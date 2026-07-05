Obavijesti

Galerija

Komentari 0
NAJLJEPŠE DJEVOJKE

FOTO Najljepše djevojke u narodnim nošnjama zablistale na 60. Đakovačkim vezovima

Na jubilarnim, 60. Đakovačkim vezovima, održana je njihova središnja i najsvečanija priredba - svečani mimohod svih sudionika središnjim ulicama grada
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Đakovo: Svečana povorka 60 Đakovačkih vezova
U čast 60. izdanju te manifestacije tradicijske kulture, u mimohodu je prodefiliralo 60 folklornih skupina iz Hrvatske i svijeta - iz zemlje partnera 60. Đakovačkih vezova Austrije te Češke, Njemačke, Grčke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kanade i Australije. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
1/58
U čast 60. izdanju te manifestacije tradicijske kulture, u mimohodu je prodefiliralo 60 folklornih skupina iz Hrvatske i svijeta - iz zemlje partnera 60. Đakovačkih vezova Austrije te Češke, Njemačke, Grčke, Slovenije, Bosne i Hercegovine, Srbije, Kanade i Australije. | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026