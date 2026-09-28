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FOTO Najmodernije toplice u Hrvatskoj sutra otvaraju vrata: Zavirite u Wellovar u Bjelovaru

Geotermalne toplice Wellovar u Bjelovaru službeno će se otvoriti u utorak svečanom sjednicom Gradskog vijeća u povodu Dana grada, a građanima će biti dostupne za desetak dana, najavio je u ponedjeljak gradonačelnik Dario Hrebak
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Bjelovarske Terme budućnosti, Wellovar spremne za sutrašnje otvorenje
Sutra možemo očekivati veliku svečanost, 270 godina grada Bjelovara i najveći projekt u njegovoj povijesti, rekao je Hrebak dodavši kako je za toplice ishođena uporabna dozvola. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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Sutra možemo očekivati veliku svečanost, 270 godina grada Bjelovara i najveći projekt u njegovoj povijesti, rekao je Hrebak dodavši kako je za toplice ishođena uporabna dozvola. | Foto: Damir Spehar/PIXSELL
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