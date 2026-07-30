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FOTO Najpoželjnije frizure ljeta 2026. - za sve dužine i stilove

Ljeto 2026. u znaku je jednostavnosti i prirodnog izgleda, frizure su prozračne, ležerne i lako se održavaju. Bob, shag i pixie ističu se kao favoriti sezone jer laskaju različitim tipovima kose i ne zahtijevaju puno stiliziranja
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Blond beauty with healthy hair.
U nastavku pogledajte frizure koje su idealne za visoke temperature jer dopuštaju prirodno sušenje i minimalnu rutinu njege | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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U nastavku pogledajte frizure koje su idealne za visoke temperature jer dopuštaju prirodno sušenje i minimalnu rutinu njege | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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