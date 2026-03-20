FOTO Najneobičnije kuće na svijetu: Biste li živjeli u njima?

Kažu da je dom tamo gdje je srce, ali možda je i tamo gdje je umjetnost. Diljem svijeta arhitekti pomiču granice stambenog dizajna, stvarajući neobične i ponekad potpuno bizarne kuće. Od oblika puževa i zmija do NLO-a i Rubikove kocke
EUPHORIA ART LAND, LIMASSOL, CIPAR Smješteno u blizini Limassol, ovo neobično umjetničko naselje predstavlja savršenu kombinaciju arhitekture i prirode. Kuće inspirirane mjehurićima izgrađene su od recikliranih materijala, slijedeći principe organske i bioklimatske arhitekture. Svaka kuća nadahnuta je drugom zemljom, poput Indije, Etiopije ili Meksika, što se vidi u njihovom dizajnu i dekoracijama. Unutrašnjost je iznenađujuće elegantna, s ručno izrađenim detaljima i živopisnim namještajem. Ove jedinstvene kuće nude potpuno drugačije iskustvo boravka.
| Foto: AirBnB
RUBIKOVA KOCKA KUĆA, CAAGUAZÚ, PARAGVAJ Na jezeru Lago Acaray nalazi se ova neobična kuća koja podsjeća na rubikovu kocku. Iako izgleda kao golema igračka, riječ je o funkcionalnom domu koji pluta na vodi. Do kuće se dolazi uskim plutajućim mostom, što dodatno naglašava njezinu posebnost. Unutrašnjost je stabilna i pruža prekrasan pogled na jezero. Kuća je pogodna za manju grupu i nudi osnovne sadržaje za ugodan boravak.
| Foto: AirBnB
BONITA DOMES, KALIFORNIJA, SAD Smještena u Joshua Tree National Park, ova kuća izgleda kao spoj hobitskog doma i svijeta The Flintstones. Građena je od adobe materijala i sastoji se od više kupolastih prostora. Glavna kupola uključuje dnevni boravak, kuhinju i spavaće sobe s neobičnim zakrivljenim linijama. Manje kupole služe kao spavaonice i imaju vrlo male ulaze. Posebnost imanja su meditacijski prostor, bazen i prostor za opuštanje.
| Foto: AirBnB
KUĆA ZMIJA, NAUCALPAN DE JUÁREZ, MEKSIKO Ova neobična kuća sjeverno od Mexico City oblikovana je poput ogromne zmije. Inspiraciju je arhitekt pronašao u prirodnoj špilji koja podsjeća na zmijska usta. Unutar strukture nalazi se više stanova raspoređenih duž vijugavog oblika. Poseban dojam ostavlja staklena kupola koja osvjetljava unutarnji vrt. Kuća predstavlja spoj umjetnosti, prirode i inovativne arhitekture.
| Foto: AirBnB
MODERNI ZRAČNI BROD, OBAN, UJEDINJENO KRALJEVSTVO Ova futuristička kuća nalazi se na zapadnoj obali Škotske i podsjeća na svemirski brod. Okružena je prirodom i pruža spektakularne poglede kroz okrugle prozore. Izrađena je od aluminija, što osigurava toplinu i udobnost tijekom cijele godine. Unutrašnjost kombinira drvo, čelik i moderan dizajn. Unatoč veličini, nudi sve potrebno za ugodan boravak.
| Foto: AirBnB
A HOUSE TO DIE IN, OSLO, NORVEŠKA Projekt umjetnika Bjarne Melgaard zamišljen je kao spoj umjetnosti i stanovanja. Kuća će se nalaziti u Oslo i biti podignuta na skulpturama u obliku životinja. Dizajn uključuje vodenu površinu koja stvara efekt lebdenja. Vanjski sloj od spaljenog drva mijenjat će izgled kroz vrijeme. Unutrašnjost će imati višenamjenske i neobične prostore.
| Foto: Snøhetta
GEODETSKA KUPOLA, VICTORIA, AUSTRALIJA Smještena u Apollo Bay, ova kuća izgleda poput lebdeće kugle. Nalazi se na padini i povezana je mostom s pristupom. Unatoč maloj veličini, vrlo je funkcionalna i bogata detaljima. Unutrašnjost je svijetla zahvaljujući velikim prozorima i galerijskom prostoru. Dizajn maksimalno iskorištava prirodno okruženje.
| Foto: Geodesic Domes Australia
REVERSIBLE DESTINY LOFTS, TOKIO, JAPAN Ovi stanovi u Tokiju poznati su po svom neobičnom i šarenom dizajnu. Inspirirani su geometrijskim oblicima i osmišljeni da potiču osjetila. Prostorije su povezane neobičnim otvorima i ljestvama. Korištenje jarkih boja stvara dinamičan prostor za život. Cilj je promijeniti način na koji ljudi doživljavaju prostor.
| Foto: Reversible Destiny Foundation
HILL HOUSE, MELBOURNE, AUSTRALIJA Ovu inovativnu kuću dizajnirao je studio Austin Maynard Architects. Dio kuće ukopan je u teren, dok ostatak izgleda kao moderna struktura koja izlazi iz brda. Zeleni prostori integrirani su u samu arhitekturu. Veliki prozori omogućuju obilje prirodnog svjetla. Kuća je funkcionalna i prilagođena suvremenom načinu života.
| Foto: Maynard Architects
WALDSPIRALE, DARMSTADT, NJEMAČKA Ovu neobičnu zgradu u Darmstadt dizajnirao je Friedensreich Hundertwasser. Zgrada ima spiralni oblik, šarenu fasadu i krov prekriven vegetacijom. Nijedan prozor nije isti, što odražava arhitektovu ideju protiv uniformnosti. Unutrašnjost uključuje stanove s jedinstvenim detaljima i zaobljenim linijama. Dvorište dodatno naglašava razigrani karakter ovog prostora.
| Foto: 123RF