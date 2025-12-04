FOTO Najveće grudi, stražnjica i usne na svijetu: Ove žene svoje obline nose s ponosom

Raylynn, Andrea i Annie nisu samo obične žene – one su prave svjetske rekorderke u svojim kategorijama. Raylynn plijeni poglede svojom impresivnom stražnjicom, Andrea oduzima dah s najvećim usnama, dok Annie drži titulu s najvećim grudima
Svaka od ove tri žene ponosno nosi svoje jedinstvene obline i pokazuje da ljepota dolazi u svim veličinama.
| Foto: Instagram
Foto: Instagram
| Foto: Instagram
Raylynn je na Instagramu postala poznata zbog svoje predimenzionirane stražnjice i fotografija u čiju je vjerodostojnost doista bilo teško povjerovati.
| Foto: itsrandalin/Instagram
Naime, njezini bokovi široki su nevjerojatnih 178 cm.
| Foto: itsrandalin/Instagram
Na Instagramu je prate tisuće ljudi, a na optužbe kako su njezine obline lažne se ona ne obazire.
| Foto: itsrandalin/Instagram
Bugarka Andrea Ivanova poznata je po ogromnim usnama koje su je koštale više od 25.000 eura.
| Foto: Instagram/andrea88476
Unatoč upozorenjima liječnika o mogućim zdravstvenim rizicima, Andrea planira nastaviti s dodatnim zahvatima kako bi dodatno povećala usne.
| Foto: Instagram/
Tvrdi da joj je nakon usana cilj povećati i stražnjicu.
| Foto: Instagram/
I na filere u jagodicama potrošila je desetke tisuća eura.
| Foto: Instagram/
Usprkos mnogim doktorima koji ne žele više raditi na njenom licu, Andrea ne planira stati s estetskim zahvatima.
| Foto: Instagram/
Annie Hawkins-Turner drži Guinnessov svjetski rekord za najveće prirodne grudi na planetu. Ovaj 'fetiš' model iz Atlante u Georgiji uspio je profitirati od svojih masivnih grudi veličine 102ZZZ, koje teže nevjerojatnih 30 kilograma svaka.
Annie, koja koristi umjetničko ime Norma Stitz, tvrdi da su njezine grudi "potpuno prirodne" i da rastu i dan danas. Iako su joj rekordne obline pomogle u izgradnji uspješne karijere na fetiš tržištu, njezin svakodnevni život daleko je od jednostavnog.
| Foto: Instagram
Njezino ogromno poprsje otežava joj obavljanje svakodnevnih zadataka. Ne smije spavati na leđima jer bi je težina mogla ugušiti, mora spavati na boku, može voziti samo velike 4x4 automobile i mora biti iznimno oprezna pri silasku niz stepenice.
| Foto: Instagram
