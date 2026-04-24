FOTO Najljepša prirodna čuda

LANDSCAPE ARCH, UTAH, SAD. Landscape Arch, smješten u području Devils Garden u nacionalnom parku Arches blizu Moaba, proteže se impresivnih 88 metara od jednog do drugog kraja, što ga čini najdužim prirodnim lukom u Sjedinjenim Državama i petim najdužim na svijetu. Luk je napravljen od pješčenjaka Entrada i na najtanjem dijelu debeo je svega oko 1,8 metara, što znači da bi se mogao urušiti bez upozorenja. Od 1991. godine već su otpala tri velika kamena bloka. Staza ispod luka danas je zatvorena za posjetitelje. | Foto: 123RF