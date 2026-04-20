FOTO Najslikovitije države na svijetu: Čudesno su raznolike i diče se bogatom kulturom

Svaka zemlja na svijetu jedinstvena je po svojoj povijesti i kulturi. Raznolik krajolik poput planina, obala, jezera i pustinja dodatno oblikuje njezinu posebnost. Bogate kulture samo upotpunjavaju njihov doživljaj
U nastavku pogledajte najslikovitije države na svijetu.
GRUZIJA Smještena između Europe i Azije, Gruzija je mjesto gdje se snježni planinski vrhovi i valoviti vinogradi susreću s srednjovjekovnim kulama i drevnim kulturama. To je jedna od najneočekivanije šarmantnih destinacija na svijetu. Veliki Kavkaz prizor je koji oduzima dah. Ovaj planinski lanac dominira sjevernim dijelom Gruzije i nudi spektakularne alpske krajolike. U samo nekoliko sati možete putovati od snježnih vrhova do suhih dolina, od šuma do jezera i plaža. Nevjerojatno je kako tako mala regija može imati tako raznolik krajolik.
NOVI ZELAND Novi Zeland se široko smatra iznimno slikovitom zemljom. Ogromne planine, vulkanske visoravni, valoviti zeleni pašnjaci, kristalno čista jezera i netaknute plaže svjedoče o njegovoj prirodnoj ljepoti. To je savršena destinacija za ljubitelje adrenalina. Bilo da je riječ o kajaku u mirnoj uvali, skakanju s užetom iznad kanjona ili paraglidingu iznad prostranih dolina, ovdje svatko može pronaći nešto za sebe.
JUŽNA KOREJA Južna Koreja prkosi svim očekivanjima, spajajući drevne tradicije s vrhunskom modernom tehnologijom. Sve to okruženo šumama, planinama, tropskim plažama i obalnim liticama. Oko 70% zemlje je planinsko, s dramatičnim grebenima, maglovitim dolinama i zadivljujućim planinarskim stazama. Ruralna područja s rižinim poljima, plantažama čaja i tradicionalnim hanok kućama prikazuju idilične i mirne krajolike regije.
NEPAL Nepal se često smatra jednom od najspektakularnijih i najljepših zemalja. To je zemlja drevnih kultura, golemih himalajskih vrhova, zadivljujućih dolina i netaknute divljine. Dom je osam od 14 najviših planina svijeta, uključujući Everest, Annapurnu i Lhotse. Brojni mali gradovi s veličanstvenim hramovima, samostanima i tržnicama smješteni su na strmim grebenima i u uskim dolinama, nudeći panoramske poglede na Himalaju.
FILIPINI Filipini su jedinstvena kombinacija prirodne ljepote, kulturne dubine i tropske privlačnosti. Ima više od 7000 otoka, a svaki je pravo blago netaknute prirode i geografske raznolikosti. Ono što ovu regiju čini posebno ikoničnom jest njezin položaj u srcu Koraljnog trokuta, doma 76% svjetskih vrsta koralja i 36% ribljih vrsta u koraljnim grebenima. To je jedno od najbioraznolikijih i najživopisnijih morskih ekosustava na Zemlji.
DOMINIKANSKA REPUBLIKA Dominikanska Republika poznata je po beskrajnim prostranstvima bistro tirkiznog mora, bijelim pješčanim plažama, bujnim riječnim dolinama i skrivenim slapovima. Njezina prirodna raznolikost, zajedno s živopisnim afro-karipskim i španjolskim kulturnim utjecajima, čini je iznimno slikovitom. Zemlja je također dom jednog od najviših vrhova Kariba, Pico Duarte. Okolna područja nude svježiju klimu, plantaže kave, borove šume i slikovite planinarske staze, što je potpuna suprotnost tropskoj obali.
SAMOA Samoa je jedna od najnetaknutijih i najneistraženijih otočnih država Južnog Pacifika. Dom je dramatičnih vulkanskih krajolika, bujnih prašuma, tirkiznih laguna i duboko ukorijenjene polinezijske kulture. Zbog svog zapadnog položaja u Tihom oceanu, Samoa uživa u spektakularnim zalascima sunca. Nebo se često oboji ružičastim, narančastim i ljubičastim tonovima nad oceanom, stvarajući prizore koji djeluju gotovo nadrealno.
