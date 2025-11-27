Obavijesti

OD JAPANA DO LONDONA

FOTO Najljepše ulice na svijetu

Britanska agencija za nekretnine GetAgent nedavno je objavila ljestvicu pod nazivom „The Most Eye-Catching Streets In The World“. Među njima nalaze se doista zadivljujuća mjesta
Autumn foliage leaf tunnel at staircase to Ryoanji temple, Kyoto
1. Philosopher’s Path, Kyoto, Japan. Ovo je kamena pješačka staza obrubljena trešnjinim drvećem, smještena između hramova Ginkaku-ji i Nanzen-ji u Kyotu. Ime je dobila po dvojici japanskih filozofa sa Sveučilišta u Kyotu iz 20. stoljeća, Hajimeu Tanabeu i Nishidi Kitaru, koji su navodno svakodnevno koristili ovu rutu za šetnju. | Foto: AIIB
