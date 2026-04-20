FOTO Najslikovitije države na svijetu: Čudesno su raznolike i diče se bogatom kulturom

GRUZIJA Smještena između Europe i Azije, Gruzija je mjesto gdje se snježni planinski vrhovi i valoviti vinogradi susreću s srednjovjekovnim kulama i drevnim kulturama. To je jedna od najneočekivanije šarmantnih destinacija na svijetu. Veliki Kavkaz prizor je koji oduzima dah. Ovaj planinski lanac dominira sjevernim dijelom Gruzije i nudi spektakularne alpske krajolike. U samo nekoliko sati možete putovati od snježnih vrhova do suhih dolina, od šuma do jezera i plaža. Nevjerojatno je kako tako mala regija može imati tako raznolik krajolik. | Foto: Canva