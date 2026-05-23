FOTO Najluksuznije destinacije u 2026.: Nas nema, ali pokušajte pogoditi koji susjed je na listi

U 2026. godini definicija luksuznog putovanja mijenja se. Luksuz danas više ne određuje samo prekrasan krajolik. Putnici traže autentična iskustva u destinacijama gdje se kultura, gastronomija i priroda spajaju na jedinstven način. To može značiti povratak klasičnim europskim favoritima ili istraživanje udaljenih dijelova svijeta koji tek sada dolaze u fokus
Stars Insider je prema glasanju čitatelja napravio popis nekih od najluksuznijih destinacija u 2026. godine i svega što ondje možete pronaći. Zaintrigirani? Kliknite i saznajte više.
MEKSIKO.
Nudi spoj toplog vremena i vrhunske usluge koji privlači luksuzne putnike iz cijelog svijeta. Riviera Maya poznata je po svojim resortima uz plažu i ekološki osviještenim luksuznim opcijama koje poštuju lokalni okoliš.Na pacifičkoj obali, Punta Mita i Los Cabos odlikuju se slikovitim obalnim krajolicima gdje se ocean susreće sa svjetski poznatim golf terenima. Zemlja je poznata po svojim vrhunskim all-inclusive odmaralištima koja su prilagođena i parovima i obiteljima.
NOVI ZELAND. Za putnike spremne na duže putovanje, Novi Zeland nudi neke od najljepših krajolika na svijetu. Zemlja je dom privatnim luksuznim lodgeovima koji su često smješteni na udaljenim i spektakularnim lokacijama poput fjordova ili planina. Ljetna sezona tamo traje od prosinca do ožujka, što ga čini odličnim zimskim bijegom za one na sjevernoj hemisferi. Posjetitelji mogu uživati u itinerarima usmjerenim na prirodu koji uključuju aktivnosti poput planinarenja i obilaska vrhunskih vinskih regija.
JAPAN.
Postaje sve popularnija destinacija za luksuzna putovanja zahvaljujući spoju drevne tradicije i moderne elegancije. Proljeće je posebno idealno vrijeme za posjet jer tada diljem zemlje cvjetaju poznate trešnje. Nacija je također raj za ljubitelje hrane, s mnogim restoranima s Michelinovim zvjezdicama dostupnim u gradovima poput Tokija i Osake. Posjetitelji mogu odsjesti u tradicionalnim gostionicama zvanim ryokani kako bi doživjeli autentičnu japansku kulturu i gostoprimstvo.
TAJLAND.
Poznat je po gostoljubivosti, bogatoj kulturi i dugoj obali prepunoj netaknutih plaža. Zemlja nudi prekrasnu tropsku klimu i visoke standarde usluge koji pružaju odličnu vrijednost za luksuzne putnike. Phuket je popularna regija poznata po svojim luksuznim odmaralištima na plaži i živahnoj gastronomskoj sceni. Za mirnije iskustvo, otok Koh Samui nudi miran bijeg okružen prirodom.
JUŽNOAFRIČKA REPUBLIKA.
Izvanredna je destinacija za putnike koji žele spojiti avanturu i luksuz. Zemlja nudi raznolike aktivnosti, od profinjene urbane atmosfere u Cape Townu do slikovitih vožnji duž Garden Routea. Safari lodgeovi u privatnim rezervatima pružaju vrhunsku uslugu i priliku za promatranje slavnih životinja „Big Five” iz neposredne blizine. Ljubitelji vina mogu posjetiti vinograde u regiji Winelands i uživati u gurmanskim degustacijama koje konkuriraju najboljima u Europi. UJEDINJENI ARAPSKI EMIRATI.
Ujedinjeni Arapski Emirati simbol su modernog luksuza zahvaljujući jedinstvenom spoju pustolovina u pustinji i urbanog glamura. Gradovi poput Dubaija i Abu Dhabija poznati su po hotelima svjetske klase, golemim trgovačkim centrima i futurističkim panoramama. Posjetitelji mogu uživati u iznimnoj usluzi i gostoprimstvu koji se dosljedno rangiraju među najboljima u svijetu. Izvan grada, luksuzni pustinjski kampovi nude priliku da doživite mirnu ljepotu pješčanih dina.
GRČKA.
