica kao međuobrok. Značajan je izvor vitamina K2, manje poznatog oblika vitamina K, koji igra ključnu ulogu u zdravlju kostiju i kardiovaskularnog sustava. Pomaže usmjeriti kalcij u kosti i zube, a istovremeno sprječava njegovo prekomjerno nakupljanje u arterijama. Nutritivne vrijednosti (u 28 g): Kalorije: 110, proteini: 8 g, ugljikohidrati: 1 g, masti: 9 g, zasićene masti: 5 g
| Foto: 123RF
4. Gouda: Polutvrdi sir s bogatim i kremastim okusom, što ga čini omiljenim i za grickanje i za kuhanje. Izvrstan je izvor proteina i lijepo se slaže s voćem poput jabuka ili grožđa. Dobar je izvor kalcija te sadrži esencijalne vitamine poput vitamina B12, ključnog za funkciju živaca i proizvodnju crvenih krvnih zrnaca. Nutritivne vrijednosti (28 g): Kalorije: 100, proteini: 7 g, ugljikohidrati: 0 g, masti: 8 g, zasićene masti: 5 g
| Foto: 123RF
5. Cheddar: Dolazi u mnogim varijantama, od blagog do oštrog. Ovaj svestrani sir dobro se slaže s gotovo svim jelima, od sendviča do složenaca. Sadrži male količine konjugirane linolne kiseline (CLA), spoja povezanog s potencijalnom podrškom imunitetu i zdravljem srca. Nutritivne vrijednosti (28 g): Kalorije: 115, proteini: 7 g, ugljikohidrati: 0 g, masti: 9 g, zasićene masti: 6 g
| Foto: Thinkstock
6. Feta: Slani sir koji se često koristi u mediteranskim jelima. Unatoč laganijoj teksturi, pruža pristojnu količinu proteina. Međutim, treba paziti na sadržaj natrija. Feta se obično suši u salamuri, što može doprinijeti višoj razini natrija u usporedbi s drugim sirevima. Odabir varijanti sa smanjenim udjelom natrija može biti korisna alternativa. Nutritivne vrijednosti (28 g): Kalorije: 75, proteini: 4 g, ugljikohidrati: 1 g, masti: 6 g, zasićene masti: 4 g
| Foto: 123RF
7. Mozzarella: Mekani, blagi sir koji je posebno bogat proteinima. Ako se odlučite za djelomično obranu verziju smanjit ćete ukupni unosa masti, a istovremeno osigurati ključne hranjive tvari. Široko se koristi u talijanskim jelima, a također je izvrstan preljev za salate i sendviče. Nutritivne vrijednosti (28 g, djelomično obrano): Kalorije: 85, proteini: 7 g, ugljikohidrati: 1 g, masti: 6 g, zasićene masti: 3 g
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
8. Gruyère: Ovaj švicarski sir ima bogat, orašasti okus i prekrasno se topi, što ga čini idealnim za fondue ili uparivanje s hrskavim kruhom. Nudi visok sadržaj proteina za polutvrdi sir. Kao i kod drugih sireva, umjerenost je ključna za uravnoteženu prehranu. Nutritivne vrijednosti (28 g): Kalorije: 120, proteini: 9 g, ugljikohidrati: 0 g, masti: 8 g, zasićene masti: 5 g
| Foto: 123RF
9. Ricotta: Mekani, kremasti sir koji potječe iz Italije i cijenjen je zbog svog blagog okusa i svestranosti. Napravljen od sirutke koja ostaje tijekom proizvodnje drugih sireva, ricotta ima manje masti u usporedbi s mnogim drugim sirevima, posebno djelomično obrana. Također je odličan izvor visokokvalitetnih proteina uz vrlo malo natrija. Može se uključiti u slatka i slana jela. Nutritivne vrijednosti (1/2 šalice, punomasno mlijeko): Kalorije: 180, proteini: 10 g, ugljikohidrati: 6 g, masti: 12 g, zasićene masti: 8 g
| Foto: DREAMSTIME
10. Provolone: Svestran sir koji može biti dobar dodatak zdravoj prehrani, posebno za one koji žele povećati unos proteina. Uključivanje provolona u jela poput sendviča, tortilja ili kao preljeva za pečeno povrće može pomoći u poboljšanju nutritivne vrijednosti i okusa vaših jela, čineći ga ukusnim i hranjivim izborom. Nutritivne vrijednosti (28 g): Kalorije: 100, proteini: 7 g, ugljikohidrati: 1 g, masti: 8 g, zasićene masti: 5 g
11. Halloumi: Polutvrdi mediteranski sir koji zadržava oblik kada se peče na roštilju ili u tavi, što ga čini zadovoljavajućom proteinskom opcijom za vegetarijanske obroke. Čvrsta tekstura čini ga izvrsnom zamjenom za meso u obrocima s biljnim voćem, a istovremeno povećava unos proteina. Nutritivne vrijednosti (28 g): Kalorije: 90, proteini: 6 g, ugljikohidrati: 1 g, masti: 7 g, zasićene masti: 4 g
| Foto: 123RF
12. Paneer: Svježi, blagi sir koji se često koristi u indijskim jelima. Slično halloumiju, čvrsta tekstura daje mu pikantnost, što ga čini slanom i zadovoljavajućom zamjenom za meso u vegetarijanskim jelima. Paneer se ne topi, što ga čini savršenim za pirjane jela, curry ili ražnjiće. Nutritivne vrijednosti (28 g): Kalorije: 90, proteini: 7 g, ugljikohidrati: 1 g, masti: 7 g, zasićene masti: 5 g
13. Kozji sir: Ako ste ljubitelj sira s blagom osjetljivošću na laktozu, razmislite o dodavanju više kozjeg sira na svoj tanjur. Ima nešto manje laktoze od mnogih kravljih sireva, s pikantnim okusom i kremastom teksturom, odličan je kao namaz na tostu, mrvljen preko salata ili dodan pečenom povrću. Nutritivne vrijednosti (28 g): Kalorije: 80, proteini: 5 g, ugljikohidrati: 1 g, masti: 5 g, zasićene masti: 4 g