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FOTO Najboljih 13 vrsti sireva s visokim udjelom proteina koje možete dodati u svoj jelovnik

Sir je često kritiziran u dijetama zbog sadržaja masti, ali nemojte ga automatski odbaciti. Bogat kalcijem i prepun važnih hranjivih tvari, sir može igrati važnu ulogu u uravnoteženoj prehrani. Nasreću, izbor je zaista velik
FOTO Najboljih 13 vrsti sireva s visokim udjelom proteina koje možete dodati u svoj jelovnik
Prehrana bogata proteinima može pomoći u postizanju ciljeva u fitnessu, oporavku mišića i općem zdravlju. Ovo su ukusne i zdrave opcije za one koje vole sireve više od mesa. | Foto: 123RF
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Prehrana bogata proteinima može pomoći u postizanju ciljeva u fitnessu, oporavku mišića i općem zdravlju. Ovo su ukusne i zdrave opcije za one koje vole sireve više od mesa. | Foto: 123RF
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