Grčka je jedan od najboljih izbora za ljetni odmor jer nudi otočna utočišta bogate povijesti i posebnog šarma. Zemlja je dom vrhunskim resortima koji su idealni i za obitelji i za parove u potrazi za elegantnim bijegom uz more. Santorini je poznat po spektakularnom pogledu na kalderu i luksuznim hotelima smještenima na bijelim liticama. Za življu atmosferu, Mykonos nudi ekskluzivne beach clubove i boutique luksuz koji privlači posjetitelje iz cijelog svijeta.
ITALIJA. I dalje ostaje omiljena destinacija za ljubitelje kulture, povijesti i vrhunske gastronomije. Zemlja nudi širok raspon iskustava, od romantičnih vila uz jezero Como do brežuljkastih vinograda Toskane. U 2026. godini sve je popularniji trend „sporog luksuza”, koji potiče putnike da dulje uživaju u destinacijama poput Amalfijske obale ili Sicilije. Gradovi poput Rima, Firence i Venecije omogućuju posjetiteljima istraživanje bogate umjetnosti i povijesti uz boravak u elegantnim boutique hotelima.
KARIBI.
Tijekom 2026. godine Bahami bilježe veliki porast interesa zahvaljujući netaknutim pješčanim plažama i luksuznim resortima. Antigua privlači putnike koji traže mirno more i opuštajuću atmosferu, dok Jamajka, uz luksuzne all-inclusive opcije, nudi i živahnu kulturnu energiju.
MALDIVI. I dalje ostaju jedna od najpoželjnijih destinacija za putnike koji traže potpunu privatnost i mir u tropskom raju. Ova otočna država poznata je po ekskluzivnim resortima u kojima gosti mogu boraviti u vilama smještenima izravno iznad tirkiznog oceana. Kristalno čisto more pruža nevjerojatne mogućnosti za ronjenje i istraživanje bogatog podvodnog svijeta odmah ispred vašeg smještaja. Ovo je idealna destinacija za mladence ili obitelji koje žele miran i luksuzan bijeg na plažu.
SLOVENIJA.
Slovenija se sve više ističe kao savršena alternativa prenapučenim europskim turističkim destinacijama. Ova mala zemlja nudi iznimnu raznolikost na relativno malom prostoru, od mirnih voda Bledskog jezera do vinograda Vipavske doline. Postaje poznato po sporom luksuzu, gdje je fokus na opuštanju i povezivanju s lokalnom kulturom. Novi val butik hotela podiže standard smještaja, nudeći elegantan i udoban boravak.
KOSTARIKA.
Poluotok Osa u Kostariki često se naziva jednom od posljednjih pravih granica luksuzne avanture. Ovo udaljeno područje dom je Nacionalnog parka Corcovado, koji znanstvenici smatraju jednim od biološki najbogatijih mjesta na svijetu. To je idealna destinacija za ljubitelje divljih životinja koji žele doživjeti sirovu prirodu bez odricanja od udobnosti. Regija izbjegava velike gužve koje se nalaze drugdje jer je dostupna samo brodom ili malim avionom.
BOCVANA. Idealna je destinacija za putnike koji traže privatnost i netaknutu divljinu. Delta Okavanga poznata je po svojim očuvanim močvarama i udaljenim safari kampovima do kojih se može doći jedino vodom ili zrakom. Savršena je za turiste koji sve više traže destinacije potpuno izolirane od užurbanog svijeta. Upravo to nudi Delta Okavanga, s ekskluzivnim lodgeovima koji spajaju luksuz i potpunu osamu.
NORVEŠKA.
Putnici koji traže wellness iskustva i boravak u prirodi sve više okreću pažnju Norveškoj. Zemlja postaje popularna kao vodeća „coolcation” destinacija, idealna za bijeg od sve viših globalnih temperatura. Luksuzne turističke agencije organiziraju posebna putovanja usmjerena na lokalne običaje i dublje povezivanje s prirodom. Norveška će također biti jedno od najboljih mjesta za promatranje intenzivne polarne svjetlosti uzrokovane solarnim maksimumom.
UZBEKISTAN.
Za one koji traže jedinstveno povijesno putovanje, Uzbekistan se ističe kao jedna od najzanimljivijih destinacija u središnjoj Aziji. Lonely Planet ovu je zemlju izdvojio kao jednu od najboljih destinacija za 2026. godinu zahvaljujući impresivnoj arhitekturi i gostoljubivim stanovnicima. Uzbekistan je nekada bio važna postaja na drevnom Putu svile, a gradovi poput Samarkanda i Buhare prepuni su povijesnih znamenitosti. Posjetitelji mogu uživati u spektakularnim džamijama prekrivenima plavim pločicama i istraživati živopisne tradicionalne tržnice.
