FOTO Najljepša prirodna čuda

Naš planet skriva prizore koji izgledaju kao da nisu dio stvarnosti, već neke druge dimenzije. Od svjetlosnih fenomena do krajolika oblikovanih vremenom i prirodnim silama, riječ je o mjestima koja ostavljaju bez daha i mijenjaju način na koji promatramo svijet
Naš planet dom je prirodnih čuda koja se čine gotovo nestvarnima. Evo 15 destinacija koje će vas zasigurno ostaviti bez daha.
HORSETAIL FALL, NACIONALNI PARK YOSEMITE, SAD.
Veći dio godine, Horsetail Fall je skroman sezonski vodopad koji se spušta 1.570 stopa niz istočnu stranu El Capitana, a napaja se isključivo otapanjem snijega. Međutim, tijekom nekoliko dragocjenih dana od sredine do kraja veljače, zalazeće sunce obasjava ga pod tako preciznim kutom da voda poprima sjajne narančaste i crvene nijanse – fenomen poznat kao „vatreni vodopad“. Tri uvjeta moraju se savršeno poklopiti: dovoljno otopljenog snijega da vodopad teče, vedro nebo i sunce u točno pravom položaju.
POLARNA SVJETLOST, LAPONIJA, FINSKA.
Na krajnjem sjeveru Finske, oko skijaškog odmarališta Levi u finskoj Laponiji, priroda priređuje neke od svojih najspektakularnijih prizora. Zimi krajolik prekriva duboki snijeg, a temperature padaju daleko ispod ništice, no nagrada je promatranje polarne svjetlosti, odnosno aurore borealis, koja pleše nebom u zavjesama zelene i ljubičaste boje. Ljeti se prizor potpuno mijenja: fenomen ponoćnog sunca znači da se nebo nikada u potpunosti ne zamrači, obasjavajući divljinu zlatnim svjetlom tijekom cijelog dana.
SALAR DE UYUNI, BOLIVIJA. Salar de Uyuni, smješten visoko na bolivijskoj visoravni Altiplano na gotovo 3.700 metara nadmorske visine i prostirući se na više od 10.000 četvornih kilometara, najveća je slana ravnica na svijetu. Nastala je kada je prapovijesno jezero isparilo prije desetaka tisuća godina, ostavljajući iza sebe procijenjenih 10 milijardi tona soli. Tijekom kišne sezone, između prosinca i travnja, tanak sloj vode pretvara cijelu površinu u savršeno mirno ogledalo koje odražava nebo, čineći gotovo nemogućim razlikovati gdje završava zemlja, a gdje počinje nebo.
PAMUKKALE, TURSKA. Sedamnaest prirodnih termalnih izvora u jugozapadnoj turskoj pokrajini Denizli taložilo je kalcijev karbonat niz padinu visoku oko 200 metara tijekom otprilike 400.000 godina, stvarajući blistavo bijele terasaste bazene koji izgledaju poput zaleđenog vodopada. Naziv Pamukkale na turskom znači „pamučni dvorac“, a sličnost je izdaleka neosporna. Neposredno iznad nalaze se ruševine Hierapolisa, grčko-rimskog lječilišnog grada osnovanog oko 190. godine prije Krista. Cijelo područje nalazi se na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine od 1988. godine.
BLUE BASIN, OREGON, SAD. Skriven unutar dijela Sheep Rock u nacionalnom spomeniku John Day Fossil Beds u istočnom Oregonu nalazi se Blue Basin, prekrasan krajolik plavo-zelenih badlandsa oblikovanih iz drevnog vulkanskog pepela taloženog prije otprilike 29 milijuna godina. Neobična, gotovo nestvarna boja potječe od pepela bogatog mineralima koji se stvrdnjavao tijekom tisućljeća. Posjetitelji mogu istražiti dvije staze i naići na replike fosila sabljozubih mačaka, kornjača i oreodontnih sisavaca ugrađenih u stijene.
ĐAVOLJI BAZEN, VIKTORIJINI SLAPOVI, ZAMBIJA. Viktorijini slapovi, koji se protežu na granici između Zambije i Zimbabvea, predstavljaju najveću zavjesu padajuće vode na svijetu. Na njihovom rubu, na zambijskoj strani, nalazi se Đavolji bazen. Ovaj prirodni kameni bazen smješten je tik uz pad od 100 metara, zadržan erodiranim kamenim rubom. Tijekom sušne sezone, otprilike od sredine kolovoza do početka siječnja, kada su razine rijeke dovoljno niske, organizirane ture omogućuju posjetiteljima da plivaju sve do samog ruba slapova i zavire u klanac ispod.
LAS SALINAS DE TORREVIEJA, ŠPANJOLSKA. Ovo slano jezero, smješteno uz španjolsku Costa Blancu blizu Alicantea, poznato je po svojoj ružičastoj boji nalik žvakaćoj gumi. Boju uzrokuju bakterija Halobacterium i mikroalga Dunaliella salina, koje uspijevaju u izuzetno slanoj vodi. Jezero se smatra jednim od najvećih slanih jezera u Europi jer se prostire na više od 1.400 hektara. Tijekom sezone razmnožavanja ondje se okuplja i do 2.000 flaminga, privučenih račićima koji se hrane algama zaslužnima za ružičastu nijansu.
PLAŽA KELINGKING, BALI, INDONEZIJA.
