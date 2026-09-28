FOTO Najmodernije toplice u Hrvatskoj sutra otvaraju vrata: Zavirite u Wellovar u Bjelovaru

Geotermalne toplice Wellovar u Bjelovaru službeno će se otvoriti u utorak svečanom sjednicom Gradskog vijeća u povodu Dana grada, a građanima će biti dostupne za desetak dana, najavio je u ponedjeljak gradonačelnik Dario Hrebak
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Sutra možemo očekivati veliku svečanost, 270 godina grada Bjelovara i najveći projekt u njegovoj povijesti, rekao je Hrebak dodavši kako je za toplice ishođena uporabna dozvola.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Sutra možemo očekivati veliku svečanost, 270 godina grada Bjelovara i najveći projekt u njegovoj povijesti, rekao je Hrebak dodavši kako je za toplice ishođena uporabna dozvola. |
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Sutra možemo očekivati veliku svečanost, 270 godina grada Bjelovara i najveći projekt u njegovoj povijesti, rekao je Hrebak dodavši kako je za toplice ishođena uporabna dozvola.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
U kompleksu je pet unutarnjih i pet vanjskih bazena, među kojima i olimpijski, četiri saune, teretana, sportski i rekreacijski sadržaji te restoran. Vanjski bazeni otvorit će se tek iduće godine u svibnju jer je sada prehladno.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Po riječima direktora Termi Bjelovar Zvonimira Žareca, gradnja je trajala 23 mjeseca, a riječ je o najsloženijom bazenskom kompleksu u Hrvatskoj zbog sustava energije, grijanja, klimatizacije i hlađenja.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
U toplicama je trenutno 47 zaposlenih, a uz njih će biti zaposleni i spasioci. Žarec je rekao da je u posljednjih sedam - osam mjeseci razgovarao s više od tisuću kandidata, a veliki dio zaposlenih vratio se u Bjelovar iz drugih sredina.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Tri sata kupanja radnim danom stajat će sedam eura, a cjelodnevna ulaznica 16 eura radnim danom, odnosno 21 euro vikendom i blagdanom.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Umirovljenici, osobe s invaliditetom, branitelji, studenti i srednjoškolci za tri sata kupanja u prijepodnevnim satima platit će pet eura. Cjelodnevna obiteljska ulaznica za dvoje odraslih i dvoje djece stajat će 44 eura radnim danom, odnosno 56 eura vikendom i blagdanom.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Na svečanom otvorenju i sjednici očekuje se oko 600 uzvanika, a najavljen je i dolazak premijera Andreja Plenkovića i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića.
| Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL
Foto Damir Spehar/PIXSELL