TAJVAN Tajvan je jedan od vizualno najraznolikijih i podcijenjenih dragulja Azije. Njegov krajolik objedinjuje tople izvore, visoke planine, guste šume i živopisne obalne gradove na relativno malom otoku. Planinski otok Tajvan ima nekoliko vrhova viših od 3000 metara, brojne planinarske staze, vidikovce za izlazak i zalazak sunca te oblačne šume. Obala je također vrlo raznolika, s tropskim plažama na jugu i zlatnim zaljevima na sjeveru.
GRČKA Grčka nudi vizualni spektakl na gotovo svakom koraku. Dom je više od 6000 otoka i otočića, drevnih ruševina, planina, kanjona i šuma iznimne ljepote. Egejsko i Jonsko more, maslinici, čempresove šume i vinogradi lako vraćaju posjetitelje u slavnu antičku prošlost Grčke. Planinski lanac Pind, planina Olimp, duboke klisure poput Vikos klisure i kamena sela i dalje djeluju netaknuto modernim životom.
CIPAR Cipar je jedan od najslikovitijih mediteranskih otoka. To je očaravajuća kombinacija drevnih ruševina, zlatnih plaža, šarmantnih sela i surovih planina. Pruža neka od najčišćih i najljepših mjesta u Europi, od kristalno čistog mora plaže Nissi u Ayia Napi do dramatičnih litica i morskih špilja Cape Greca. Za ljubitelje povijesti, bogata grčka, rimska, bizantska i osmanska prošlost otoka daje dodatnu dubinu njegovim krajolicima.
ZELENORTSKI OTOCI Otočna država uz obalu zapadne Afrike, Zelenortski Otoci su mali, ali iznimno slikovit arhipelag. Nude upečatljivu mješavinu plaža, pustinja, planina i bujnih dolina. Jedno od najzanimljivijih mjesta je otok Fogo, dom aktivnog vulkana Pico do Fogo, okružen poljima lave, crnim stijenama, crvenom zemljom i zelenim terasama. Otoci poput Sal i Boa Vista imaju neke od najboljih plaža u zapadnoj Africi, s kilometrima bijelog pijeska i čistim plavim morem.
ALBANIJA Albanija se smatra jednom od najpodcjenjenijih slikovitih zemalja Europe. Ima neke od najdramatičnijih krajolika, raznolik teren i netaknutu prirodnu ljepotu na svijetu. Smještena između Jadranskog i Jonskog mora te Balkanskog gorja, nudi rijetku kombinaciju obalnog šarma, surove divljine i bogate kulturne baštine. Jedan od dragulja je Albanska rivijera s netaknutom obalom, tirkiznim morem, skrivenim uvalama i šarmantnim primorskim gradovima.
ŠVICARSKA Na trećem mjestu nalazi se Švicarska. Poznata je po zadivljujućim alpskim krajolicima, besprijekorno očuvanoj prirodi i skladnom spoju prirode i tradicije. Iako nema izlaz na more, Švicarska ima brojna prekrasna jezera i ledenjake. Snijegom prekrivene Alpe, zelene livade i bučni slapovi nude neke od najimpresivnijih prizora na svijetu.
NORVEŠKA Norveška je dom nekih od najljepših i najfotogeničnijih krajolika na svijetu. Druga je najljepša zemlja na ovoj listi. Više od dvije trećine Norveške čine planine ili šume, s dobro očuvanim prirodnim područjima i nacionalnim parkovima. Zemlja također ima goleme ledenjake, fjordove, slapove i netaknutu divljinu.
ČILE Čile zauzima prvo mjesto kao najslikovitija zemlja na svijetu. Ima nevjerojatnu raznolikost krajolika jer se proteže na više od 4300 km i obuhvaća golem ekosustav. Dom je vulkana, ledenjaka i pustinja. Omeđen Tihim oceanom na zapadu i Andama na istoku, Čile nudi spektakularne prizore gdje god da krenete.