Na otoku Nusa Penida, kratkom vožnjom brodom od Balija, nalazi se dramatična stijenska formacija koja se proteže u tirkizno more u obliku koji neodoljivo podsjeća na Tyrannosaurusa Rexa – upravo zato je i lokalno stanovništvo i turisti zovu litica T-Rex. Riječ „kelingking“ zapravo znači „mali prst“ na indonezijskom jeziku, no nadimak s dinosaurima očito je prevladao. Strma i zahtjevna staza vodi dolje do bijele pješčane plaže, iako je kupanje zabranjeno zbog jakih morskih struja.
DOCKEY WOOD, UK. Svako proljeće, tijekom nekoliko tjedana u travnju i svibnju, ova šuma unutar posjeda Ashridge Estate od oko 5.000 hektara u Hertfordshireu pretvara se u more živopisnih plavo-ljubičastih cvjetova. Zvončić (bluebell) je zaštićeni samonikli cvijet u Ujedinjenom Kraljevstvu, a njegova prisutnost ukazuje na to da šuma postoji već najmanje 400 godina, što Dockey Wood čini uistinu drevnim. Nacionalni trust, koji upravlja imanjem, sada naplaćuje malu ulaznicu tijekom najposjećenijih vikenda kako bi zaštitio osjetljive lukovice od prevelikog gaženja.
VODOPADI IGUAZU, ARGENTINA. Vodopadi Iguazú, koji se protežu na granici između Argentine i Brazila, najširi su sustav vodopada na Zemlji jer se prostiru na gotovo 2,7 kilometara i sastoje se od otprilike 275 pojedinačnih slapova. Najdramatičniji dio, Đavolje grlo (Devil’s Throat), obrušava se 82 metra i stvara stalni oblak magle koji se može vidjeti kilometrima daleko. Okolni nacionalni parkovi s obje strane granice nalaze se na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine te su dom jaguarima, divovskim vidrama i stotinama vrsta ptica u gustoj suptropskoj šumi.
STOLNA PLANINA, JUŽNA AFRIKA. Stolna planina, koja gleda na Cape Town, jedna je od najstarijih planina na svijetu, procijenjena na oko 600 milijuna godina starosti. Njezina poznata ravna vršna ploha, široka oko tri kilometra, često je prekrivena slojem oblaka koji lokalno stanovništvo naziva „stolnjak“, a nastaje kada se topli zrak diže i kondenzira nad hladnijom visoravni. Bez sumnje jedan od najprepoznatljivijih afričkih krajolika, planina je i biološko žarište te dio Cape Floristic Regije, UNESCO-ve svjetske baštine, koja je dom za više od 8.000 biljnih vrsta.
LANDSCAPE ARCH, UTAH, SAD.
Landscape Arch, smješten u području Devils Garden u nacionalnom parku Arches blizu Moaba, proteže se impresivnih 88 metara od jednog do drugog kraja, što ga čini najdužim prirodnim lukom u Sjedinjenim Državama i petim najdužim na svijetu. Luk je napravljen od pješčenjaka Entrada i na najtanjem dijelu debeo je svega oko 1,8 metara, što znači da bi se mogao urušiti bez upozorenja. Od 1991. godine već su otpala tri velika kamena bloka. Staza ispod luka danas je zatvorena za posjetitelje.
ZALJEV HALONG, VIETNAM. Zaljev Halong, smješten u Tonkinškom zaljevu na sjeveroistoku Vijetnama, morski je krajolik od otprilike 1.600 vapnenačkih krških otoka i otočića koji izranjaju iz smaragdno zelene vode. Ove su formacije tijekom milijuna godina oblikovane djelovanjem kiše i mora na vapnenačku podlogu, stvarajući visoke stupove, lukove i sustave špilja. Zaljev Halong od 1994. godine nalazi se na UNESCO-ovu popisu svjetske baštine. Krstarenje njegovim vodama jedno je od najpoznatijih putničkih iskustava u jugoistočnoj Aziji.
CHAPADA DIAMANTINA, BRAZIL. U saveznoj državi Bahia na sjeveroistoku Brazila nalazi se Chapada Diamantina, golema visoravan ispresijecana dramatičnim kanjonima, slapovima i rijekama u špiljama. Ime se može prevesti kao „dijamantna visoravan“, što je referenca na rudarenje dijamanata koje je u 19. stoljeću obilježilo ovo područje. Danas je to nacionalni park površine oko 1.500 četvornih milja i jedno od njegovih najpoznatijih mjesta je Poço Encantado, podzemno jezero u kojem sunčeva svjetlost kroz otvor špilje osvjetljava vodu u intenzivnoj električno plavoj nijansi.
DOLOMITI, ITALIJA. Protežu se preko sjeveroistočnih talijanskih regija Trentino, Južni Tirol i Veneto, a Dolomiti su planinski lanac pod UNESCO-vom zaštitom svjetske baštine, poznat po svojim blijedim, nazubljenim vrhovima koji pri izlasku i zalasku sunca poprimaju vatrene nijanse ružičaste i narančaste boje — fenomen poznat kao enrosadira u lokalnom ladinskom jeziku. Planine su sastavljene od posebne vrste stijene zvane dolomit, magnezijski bogatog vapnenca, a najviši vrh, Marmolada, doseže 3.343 metra. Dolomiti su jednako spektakularni ljeti i zimi te privlače planinare, penjače i skijaše iz cijelog svijeta.
