FOTO Najluksuznije destinacije u 2026.: Nas nema, ali pokušajte pogoditi koji susjed je na listi

JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA. Izvanredna je destinacija za putnike koji žele spojiti avanturu i luksuz. Zemlja nudi raznolike aktivnosti, od profinjene urbane atmosfere u Cape Townu do slikovitih vožnji duž Garden Routea. Safari lodgeovi u privatnim rezervatima pružaju vrhunsku uslugu i priliku za promatranje slavnih životinja „Big Five" iz neposredne blizine. Ljubitelji vina mogu posjetiti vinograde u regiji Winelands i uživati u gurmanskim degustacijama koje konkuriraju najboljima u Europi. UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI. Ujedinjeni Arapski Emirati simbol su modernog luksuza zahvaljujući jedinstvenom spoju pustolovina u pustinji i urbanog glamura. Gradovi poput Dubaija i Abu Dhabija poznati su po hotelima svjetske klase, golemim trgovačkim centrima i futurističkim panoramama. Posjetitelji mogu uživati ​​u iznimnoj usluzi i gostoprimstvu koji se dosljedno rangiraju među najboljima u svijetu. Izvan grada, luksuzni pustinjski kampovi nude priliku da doživite mirnu ljepotu pješčanih dina.