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NEVJEROJATNO ISKUSTVO

FOTO Najljepše žičare svijeta: Ove prizore vrijedi doživjeti

Vožnja žičarom za mnoge je mnogo više od običnog prijevoza do planinskog vrha. Lebdeći iznad gradova, mora, jezera i strmih planinskih obronaka, putnici dobivaju priliku vidjeti poznate krajolike iz potpuno nove perspektive. Od brazilskih plaža i kanadskih Stjenjaka do vulkanskih predjela Japana, ove žičare vode do nekih od najimpresivnijih pogleda na svijetu
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FOTO Najljepše žičare svijeta: Ove prizore vrijedi doživjeti
U nastavku pogledajte najljepše vožnje žičarom u svijetu. | Foto: 123RF
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U nastavku pogledajte najljepše vožnje žičarom u svijetu. | Foto: 123RF
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