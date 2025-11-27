FOTO Najljepše ulice na svijetu

Britanska agencija za nekretnine GetAgent nedavno je objavila ljestvicu pod nazivom „The Most Eye-Catching Streets In The World“. Među njima nalaze se doista zadivljujuća mjesta
1. Philosopher’s Path, Kyoto, Japan. Ovo je kamena pješačka staza obrubljena trešnjinim drvećem, smještena između hramova Ginkaku-ji i Nanzen-ji u Kyotu. Ime je dobila po dvojici japanskih filozofa sa Sveučilišta u Kyotu iz 20. stoljeća, Hajimeu Tanabeu i Nishidi Kitaru, koji su navodno svakodnevno koristili ovu rutu za šetnju.
| Foto: AIIB
1. Philosopher’s Path, Kyoto, Japan. Ovo je kamena pješačka staza obrubljena trešnjinim drvećem, smještena između hramova Ginkaku-ji i Nanzen-ji u Kyotu. Ime je dobila po dvojici japanskih filozofa sa Sveučilišta u Kyotu iz 20. stoljeća, Hajimeu Tanabeu i Nishidi Kitaru, koji su navodno svakodnevno koristili ovu rutu za šetnju. |
Foto: AIIB
1. Philosopher’s Path, Kyoto, Japan. Ovo je kamena pješačka staza obrubljena trešnjinim drvećem, smještena između hramova Ginkaku-ji i Nanzen-ji u Kyotu. Ime je dobila po dvojici japanskih filozofa sa Sveučilišta u Kyotu iz 20. stoljeća, Hajimeu Tanabeu i Nishidi Kitaru, koji su navodno svakodnevno koristili ovu rutu za šetnju.
| Foto: AIIB
2. Rue Principale, Rocamadour, Francuska. Ova slikovita ulica nalazi se u francuskoj regiji Dordogne. Zahvaljujući svojem položaju na litici, brojnim spomenicima i svetištima, Rocamadour je grad koji privlači mnoge umjetnike i hodočasnike. Rue Principale svake godine posjeti više od milijun ljudi.
| Foto: David Taljat
3. Via Baldassarre Galuppi, Burano, Italija. Smještena na venecijanskom otoku Buranu, ova šarena ulica prepuna je restorana i trgovina.
| Foto: 123RF
4. Herbert Baker Street, Pretoria, Južna Afrika. Okružena stotinama bijelih i ljubičastih stabala jakarande između rujna i studenoga, ova je ulica prekrasno mjesto za stvaranje savršene fotografije.
| Foto: 123RF
5. Lombard Street, San Francisco, SAD. Smještena između Russian Hilla i Hyde Streeta, Lombard Street ima posebnu dionicu na kojoj cesta pravi osam zavoja, što joj je donijelo titulu najzavojitije ulice u Sjedinjenim Državama. Ideja da se napravi tako zavojita potječe iz 1922. godine, kada je Carl Henry želio smanjiti nagib od 27% i učiniti ulicu prohodnom za automobile iz 1920-ih.
| Foto: 123RF
6. Circus Lane, Edinburgh, Škotska. Ovo je jedno od najljepših i najfotogeničnijih mjesta u Edinburghu. Ulica je prepoznatljiva po kamenim kućama s vratima u boji, ukrašenim desecima cvijeća i biljaka.
| Foto: 123RF
7. The Circus, Bath, Engleska. Ova je ulica prepoznatljiva po kružnom prstenu s trima ulazima jednake duljine i vrtom u središtu. Impresivna je i vrijedna posjeta, idealna za razgledavanje i fotografiranje.
| Foto: 123RF
8. Gold Hill, Shaftesbury, Engleska. Smještena na padini, ova je ulica omiljena među turistima zbog svojih pogleda. Gold Hill nudi jedan od najromantičnijih vidika u Engleskoj te je korišten u nekoliko filmova i televizijskih reklama.
| Foto: 123RF
9. Lijnbaansgracht, Amsterdam, Nizozemska. Ova uska ulica proteže se uz kanal i okružena je karakterističnim amsterdamskim zgradama. Ime duguje užarskim radionicama koje su se nekada nalazile u ovom dijelu starog gradskog središta.
| Foto: 123RF
10. Orchard Road, Singapur. Ova ulica pravi je raj (duga oko 2,2 km) za ljubitelje shoppinga i svjetala. U njoj se nalaze trgovački centri, outlet dućani, ekskluzivni butici i luksuzni hoteli.
| Foto: 123RF
11. Bourbon Street, New Orleans, SAD. Jedna od najstarijih ulica u Americi, Bourbon Street datira iz 1718. kada ju je osnovao Jean-Baptiste Le Moyne de Bienville. Poznata je kao ulica zabave i glazbe.
| Foto: 123RF
12. Cherry Blossom Avenue, Bonn, Njemačka. Definitivno ulica koju treba posjetiti. Obrubljena je velikim brojem stabala trešnje, što je čini svjetski poznatom. Kada trešnje procvatu, zagarantirana je nevjerojatna fotografija.
| Foto: Iurii Buriak
13. Quechua Street, Provincija Cusco, Peru. Mnoge ulice koje su izgradili Inke još uvijek stoje nakon mnogih stoljeća. Jedna od njihovih karakteristika su građevine od precizno uklopljenih kamenih blokova.
| Foto: 123RF
14. Rua do Bom Jesus, Recife, Pernambuco, Brazil. Smatrana najstarijom ulicom u Recifeu, Rua do Bom Jesus dobila je nadimak „Ulica Židova“ nakon židovske imigracije u Brazil tijekom Drugog svjetskog rata. Posebnom je čini i šarena arhitektura s utjecajem Nizozemske.
| Foto: 123RF
15. Vicars' Close, Wells, UK. Prekrasna srednjovjekovna ulica smještena blizu katedrale, Vicars' Close smatra se najstarijom stambenom ulicom u Europi koja ima sačuvane originalne građevine. Duljine je 140 metara i izgrađena je od pravokutnog klesanog kamena.
| Foto: 123RF