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ŠATORI U DŽUNGLI

FOTO Najneobičniji hotel na svijetu: Do ovog resorta u Kambodži stiže se zip-lineom!

Po mnogočemu ovaj jedinstveni hotel spaja glamur, avanturu i održivi turizam, pružajući gostima priliku za boravak u raskošno opremljenim šatorima iznad riječnih slapova te istovremeno pomaganje prirodi
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FOTO Najneobičniji hotel na svijetu: Do ovog resorta u Kambodži stiže se zip-lineom!
Luksuzni šatorski all-inclusive resort Shinta Mani Wild smješten je duboko u džungli Kambodže unutar privatnog prirodnog rezervata koji spaja nacionalne parkove Cardamom, Bokor i Kirirom | Foto: Booking
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Luksuzni šatorski all-inclusive resort Shinta Mani Wild smješten je duboko u džungli Kambodže unutar privatnog prirodnog rezervata koji spaja nacionalne parkove Cardamom, Bokor i Kirirom | Foto: Booking
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