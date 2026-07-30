FOTO Najpoželjnije frizure ljeta 2026. - za sve dužine i stilove

Ljeto 2026. u znaku je jednostavnosti i prirodnog izgleda, frizure su prozračne, ležerne i lako se održavaju. Bob, shag i pixie ističu se kao favoriti sezone jer laskaju različitim tipovima kose i ne zahtijevaju puno stiliziranja
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U nastavku pogledajte frizure koje su idealne za visoke temperature jer dopuštaju prirodno sušenje i minimalnu rutinu njege
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte frizure koje su idealne za visoke temperature jer dopuštaju prirodno sušenje i minimalnu rutinu njege |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
U nastavku pogledajte frizure koje su idealne za visoke temperature jer dopuštaju prirodno sušenje i minimalnu rutinu njege
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
1. TRIXIE - Trixie je nova, ležernija verzija klasične pixie frizure, savršena za ljeto 2026. Umjesto stroge forme, odlikuju je mekši slojevi i razigrani vrhovi koji frizuri daju prirodan i prozračan izgled. Može se lako prilagoditi, nositi zaglađeno za elegantan dojam ili razbarušeno za opušteni, svakodnevni stil.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA
2. PRIRODNA TEKSTURA KOSE - Frizura inspirirana stilom ranih 2000-ih ponovno je u modi, a naglasak je na prirodnoj teksturi kose. Slojevi srednje do duže duljine i pramenovi koji uokviruju lice daju kosi volumen i slobodan pokret, dok teksturirani vrhovi stvaraju efekt nenapadne, ali sofisticirane neurednosti. Ovaj stil idealan je za one s prirodno valovitom ili kovrčavom kosom koji žele istaknuti prirodnu ljepotu svoje kose.
| Foto: Alex Presa/Unsplash
3. AERO BOB - Aero bob donosi osvježenje među kratkim frizurama ovog ljeta, umjesto oštrih linija, naglasak je na mekoći i lakoći. Riječ je o modernoj varijanti klasičnog boba s laganim slojevima koji kosi daju volumen i prirodan pokret, čak i ako je tanka.
| Foto: Pinterest/Canva
4. FRANCUSKI BOB - Ovaj bob je kraći na potiljku, s nježnim zaobljenjima i mekanim teksturama koje spajaju ležernost i eleganciju te odišu laganom ljetnom energijom. Njegova svestranost čini ga idealnim za nošenje ravno ili s prirodnim valovima.
| Foto: Pinterest/Canva
5. MODEL FRIZURA - Supermodel frizure vraćaju duh glamura devedesetih uz dugu, sjajnu i lepršavu kosu. Iako odišu luksuzom, lako se održavaju zahvaljujući mekanim slojevima i valovima u obliku slova S koji licu daju romantičan izgled. Idealne su za tanju kosu jer stvaraju osjećaj gustoće i volumena, a mogu se nositi i razbarušeno za opušteni ljetni stil.
| Foto: Pinterest/Canva
6. OPUŠTENI VALOVI - Ako vam savršeno stilizirane kovrče ili klasični beach waves djeluju previše dotjerano, opušteni valovi ili tzv. ghost waves donose osvježavajuću i prirodniju alternativu. Ovaj ležerni stil karakteriziraju lagano razbarušeni valovi i suptilni slojevi koji kosi daju teksturu i prirodan pokret. Najbolje pristaju valovitoj i kovrčavoj kosi, no uz pravilnu tehniku uvijanja pramenova u različitim smjerovima, lako se prilagođavaju i ravnijim tipovima kose.
7. BUTTERFLY CUT - Butterfly cut i ovog ljeta ostaje u fokusu kao romantična i lagana frizura koja donosi svježinu bez radikalnih promjena. Karakteriziraju je kraći pramenovi koji nježno uokviruju lice i duži slojevi koji se lepršavo spuštaju niz leđa, stvarajući efekt volumena i pokreta.
| Foto: Pinterest/Canva
8. TALIJANSKI BOB - Talijanski bob i ovog ljeta ostaje među najpoželjnijim frizurama zahvaljujući spoju retro glamura i bezvremenske elegancije. Duljina mu se kreće između brade i ramena, a odlikuju ga ravni rez, blago zaobljeni vrhovi i minimalna slojevitost, što omogućuje zadržavanje volumena.
| Foto: Pinterest/Canva
9. SHAG FRIZURA - Shag frizura ovog se ljeta vraća u osvježenom, modernijem izdanju. Umjesto naglašenog volumena na tjemenu, nova verzija naglasak stavlja na mekano uokvirivanje lica i slojevite teksture koje kosi daju prirodan pokret.
| Foto: Pinterest/Canva
10. COWGIRL CUT - Cowgirl cut je odvažna, razigrana frizura koja spaja najbolje od butterfly i mullet stilova u modernu, slojevitu kombinaciju punu karaktera. Krasi je naglašeni volumen na gornjem dijelu glave, dok se pramenovi prema dolje postupno izdužuju, stvarajući dinamičan oblik i pokret. Cowgirl cut stvoren je za one koji žele nesputan, pomalo buntovan izgled s boho prizvukom, savršen za festivalske dane
| Foto: Pinterest/Canva
11. RIVIERA BOB - Ova elegantna i ležerna frizura inspirirana je stilom francuske rivijere i nosi u sebi dozu retro glamura s daškom mediteranskog šarma. Riviera bob karakteriziraju meki, prirodni valovi i lagani slojevi koji kosi daju volumen i pokret, bez potrebe za kompliciranim stiliziranjem. Duljina se najčešće kreće oko brade ili tik ispod nje, a najbolje pristaje prirodno valovitoj i srednje gustoj kosi.
| Foto: Pinterest/Canva
12. CURTAIN BANGS - Curtain bangs ili tzv. zavjesa-šiške i ovog ljeta ostaju među najtraženijim detaljima frizura, s razlogom. Ove šiške blago uokviruju lice s obje strane, otvarajući pogled i stvarajući dojam lakoće i pokreta. Najčešće započinju oko razine jagodičnih kostiju i stapaju se s ostatkom kose, bilo da je nosite ravnu, valovitu ili kovrčavu.
| Foto: Pinterest/Canva
13. MIKRO BOB - Ultra-kratki bob koji doseže tek do linije čeljusti, savršen za minimalistički chic ljetni stil. Ova frizura daje naglasak na jagodice i linije lica.
| Foto: Pinterest/Canva
14. SHAGGY MULLET - Povratak kultnog mulleta, ali u ženstvenijem, shaggy izdanju s razigranim slojevima i teksturom. Kraći slojevi na vrhu glave pružaju volumen, dok duži pramenovi straga stvaraju dinamičnu siluetu. Savršen je za trendseterice kojima ne smeta retro štih, mullet s modernom notom koji se nosi na lagane valove ili razbarušenu kosu.
| Foto: Pinterest/Canva
15. JELLYFISH CUT - Jellyfish cut je odvažna, futuristička frizura koja igra na kontraste, gornji slojevi kose su kraći i oblikovani poput klasičnog boba, dok donji pramenovi ostaju dugi i ravni, stvarajući dvostruki efekt poput meduze.
| Foto: Pinterest/Canva