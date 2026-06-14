FOTO Najboljih 13 vrsti sireva s visokim udjelom proteina koje možete dodati u svoj jelovnik

3. Švicarski sir: Poznat po svojim prepoznatljivim rupicama i blagom, orašastom okusu, švicarski sir je fantastična opcija s visokim udjelom proteina. Izvrstan je u sendvičima, rastopljen u hamburgerima ili s krekerima od cjelovitih žitarica kao međuobrok. Značajan je izvor vitamina K2, manje poznatog oblika vitamina K, koji igra ključnu ulogu u zdravlju kostiju i kardiovaskularnog sustava. Pomaže usmjeriti kalcij u kosti i zube, a istovremeno sprječava njegovo prekomjerno nakupljanje u arterijama. Nutritivne vrijednosti (u 28 g): Kalorije: 110, proteini: 8 g, ugljikohidrati: 1 g, masti: 9 g, zasićene masti: 5 g | Foto: 123RF