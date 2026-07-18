FOTO Najneobičniji hotel na svijetu: Do ovog resorta u Kambodži stiže se zip-lineom!

Po mnogočemu ovaj jedinstveni hotel spaja glamur, avanturu i održivi turizam, pružajući gostima priliku za boravak u raskošno opremljenim šatorima iznad riječnih slapova te istovremeno pomaganje prirodi
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Luksuzni šatorski all-inclusive resort Shinta Mani Wild smješten je duboko u džungli Kambodže unutar privatnog prirodnog rezervata koji spaja nacionalne parkove Cardamom, Bokor i Kirirom
| Foto: Booking
Luksuzni šatorski all-inclusive resort Shinta Mani Wild smješten je duboko u džungli Kambodže unutar privatnog prirodnog rezervata koji spaja nacionalne parkove Cardamom, Bokor i Kirirom
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Foto: Booking
Luksuzni šatorski all-inclusive resort Shinta Mani Wild smješten je duboko u džungli Kambodže unutar privatnog prirodnog rezervata koji spaja nacionalne parkove Cardamom, Bokor i Kirirom
| Foto: Booking
Prije check-ina u ovaj hotel čeka vas uzbudljiv let ziplineom dug 400 metara iznad krošnji drveća. Gosti se najprije penju uz 100 stepenica na čelični toranj, a slijeću izravno u bar gdje ih čeka piće dobrodošlice.
| Foto: Booking
Foto Booking
Kišne šume gorja Cardamom nalaze se u jugozapadnom Kambodži i dijelom u istočnom Tajlandu. To je jedan od najvećih i najnetaknutijih preostalih komada tropske kišne šume u kontinentalnoj Jugoistočnoj Aziji.
| Foto: Booking
Uz rijeku je razasuto 15 šatora, koje je dizajnirao priznati arhitekt Bill Bensley kako bi bili potpuno privatni i luksuzni - klimatizirane spavaće sobe, meki madraci, ručno odabrani antikviteti te terasa s kadom uz rijeku.
| Foto: Booking
Svaka lokacija pomno je planirana tijekom sedam godina, vođena osobitostima riječne doline i načelima minimalne intervencije.
| Foto: Booking
Foto Booking
Najekskluzivniji je Cambodian Royalty Tent, koji je i prvi izrađen. Interijer odaje počast kambodžanskom kraljevskom nasljeđu. Unutrašnjost krase ručno rezbareno palisandrovo drvo, zlatna kmerska svila i antikni detalji od mjedi.
| Foto: Booking
Foto Booking
Najtraženiji je ipak First Lady Jackie Kennedy's Tent. Posvećen je kultnoj prvoj dami SAD-a i njezinoj povijesnoj ekspediciji u Kambodžu. Naime, 1967. posjetila je kraljevstvo na poziv kralja Norodoma Sihanouka, što je arhitektu poslužilo kao glavna inspiracija za osnivanje cijelog kampa.
| Foto: Booking
Unutrašnjost šatora funkcionira gotovo kao privatni muzej prepun originalnih memorabilija, antiknih zapisa, fotografija i dokumenata.
| Foto: Booking
Foto Booking
Njeguju koncept održivog turizma. Gosti imaju priliku iz prve ruke iskusiti rad na zaštiti prašume u suradnji s nevladinom organizacijom Wildlife Alliance. S čuvarima patroliraju terenom u potrazi za ilegalnom sječom i krivolovom, a sve je all-inclusive cijeni.
| Foto: Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking
Foto Booking