FOTO Najljepše djevojke u narodnim nošnjama zablistale na 60. Đakovačkim vezovima

Na jubilarnim, 60. Đakovačkim vezovima, održana je njihova središnja i najsvečanija priredba - svečani mimohod svih sudionika središnjim ulicama grada
U čast 60. izdanju te manifestacije tradicijske kulture, u mimohodu je prodefiliralo 60 folklornih skupina iz Hrvatske i svijeta - iz zemlje partnera 60. Đakovačkih vezova Austrije te Češke, Njemačke, Grčke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kanade i Australije.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
U čast 60. izdanju te manifestacije tradicijske kulture, u mimohodu je prodefiliralo 60 folklornih skupina iz Hrvatske i svijeta - iz zemlje partnera 60. Đakovačkih vezova Austrije te Češke, Njemačke, Grčke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kanade i Australije. |
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
U čast 60. izdanju te manifestacije tradicijske kulture, u mimohodu je prodefiliralo 60 folklornih skupina iz Hrvatske i svijeta - iz zemlje partnera 60. Đakovačkih vezova Austrije te Češke, Njemačke, Grčke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kanade i Australije.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Uz folklorne skupine iz Đakova, cijele Đakovštine, Slavonije i Baranje, u mimohodu su središtem Đakova prošla i društva iz Dalmacije, s Korduna, iz Istre, s otoka, iz Zagorja, bilogorskog, zagrebačkog i drugih krajeva Hrvatske. Tu su bili i folklorne skupine slovačke, mađarske, romske zajednice iz Hrvatske.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Nastupili su i kandžijaši, kuburaši, a gradom je prošlo i oko 50 okićenih svatovskih zaprega, brojni jahači, uzgajivači hrvatskih ovčara sa svojim psima. Bile su tu i đakovačke mažoretkinje, Puhački orkestar DVD-a Đakovo i drugi.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Državna ergela lipicanaca Đakova sudjelovala je sa svojim lipicanskim dvopregom i četveropregom.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Uz brojne Đakovčane i njihove goste, mimohod su ispred katedrale sv. Petra pratili i osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, saborski zastupnik Stipan Šašlin, đakovačko-osječki nadbiskup Đuro Hranić, domaćin Vezova gradonačelnik Đakova Marin Mandarić i drugi.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Vezovi će biti zatvoreni u nedjelju, 5. srpnja, navečer, u Strossmayerovom perivoju, tradicionalnim programom pod nazivom Slavonijo, zemljo plemenita. Tom prilikom birat će se i najljepša narodna ruha.
| Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL
Foto Davor Javorovic/PIXSELL