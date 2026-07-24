FOTO Najljepše žičare svijeta: Ove prizore vrijedi doživjeti

Vožnja žičarom za mnoge je mnogo više od običnog prijevoza do planinskog vrha. Lebdeći iznad gradova, mora, jezera i strmih planinskih obronaka, putnici dobivaju priliku vidjeti poznate krajolike iz potpuno nove perspektive. Od brazilskih plaža i kanadskih Stjenjaka do vulkanskih predjela Japana, ove žičare vode do nekih od najimpresivnijih pogleda na svijetu
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U nastavku pogledajte najljepše vožnje žičarom u svijetu.
| Foto: 123RF
U nastavku pogledajte najljepše vožnje žičarom u svijetu. |
Foto: 123RF
U nastavku pogledajte najljepše vožnje žičarom u svijetu.
| Foto: 123RF
ŽIČARA NA GLAVU ŠEĆERA, RIO DE JANEIRO. Jedan od zaštitnih znakova brazilskog grada vodi putnike preko brda Urca do vrha poznate Glave šećera. Tijekom uspona pružaju se pogledi na zaljev Guanabara, gradske plaže, planine i prepoznatljivu panoramu Rio de Janeira.
| Foto: 123RF
Prva verzija ove žičare otvorena je još 1912. godine, zbog čega pripada među pionire takvog prijevoza u svijetu.
| Foto: 123RF
NGONG PING 360, HONG KONG. Ova panoramska žičara povezuje Tung Chung s visoravni Ngong Ping na otoku Lantau. Vožnja traje oko 25 minuta, a iz kabina se vide Južno kinesko more, međunarodna zračna luka, zeleni planinski predjeli i golemi kip Tian Tan Bude.
| Foto: 123RF
Poseban doživljaj nude kabine s prozirnim podom, zbog kojih se krajolik može promatrati i ravno ispod nogu.
| Foto: 123RF
CABRIO STANSERHORN, ŠVICARSKA. Jedinstvena žičara na Stanserhorn ima kabine na dvije razine, a gornja je uređena kao otvorena terasa.
| Foto: 123RF
Putnici tako mogu uživati u svježem planinskom zraku i neometanom pogledu bez stakla između njih i alpskog krajolika. Putovanje počinje povijesnom uspinjačom iz 1893. godine, a nastavlja se modernom žičarom Cabrio.
| Foto: 123RF
TABLE MOUNTAIN AERIAL CABLEWAY, JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA. Kratka, ali upečatljiva vožnja vodi prema vrhu Stolne planine iznad Cape Towna. Pod kabine polako se okreće tijekom uspona, pa putnici bez pomicanja mogu uživati u pogledu od 360 stupnjeva.
| Foto: 123RF
Pred njima se izmjenjuju grad, Atlantski ocean, planinski obronci i zaljev Table Bay.
| Foto: 123RF
HAKONE ROPEWAY, JAPAN. Vožnja ovom žičarom otkriva jedan od najdramatičnijih japanskih krajolika. Kabine prolaze iznad vulkanske doline Owakudani, iz koje se uzdižu sumporni plinovi, a za vedrih dana u daljini se jasno vidi snježni vrh planine Fuji.
| Foto: 123RF
Pogled se pruža i prema mirnom jezeru Ashinoko, okruženom šumovitim planinama.
| Foto: 123RF
MASADA CABLEWAY, IZRAEL. Žičara vodi iz pustinjskog podnožja do drevne utvrde Masada, smještene na visokoj kamenoj zaravni iznad Mrtvog mora. Tijekom uspona otvara se pogled na surove obrise Judejske pustinje i plavetnilo mora u daljini.
| Foto: 123RF
Masada je uvrštena na UNESCO-ov popis svjetske baštine, a žičara je najjednostavniji način dolaska do njezina vrha.
| Foto: 123RF
BANFF GONDOLA, KANADA. Smještena u srcu kanadskih Stjenjaka, ova žičara prevozi posjetitelje do vrha planine Sulphur. Tijekom osam minuta vožnje otvaraju se pogledi na šest planinskih lanaca, dolinu rijeke Bow i gradić Banff.
| Foto: 123RF
Na vrhu se nalaze panoramske platforme i drvena šetnica koja vodi prema još višim vidikovcima.
| Foto: 123RF
SKYLINE GONDOLA, QUEENSTOWN. Najstrmija žičara na južnoj polutki uzdiže se 480 metara iznad novozelandskog Queenstowna do vrha Bob's Peak. Iz kabina i s vidikovca vide se jezero Wakatipu, planinski lanac The Remarkables te vrhovi Walter, Cecil i Coronet Peak.
| Foto: 123RF
Na vrhu posjetitelje čekaju restoran, staze i druge adrenalinske aktivnosti.
| Foto: 123RF
IFS CLOUD CABLE CAR, LONDON. Nekada poznata pod nazivom Emirates Air Line, londonska žičara prelazi preko Temze između poluotoka Greenwich i četvrti Royal Docks. Kabine se na najvišoj točki uzdižu oko 90 metara iznad rijeke, pružajući pogled na O2 Arenu, Canary Wharf, barijeru na Temzi, Olimpijski park i brojne druge gradske znamenitosti.
| Foto: 123RF
Posebno je dojmljiva nakon zalaska sunca, kada se londonska svjetla odražavaju na vodi.
| Foto: 123RF